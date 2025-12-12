Sport

Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională

FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord cu scorul de 4-3. Cum a reușit echipa antrenată de Elias Charalambous să ia 3 puncte unei formații mult mai bine cotate. Jucătorii care s-au remarcat.
Alex Bodnariu
12.12.2025 | 16:38
Cele mai interesante statistici din meciul FCSB - Feyenoord. Cum arată raportul Wysocut
Surpriza serii în cupele europene s-a produs joi seara, la București. FCSB, campioana României, a învins una dintre echipele de mare tradiție ale Olandei, Feyenoord, pe Arena Națională. A fost dramatism total pe finalul jocului. Florin Tănase a adus cele trei puncte cu un gol înscris la ultima fază. FANATIK vă prezintă felul în care roș-albaștrii au câștigat duelul cu echipa din Țările de Jos. Raportul Wyscout al partidei scoate la iveală statistici extrem de interesante.

Ce a făcut FCSB diferit față de restul acestui sezon? Cum a bătut campioana României o echipă de 5 ori mai valoroasă

În acest sezon, FCSB a părut de multe ori debusolată. Jucătorii nu au mai reușit să lege pasele cum o făceau în stagiunea precedentă de Europa League și nici din punct de vedere fizic roș-albaștrii nu și-au dominat adversarii. Totuși, în partida cu Feyenoord, ceva s-a schimbat, mai ales în partea secundă.

FCSB a dat semne încă din startul partidei că se poate bate cu un adversar de cinci ori mai valoros, conform site-urilor de specialitate. Ngezana a deschis scorul în prima repriză, după o fază fixă. A urmat, însă, un segment de joc controlat de olandezi. Până la pauză, tabela arăta 2-1 în favoarea echipei din Țările de Jos.

Totuși, FCSB a reușit, în anumite momente, să construiască. Primul lucru care a funcționat pentru FCSB a fost organizarea defensivă în bloc mediu spre jos, cu o linie medie poziționată la aproximativ 44 de metri de propria poartă. Feyenoord a fost împinsă constant să construiască în zonele laterale. Centrul terenului a fost supraaglomerat. Cu Șut și Baba Alhassan în fața apărării, FCSB a tăiat liniile de pasă spre Tengstedt și Valente, forțând mingea în zonele unde Radunović și Pantea au putut ieși agresiv.

Statistici FCSB - Feyenoord. Foto: Wyscout
Statistici FCSB – Feyenoord. Foto: Wyscout

Elias Charalambous, all-in în repriza a doua! Cum a revenit FCSB în meci

Dacă prima repriză a fost una de rezistență, a doua a adus schimbarea de care roș-albaștrii aveau nevoie. Elias Charalambous a fost extrem de inspirat pe bancă. Cipriotul și-a dat seama că nu va reuși să învingă Feyenoord doar prin faze de contraatac, așa că a introdus pe teren jucători cu profil ofensiv: Crețu, Edjouma și Toma, cel care a fost unul dintre eroii serii.

Un alt aspect esențial a fost calitatea finalizărilor. FCSB a avut doar șapte șuturi în tot meciul, dintre care patru pe poartă. Patru dintre ele au fost goluri. Practic, fiecare ocazie clară a fost transformată. Majoritatea șuturilor au venit din interiorul careului, de la o distanță medie de 11 metri, ceea ce explică de ce, în ciuda unui xG total de doar 1,55, scorul a ajuns la 4-3.

Șuturile expediate de jucătorii de la FCSB. Foto: Wyscout
Șuturile expediate de jucătorii de la FCSB. Foto: Wyscout

Cele mai interesante statistici din FCSB – Feyenoord 4-3

Statistică FCSB Feyenoord
xG total 1,55 2,61
xG repriza a doua 1,35 1,32
Șuturi totale 7 14
Șuturi pe poartă 4 6
Șuturi din interiorul careului 6 12
Distanța medie a șuturilor (m) 11,1 13,3
Eficiență șuturi pe poartă 57% 43%
Posesie 43% 57%
Precizia paselor 81% 84%
Pase progresive reușite 42 53
Pase în careu reușite 7 12
Centrări precise 42% 25%
Recuperări totale 81 77
Recuperări în jumătatea adversă 21 37
PPDA total 14,2 11,8
PPDA repriza a doua 8,3 21,3
Dueluri aeriene câștigate 68% 21%

PPDA măsoară intensitatea presingului unei echipe și reprezintă numărul de pase permise adversarului înainte de o acțiune defensivă. Cu cât valoarea este mai mică, presingul este mai agresiv.

Jucătorii care au decis meciul de pe Arena Națională! Florin Tănase a declanșat nebunia!

Golul înscris de Florin Tănase în prelungirile meciului de pe Arena Națională a declanșat nebunia pe stadion. Mijlocașul campioanei României a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din ultimul an. Nu a părut acel jucător dependent de minge. A jucat constant între liniile lui Feyenoord, într-o zonă extrem de aglomerată. A coborât frecvent pentru a ajuta progresia mingii, a acceptat să joace cu spatele la poartă și a fost jucătorul care a dictat ritmul atacurilor scurte ale celor de la FCSB.

  • xG: 0,78
  • Pase totale: 74
  • Pase progresive reușite: 5
  • Pase în ultima treime: 8
  • Precizia paselor: 54%, într-o zonă de presiune maximă
  • Dueluri ofensive câștigate: 24%
  • Atingeri în careu: 2

Juri Cisotti, motorul de la mijlocul terenului. Italianul, din nou decisiv pentru FCSB

Juri Cisotti a fost fotbalistul care a dictat ritmul meciului pentru FCSB. Mijlocașul italian a făcut risipă de efort pe parcursul celor 90 de minute. A fost decisiv atât pe faza defensivă, acolo unde și-a ajutat colegii din apărare, dar mai ales în atac. A reușit să joace excelent rolul unui mijlocaș box to box, care recuperează și apoi declanșează ofensiva. Faza din minutul 90+5 este cea mai grăitoare. A recuperat o minge la mijlocul terenului, a driblat portarul și a ales să îi paseze lui Florin Tănase în centrul careului, în loc să aleagă o finalizare din unghi.

  • Pase totale: 64
  • Pase progresive: 4
  • Recuperări: 5
  • Dueluri totale câștigate: 43%
  • Atingeri în jumătatea adversă: 28
  • Implicare directă în 3 secvențe de presing care au dus la pierdere mingii de către echipa adversă
  • Precizia paselor: 53%, în zone de mare risc

Mamadou Thiam, surpriza plăcută a serii! FCSB nu i-a simțit lipsa lui Bîrligea

Thiam a jucat un rol extrem de dificil. A fost deseori izolat, a primit puține mingi curate și a fost nevoit să lupte cu doi fundași centrali puternici. A arătat că este un vârf de careu și că poate să suplinească rolul lui Daniel Bîrligea, acela de marcator.

  • Gol marcat
  • xG: 0,12
  • Dueluri ofensive câștigate: 21%
  • Dueluri aeriene câștigate: 68%
  • Pase precise: 78%
  • Atingeri în careu: 1, dar decisivă

Ce urmează acum pentru FCSB

Tot acest efort capătă greutate suplimentară în contextul problemelor de lot. FCSB a jucat fără Darius Olaru și Daniel Bîrligea, doi jucători care oferă, în mod normal, volum, agresivitate și soluții directe în ultima treime. Absența lor a obligat echipa să își ajusteze jocul, să renunțe la anumite automatisme și să redistribuie responsabilitățile ofensive.

A fost o seară în care FCSB a arătat că are, în continuare, ADN de Europa. Urmează două meciuri de foc, unul cu Dinamo Zagreb și altul cu Fenerbahce, iar campioana României trebuie să arate la fel cum a făcut-o în duelul cu Feyenoord pentru a putea spera la o calificare, cândva nesperată, în primăvara europeană.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
