CE TREBUIE SĂ ȘTII Imagini cu Tavi Popescu din Levadiakos – Olympiacos 0-1

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Octavian Popescu (23 de ani) a fost în prim plan la debutul pentru Levadiakos. Chiar dacă nu a reușit să își ajute echipa să obțină punct sau puncte, fotbalistul împrumutat de la FCSB a avut o evoluție bună și nu a arătat teamă în fața adversarilor de la Olympiacos.

Imagini cu Tavi Popescu din Levadiakos – Olympiacos 0-1

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Mijlocașul stânga și-a făcut debutul pentru noua sa echipă, duminică, 20 septembrie, când Levadiakos a pierdut cu 0-1 în fața lui Olympiacos, vicecampioana Greciei. Intrat pe teren în minutul 53,

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Octavian Popescu a fost responsabil cu executarea fazelor fixe, fiind desemnat de Elias Charalamous să bată atât cornerele, cât și loviturile libere. Fotbalistul, care aparține de FCSB, a încercat să iasă în evidență încă din primele minute, prin driblingurile sale.

La un moment dat, Popescu a avut parte și de un schimb de replici mai tensionat cu un adversar. Românul l-a împins pe acesta, iar fotbalistul advers a reacționat imediat, cei doi ajungând să se confrunte cap în cap. Arbitrul asistent a intervenit prompt și a calmat spiritele.

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Se va impune la Levadiakos? ||

Din păcate pentru Levadiakos, Octavian Popescu nu a reușit să își ajute noua echipă a pierdut cu 0-1 și a rămas pe locul 14 (ultimul) în Superliga elenă, cu 1 singur punct din 5 etape. Singurul gol al meciului a fost marcat de vicecampioana Greciei prin Manolis Saliakas, în minutul 90+2. Următorul meci al lui Levadiakos va fi după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, pe 11 octombrie, în deplasarea de la Iraklis.

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