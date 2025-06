Cum a arătat rochia de mireasă purtată de soția lui Jeff Bezos la nunta anului. Cât a costat creația Dolce & Gabbana

Jeff Bezos și Lauren Sánchez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii luxoase organizate în Veneția. Mireasa a purtat o rochie creată de Dolce & Gabbana și inspirată de Sophia Loren. Nunta a fost una de poveste, cu invitați celebri și apariții spectaculoase.

Cum a arătat rochia de mireasă purtată de soția lui Jeff Bezos

o rochie semnată Dolce & Gabbana, cu mâneci lungi din dantelă, guler înalt și o croială tip sirenă care i-a pus perfect silueta în valoare. A ales un coc elegant, voal cu margini din dantelă și cercei spectaculoși din aur alb și diamante, creați de aceeași casă de modă.

Vedeta a povestit că a renunțat la ideea unei rochii moderne și sexy după ce a văzut o imagine cu Sophia Loren în filmul Houseboat. Rochia clasică din anii ’50 i s-a părut simbolul perfect pentru a scoate în evidență faptul că va începe o nouă etapă din viață.

„Inițial voiam o rochie simplă, sexy, modernă, dar apoi mi-am dorit ceva care să evoce un moment special, care să reflecte unde sunt acum în viață. Sunt o persoană diferită față de cum eram acum cinci ani. Am căutat poze cu mirese din anii ’50. Am văzut-o pe Sophia Loren cu mâinile împreunate ca în rugăciune, îmbrăcată în dantelă până la gât, și am știut: asta e. Asta e rochia”, a declarat soția lui Jeff Bezos, potrivit

Nunta anului. Jeff Bezos și Lauren Sánchez s-au căsătorit

Pentru recepție, mireasa a ales o rochie inspirată de Rita Hayworth în filmul Gilda, iar pentru petrecerea de noapte a schimbat din nou ținuta, o creație Oscar de la Renta cu 600 de metri de lanțuri și peste 175.000 de cristale aplicate manual.

Surse apropiate cuplului susțin că celebra Anna Wintour ar fi ajutat-o pe soția miliardarului să aleagă ținutele pentru eveniment, chiar dacă nu a participat la ceremonie. Imediat după ceremonie, contul de Instagram al femeii a fost modificat radical. Mai exact, Lauren Sanchez și-a schimbat numele de pe contul personal de socializare și și-a șters întregul istoric. În prezent, mai există doar o singură imagine, cu ei doi, îmbrăcați în mire și mireasă.

Cât a costat creația Dolce & Gabbana

Potrivit , rochia de mireasă a lui Lauren Sánchez, creată special de Dolce & Gabbana, este estimată la peste 500.000 de dolari, potrivit surselor din industria modei. Realizată manual, cu dantelă fină, corset și detalii sofisticate, rochia a fost una dintre cele mai spectaculoase alegeri vestimentare ale nunții. Femeia nu a ales brandul doar pentru celebritatea lui. Fiul acesteia a debutat ca model chiar pentru acest brand.

Nunta a avut loc pe insula San Giorgio Maggiore, iar cuplul a sărbătorit întreaga săptămână în oraș. Printre invitați s-au aflat Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Ivanka Trump și Kris Jenner. , Bezos și Lauren au sprijinit orășelul cumpărând toate produsele pentru nuntă de la furnizori venețieni și făcând donații către ONG-uri din zonă.