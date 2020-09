Cum a asfaltat Gabriel Mutu terenul unei familii din cartierul Giulești! Edilul a făcut stradă pe un domeniu privat ca să inaugureze o zonă de agrement pe Lacul Morii

Scandal uriaș la Primăria Sectorului 6 acolo unde primarul Gabriel Mutu este acuzat că a asfaltat terenul unei familii din cartierul Giulești! Aflat în plină campanie electorală și într-o goană teribilă după voturi, edilul ar fi dat ordin să se construiască o stradă care să ușureze accesul către insula de pe Lacul Morii.

De altfel, în ultimele zile, zeci de angajați ai Primăriei lucrează de zor și încearcă să schimbe la față zona. Abandonată ani de zile de autorități și pasată de la o instituție la alta, insula a fost cosmetizată pe repede înainte. Au apărut stâlpi de iluminat, s-a reparat podul și s-a făcut curățenie într-un loc lăsat de izbeliște de toți edilii, indiferent de culoarea politică.

De-a lungul timpului au existat mai multe legende despre acest loc. Localnicii spun că, la un moment dat, chiar Elena și Nicolae Ceaușescu s-ar fi îndrăgostit de insulă și ar fi cerut să se mute aici. N-au mai apucat și întreaga zonă a devenit o ruină.

Primarul Gabriel Mutu a făcut stradă pe terenul unei familii din cartierul Giulești!

În ultima perioadă, în ciuda paraginii, tinerii veneau pe insulă aproape în fiecare weekend și încingeau grătarele. O făceau direct pe dig, aceasta fiind singura cale de acces asfaltată în totalitate. Doar că primarul Mutu a avut alte planuri.

Acesta a solicitat realizarea de urgență a unei străzi care să lege cartierul Giulești de insulă. Cea mai apropiată rută era cea de pe strada Cornului. Zis, dar mai ales făcut, pentru că angajații primăriei au turnat asfalt fără să mai stea o clipă pe gânduri.

Și întâmplarea ar fi trecut poate neobservată, ba chiar aplaudată de oameni, dacă un localnic n-ar fi sesizat organele competente. Bărbatul spune că strada cerută de primar traversează direct terenul lui. Nu este pentru prima oară când Dan Lăzărescu se luptă cu autoritățile.

„Problema a început din 2015 când Apa Nova au tras o țeavă pe teren la mine. Am chemat atunci Poliția de 5 ori, pentru că de 5 ori consecutiv mi-au încălcat pământul. Poliția mi-a spus atunci că nu le poate da amendă pentru că nu este terenul îngrădit.

Noi am fost în 1986 demolați, apoi am reprimit terenul înapoi în anii 90. Au uitat însă autoritățile să ne spună atunci că în tot acest timp a apărut o țeavă sub pământul nostru. O țeavă care nici până în ziua de astăzi nu ne-au comunicat dacă este sau nu funcțională”, a povestit exclusiv pentru FANATIK proprietarul terenului.

Dan Lăzărescu spune acum că este nevoit să scoată bani frumoși din buzunar ca să dovedească de unul singur greșeala făcută de Primărie.

„Exista o șosea lângă terenul meu, o șosea care ducea pe Lacul Morii, dar era foarte mică. Ei acum mi-au luat câțiva metri liniari buni și au lărgit drumul. Un drum care trece pe terenul meu. Vorbim despre un teren cu o valoare interesantă, metru pătrat fiind cam 250 de euro în zonă.

Acum am chemat pe banii mei un topograf care să îmi scrie negru pe alb cât anume din teren mi-a luat Primăria pentru ca eu să pot merge mai departe de Poliție cu plângerea”, a mai explicat bărbatul.

După expertiza topografului, greșeala Primăriei a devenit evidentă. Zona hașurată arată exact cum strada recent construită trece direct printr-un domeniu privat.

Bărbatul a făcut din nou plângere la Poliție și așteaptă acum ca oamenii legii să rezolve întreaga situație. Mai mult de atât, acesta spune că restul de stradă ar traversa tot un domeniu privat, domeniu care aparține vecinului său.