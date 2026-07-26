Cum a apărut vedeta lui Chivu la primul antrenament! Schimbare de look pentru „călăul” României şi „fiul” lui Mircea Lucescu. Foto

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Hakan Calhanoglu (32 de ani) a revenit sâmbătă la antrenamentele lui Inter după ce a evoluat alături de naționala Turciei la Cupa Mondială, iar mijlocașul turc a surprins printr-o schimbare de look. Elevul lui Cristi Chivu, care ar urma să plece de la echipă la finalul sezonului 2026-2027, a apelat la un transplant de păr în această vară.

Cum a apărut Hakan Calhanoglu la antrenamentele lui Inter. Schimbare de look pentru vedeta lui Cristi Chivu

Interul lui Cristi Chivu se află momentan într-un cantonament în Germania, țara natală a mijlocașului Hakan Calhanoglu, iar fotbalistul s-a alăturat sâmbătă colegilor. Internaționalul turc a fost prezent în această vară la Cupa Mondială, unde reprezentativa condusă de Vincenzo Montella s-a numărat printre cele mai mari dezamăgiri, fiind eliminată încă din faza grupelor.

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Calhanoglu a fost integralist atât în , cât și în cel cu Paraguay (0-1), fiind lăsat pe bancă pentru meciul cu SUA, pe care Turcia a reușit să îl câștige cu 3-2. , mijlocașul a profitat de vacanță pentru a reveni în Turcia. Calhanoglu a apelat la un transplant de păr, iar schimbarea sa de look s-a văzut pentru prima dată după ce acesta a revenit la antrenamentele Interului.

🚨 Hakan Çalhanoğlu back at training after getting a hair transplant! 🇹🇷🌱 — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_)

Sezonul 2026-2027 ar urma să fie ultimul la Inter pentru mijlocașul turc, care ar urma să plece de la echipă după expirarea contractului. Acesta a fost dorit insistent de cele două mari echipe din Turcia, Galatasaray și Fenerbahce, însă va rămâne sub comanda lui Cristi Chivu până la finalul sezonului, urmând să ia apoi decizia cu privire la viitor.

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Hakan Calhanoglu, „fiul” lui Mircea Lucescu

Calhanoglu a fost titular în victoria cu 1-0 obținută de Turcia contra României pe 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. La finalul partidei, mijlocașul l-a îmbrățișat pe Mircea Lucescu, cu care colaborase la echipa națională în perioada 2017-2019. Din nefericire, avea să fie ultima partidă din legendara carieră a lui „Il Luce”, care a decedat pe 7 aprilie.

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Calhanoglu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după moartea tehnicianului: „Nu doar un antrenor, ci un caracter minunat. Ai muncit din greu pentru mine, îmi voi aduce aminte de tine cu respect si recunoștință. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu!”.