Octavian Popescu (23 de ani) a fost în prim plan la debutul pentru Levadiakos. Chiar dacă nu a reușit să își ajute echipa să obțină punct sau puncte, fotbalistul împrumutat de la FCSB a avut o evoluție bună și nu a arătat teamă în fața adversarilor de la Olympiacos.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că Octavian Popescu va fi împrumutat de FCSB până la finalul sezonului la Levadiakos. Mijlocașul stânga și-a făcut debutul pentru noua sa echipă, duminică, 20 septembrie, când Levadiakos a pierdut cu 0-1 în fața lui Olympiacos, vicecampioana Greciei. Intrat pe teren în minutul 53, Tavi Popescu a primit nota 6,9 pe Sofascore.
Octavian Popescu a fost responsabil cu executarea fazelor fixe, fiind desemnat de Elias Charalamous să bată atât cornerele, cât și loviturile libere. Fotbalistul, care aparține de FCSB, a încercat să iasă în evidență încă din primele minute, prin driblingurile sale.
La un moment dat, Popescu a avut parte și de un schimb de replici mai tensionat cu un adversar. Românul l-a împins pe acesta, iar fotbalistul advers a reacționat imediat, cei doi ajungând să se confrunte cap în cap. Arbitrul asistent a intervenit prompt și a calmat spiritele.
Din păcate pentru Levadiakos, Octavian Popescu nu a reușit să își ajute noua echipă. Formația pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a pierdut cu 0-1 și a rămas pe locul 14 (ultimul) în Superliga elenă, cu 1 singur punct din 5 etape. Singurul gol al meciului a fost marcat de vicecampioana Greciei prin Manolis Saliakas, în minutul 90+2. Următorul meci al lui Levadiakos va fi după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, pe 11 octombrie, în deplasarea de la Iraklis.