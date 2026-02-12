Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cum a apărut Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova – FCSB la o zi după suspendarea primită la Comisia de Disciplină. Video exclusiv

Ștefan Baiaram a fost suspendat de Comisia de Disciplină pentru că a scuipat un suporter dinamovist, dar nu putea lipsi de la U Craiova - FCSB din Cupa României Betano. Cum a apărut starul oltean
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
12.02.2026 | 19:35
Cum a aparut Stefan Baiaram la Universitatea Craiova FCSB la o zi dupa suspendarea primita la Comisia de Disciplina Video exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Cum a apărut Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova - FCSB la o zi după suspendarea primită la Comisia de Disciplină. FOTO: sportpictures.eu
Ștefan Baiaram (23 de ani) și-a făcu apariția precum un adevărat superstar la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României Betano. Vedeta oltenilor nu poate evolua din cauza suspendării de două etape, pe care a primit-o de la Comisia de Disciplină.

Ștefan Baiaram, super apariție la Universitatea Craiova – FCSB

Ștefan Baiaram nu poate evolua pentru Universitatea Craiova împotriva FCSB-ului, nici în Cupa României Betano și nici în campionat. Mijlocașul ofensiv al oltenilor este suspendat două etape, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Comisia de Disciplină a FRF l-a sancționat pe Baiaram deoarece, la finalul meciului cu Dinamo, a scuipat unul dintre suporterii gazdelor din zona VIP. 

Deși nu își poate ajuta echipa din teren, Ștefan Baiaram n-a putut sta departe de „Ion Oblemenco”. El a venit însoțit de logodnica sa, Cristina Răduț, la meciul cu FCSB din ultima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano. El a oferit și câteva declarații jurnaliștilor care îl așteptau la intrarea în stadion.

„Greu din tribună, normal. Vorbim la final de suspendare, să câștige băieții acum, asta contează”, a fost mesajul transmis de Ștefan Baiaram.

Baiaram și Cristina Răduț s-au logodit la începutul anului

Ștefan Baiaram și iubita sa, Cristina Răduț, cu care s-a afișat la Universitatea Craiova – FCSB, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 5 ani. Cei doi urmează să se căsătorească în curând. La începutul anului, Baiaram a cerut-o de soție pe Cristina, într-un cadru romantic, pe o plajă din Miami. 

De-a lungul timpului, relația dintre Fane Baiaram și Cristina Răduț a fost una extrem de controversată. Frumoasa blondină, care este poreclită „Prințesa Războinică” în kickboxing, a fost acuzată că stă pentru bani cu fotbalistul Universității Craiova. 

„Chiar îmi pare rău că nu vă pot vindeca răutatea din suflet, dar pot lămuri două aspecte. Suntem împreună de 5 ani de când aveam 17 ani, iar el avea o situație financiară normală. Deși am preferat să-mi expun pe rețelele de socializare performanțele mele sportive și parcursul meu către a deveni avocat și am urât din tot sufletul să-mi expun situația financiară, provin dintr-o familie bună.

 Mama mea m-a susținut încă de la început pentru a putea avea aceste realizări. Totodată, dețin un apartament și o mașină care valorează cât o garsonieră. Chiar nu spun asta ca să mă laud, ci doar ca să opresc zvonurile cum că aș fi cu el pentru bani. Ba chiar de la începutul relației l-am sprijinit așa cum am putut. Ca o concluzie, am crescut și am evoluat frumos împreună. Îi apreciem pe toți cei ce ne apreciază, iar pe restul vă dorim doar de bine”, s-a apărat Cristina Răduț, într-o intervenție pe TikTok.

Ștefan Baiaram a venit cu iubita la U Craiova - FCSB

