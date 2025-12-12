Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională

Surpriza serii în cupele europene s-a produs joi seara, la București. FCSB, campioana României, a învins una dintre echipele de mare tradiție ale Olandei, Feyenoord, pe Arena Națională. A fost dramatism total pe finalul jocului. Florin Tănase a adus cele trei puncte cu un gol înscris la ultima fază. FANATIK vă prezintă felul în care roș-albaștrii au câștigat duelul cu echipa din Țările de Jos. Raportul Wyscout al partidei scoate la iveală statistici extrem de interesante.
În acest sezon, FCSB a părut de multe ori debusolată. Jucătorii nu au mai reușit să lege pasele cum o făceau în stagiunea precedentă de Europa League și nici din punct de vedere fizic roș-albaștrii nu și-au dominat adversarii. Totuși, în partida cu Feyenoord, ceva s-a schimbat, mai ales în partea secundă.
FCSB a dat semne încă din startul partidei că se poate bate cu un adversar de cinci ori mai valoros, conform site-urilor de specialitate. Ngezana a deschis scorul în prima repriză, după o fază fixă. A urmat, însă, un segment de joc controlat de olandezi. Până la pauză, tabela arăta 2-1 în favoarea echipei din Țările de Jos.
Totuși, FCSB a reușit, în anumite momente, să construiască. Primul lucru care a funcționat pentru FCSB a fost organizarea defensivă în bloc mediu spre jos, cu o linie medie poziționată la aproximativ 44 de metri de propria poartă. Feyenoord a fost împinsă constant să construiască în zonele laterale. Centrul terenului a fost supraaglomerat. Cu Șut și Baba Alhassan în fața apărării, FCSB a tăiat liniile de pasă spre Tengstedt și Valente, forțând mingea în zonele unde Radunović și Pantea au putut ieși agresiv.
Dacă prima repriză a fost una de rezistență, a doua a adus schimbarea de care roș-albaștrii aveau nevoie. Elias Charalambous a fost extrem de inspirat pe bancă. Cipriotul și-a dat seama că nu va reuși să învingă Feyenoord doar prin faze de contraatac, așa că a introdus pe teren jucători cu profil ofensiv: Crețu, Edjouma și Toma, cel care a fost unul dintre eroii serii.
Un alt aspect esențial a fost calitatea finalizărilor. FCSB a avut doar șapte șuturi în tot meciul, dintre care patru pe poartă. Patru dintre ele au fost goluri. Practic, fiecare ocazie clară a fost transformată. Majoritatea șuturilor au venit din interiorul careului, de la o distanță medie de 11 metri, ceea ce explică de ce, în ciuda unui xG total de doar 1,55, scorul a ajuns la 4-3.
|Statistică
|FCSB
|Feyenoord
|xG total
|1,55
|2,61
|xG repriza a doua
|1,35
|1,32
|Șuturi totale
|7
|14
|Șuturi pe poartă
|4
|6
|Șuturi din interiorul careului
|6
|12
|Distanța medie a șuturilor (m)
|11,1
|13,3
|Eficiență șuturi pe poartă
|57%
|43%
|Posesie
|43%
|57%
|Precizia paselor
|81%
|84%
|Pase progresive reușite
|42
|53
|Pase în careu reușite
|7
|12
|Centrări precise
|42%
|25%
|Recuperări totale
|81
|77
|Recuperări în jumătatea adversă
|21
|37
|PPDA total
|14,2
|11,8
|PPDA repriza a doua
|8,3
|21,3
|Dueluri aeriene câștigate
|68%
|21%
PPDA măsoară intensitatea presingului unei echipe și reprezintă numărul de pase permise adversarului înainte de o acțiune defensivă. Cu cât valoarea este mai mică, presingul este mai agresiv.
Golul înscris de Florin Tănase în prelungirile meciului de pe Arena Națională a declanșat nebunia pe stadion. Mijlocașul campioanei României a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din ultimul an. Nu a părut acel jucător dependent de minge. A jucat constant între liniile lui Feyenoord, într-o zonă extrem de aglomerată. A coborât frecvent pentru a ajuta progresia mingii, a acceptat să joace cu spatele la poartă și a fost jucătorul care a dictat ritmul atacurilor scurte ale celor de la FCSB.
Juri Cisotti a fost fotbalistul care a dictat ritmul meciului pentru FCSB. Mijlocașul italian a făcut risipă de efort pe parcursul celor 90 de minute. A fost decisiv atât pe faza defensivă, acolo unde și-a ajutat colegii din apărare, dar mai ales în atac. A reușit să joace excelent rolul unui mijlocaș box to box, care recuperează și apoi declanșează ofensiva. Faza din minutul 90+5 este cea mai grăitoare. A recuperat o minge la mijlocul terenului, a driblat portarul și a ales să îi paseze lui Florin Tănase în centrul careului, în loc să aleagă o finalizare din unghi.
Thiam a jucat un rol extrem de dificil. A fost deseori izolat, a primit puține mingi curate și a fost nevoit să lupte cu doi fundași centrali puternici. A arătat că este un vârf de careu și că poate să suplinească rolul lui Daniel Bîrligea, acela de marcator.
Tot acest efort capătă greutate suplimentară în contextul problemelor de lot. FCSB a jucat fără Darius Olaru și Daniel Bîrligea, doi jucători care oferă, în mod normal, volum, agresivitate și soluții directe în ultima treime. Absența lor a obligat echipa să își ajusteze jocul, să renunțe la anumite automatisme și să redistribuie responsabilitățile ofensive.
A fost o seară în care FCSB a arătat că are, în continuare, ADN de Europa. Urmează două meciuri de foc, unul cu Dinamo Zagreb și altul cu Fenerbahce, iar campioana României trebuie să arate la fel cum a făcut-o în duelul cu Feyenoord pentru a putea spera la o calificare, cândva nesperată, în primăvara europeană.