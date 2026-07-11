Cum a apărut soția lui Thibaut Courtois la Campionatul Mondial. A făcut furori cu o ipostază inedită

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Mishel Gerzig este un model israelian celebru pentru activitatea sa. Iată cum a apărut soția fotbalistului belgian Thibaut Courtois în Campionatul Mondial 2026. Tânăra a făcut furori pe stadion cu o ipostază surprinzătoare.

Partenera lui Thibaut Courtois, în centrul atenției

Portarul lui Real Madrid, Thibaut Courtois (34 ani), are un parcurs profesional excelent. Joacă pentru echipa națională belgiană în Cupa Mondială 2026, unde este urmărit cu sufletul la gură de întreaga familie. Puțini oameni știu că , dar a renunțat la activitatea sportivă în urmă cu ceva vreme.

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Fotbalistul înțelege perfect sacrificiile pe care aceasta le-a făcut pentru carieră. Accidentările sunt cele mai neplăcute, în cazul său stând . Din fericire, are parte de un sprijin uriaș din partea soției sale, o blondină extraordinar de frumoasă.

Modelul cu care are o relație de peste 5 ani îl susține necondiționat. Mishel Gerzig Courtois este prezentă la toate meciurile belgianului, reușind să întoarcă toate privirile cu silueta sa de invidiat. În plus, ținutele sale fac furori când apare în tribune, dovadă că nu trece niciodată neobservată. În una dintre postările din online apare cu un stil vestimentar atrăgător.

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Îmbrăcată cu o fustă din denim alb și un tricou verde cu echipa națională de fotbal a Belgiei s-a remarcat instant. Ochelarii de soare cu lentile ușor colorate au completat întregul outfit, detaliul care a făcut ravagii fiind zâmbetul său larg. Blondina este extrem de veselă, în timp ce privește direct spre cameră, într-o postură relaxată și energică.

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„Nu m-am putut opri din zâmbit. Venim sferturi de finală!”, a notat Mishel Gerzig Courtois, pe contul oficial de Instagram. „Cea mai frumoasă”, „Uau”, „Daa”, „Felicitări soțului tău și echipei!” sau „Cea mai frumoasă fată din totdeauna”, au scris cei care o urmăresc pe vedetă, pe rețelele de socializare.

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Cum a cunoscut-o Thibaut Courtois pe soția sa

Mishel Gerzig Courtois a povestit în urmă cu ceva vreme cum l-a cunoscut pe actualul partener de viață. Într-un interviu pentru revista israelienă de lifestyle La’Isha, blondina a dezvăluit faptul că primele interacțiuni cu fotbalistul au avut loc în social media, în 2021. Thibaut Courtois a fost cel care i-a scris primele mesaje.

„A început să-mi pună întrebări despre Israel, despre armată. În aprilie am avut câteva angajamente la Madrid, iar atunci ne-am întâlnit pentru prima dată față în față. Ne-am revăzut la începutul lunii iulie, moment în care relația dintre noi a devenit romantică”, a explicat modelul.

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Ulterior, lucrurile au decurs relativ rapid între cei doi iubiți. Cererea în căsătorie a avut loc într-o locație de vis, pe Coasta Amalfi din Italia. Vedeta a fost cea care a împărtășit mai multe fotografii de la acel moment fabulos. „Da, o viață întreagă alături de tine”, este postarea ei din mediul virtual de la acea vreme.

Ulterior, cei doi s-au căsătorit prin intermediul unui eveniment grandios. Ceremonia s-a desfășurat la Château de la Croix des Gardes din Franța în 2023. La nunta din iunie blondina a purtat o rochie fără bretele, cu o croială clasică și elegantă, creată de designerul israelian May Mashiah. Pantofii au fost personalizați cu talismane strălucitoare cu inițialele numelor lor, și anume „M” și „T”.