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Octavian Popescu și-a „încordat” mușchii la un adversar de la Olympiacos. Imagini cu debutul la Levadiakos. Video

Debutul lui Octavian Popescu nu i-a purtat noroc lui Levadiakos, care a rămas fără victorie și fără gol marcat în noul sezon din Grecia. Jucătorul împrumutat de la FCSB a avut clinci cu un adversar de la Olympiacos
Cristian Măciucă
21.09.2026 | 19:18
Octavian Popescu sia incordat muschii la un adversar de la Olympiacos Imagini cu debutul la Levadiakos Video
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Imagini cu Octavian Popescu de la debutul la Levadiakos. Cum și-a „încordat” mușchii la un adversar de la Olympiacos. FOTO: Fanatik
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Octavian Popescu (23 de ani) a fost în prim plan la debutul pentru Levadiakos. Chiar dacă nu a reușit să își ajute echipa să obțină punct sau puncte, fotbalistul împrumutat de la FCSB a avut o evoluție bună și nu a arătat teamă în fața adversarilor de la Olympiacos.

Imagini cu Tavi Popescu din Levadiakos – Olympiacos 0-1

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Octavian Popescu va fi împrumutat de FCSB până la finalul sezonului la Levadiakos. Mijlocașul stânga și-a făcut debutul pentru noua sa echipă, duminică, 20 septembrie, când Levadiakos a pierdut cu 0-1 în fața lui Olympiacos, vicecampioana Greciei. Intrat pe teren în minutul 53, Tavi Popescu a primit nota 6,9 pe Sofascore.

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Octavian Popescu a fost responsabil cu executarea fazelor fixe, fiind desemnat de Elias Charalamous să bată atât cornerele, cât și loviturile libere. Fotbalistul, care aparține de FCSB, a încercat să iasă în evidență încă din primele minute, prin driblingurile sale.

La un moment dat, Popescu a avut parte și de un schimb de replici mai tensionat cu un adversar. Românul l-a împins pe acesta, iar fotbalistul advers a reacționat imediat, cei doi ajungând să se confrunte cap în cap. Arbitrul asistent a intervenit prompt și a calmat spiritele.

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Se va impune la Levadiakos? || #octavianpopescu #levadiakos #olympiacos #debut #fcsbesteaua🔵🔴

♬ الصوت الأصلي – Elshakmak – Elshakmak

Din păcate pentru Levadiakos, Octavian Popescu nu a reușit să își ajute noua echipă. Formația pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a pierdut cu 0-1 și a rămas pe locul 14 (ultimul) în Superliga elenă, cu 1 singur punct din 5 etape. Singurul gol al meciului a fost marcat de vicecampioana Greciei prin Manolis Saliakas, în minutul 90+2. Următorul meci al lui Levadiakos va fi după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, pe 11 octombrie, în deplasarea de la Iraklis.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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