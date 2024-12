Aaron Boupendza a vorbit sincer despre relația specială pe care o are cu Marius Șumudică la Rapid: „E ca un tată pentru mine”

La 3 luni după ce a semnat cu gruparea giuleșteană, Aaron Boupendza a făcut o scurtă analiză a fotbalului care se joacă în SuperLiga și a vorbit despre relația strânsă pe care o are cu Marius Șumudică.

Aaron Boupendza, cuvinte mari despre Marius Șumudică

Atacantul gabonez, , a precizat că nu a văzut afirmațiile tehnicianului despre el înainte de a ajunge la Rapid, însă a dezvăluit faptul că acesta s-a bucurat foarte tare în momentul în care a accepta oferta de la veni în România.

”A zis că voi fi cel mai bun din România? Nu am văzut declarația. Șumudică e ca un tată pentru mine. Mă place foarte mult, s-a bucurat că am acceptat să vin. Ce a spus la TV nu am urmărit, dar mi-a mai spus lumea. Nu mă concentrez la asta, mă axez pe ceea ce am de făcut în teren.

România e diferită de alte țări în care am jucat. E o competiție fizică aici, e intensitate mare, toți se luptă pentru titlu, e bătălie mare. Îl știam pe Șumudică, am vorbit cu el. Mi-a zis lucruri bune despre campionat.

Aici poți să ajungi în competițiile europene, să găsești pe urmă un contract mare, poate. Am fost foarte bucuros când a venit oferta asta, sunt fericit să fiu aici”, a declarat Boupendza, pentru .

Boupendza nu a avut timp să viziteze Bucureștiul

Jucătorul african, care are un la Rapid, așa cum a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, a menționat că puținul timp liber pe care îl are îl petrece alături de coechipieri.

”Familia mea este în Franța, aproape, fac doar câteva ore cu avionul până la ei. E ușor să merg să-i văd pe cei dragi. Mai vin prietenii mei să stea cu mine, vizitează și Bucureștiul. E un loc liniștit, sigur.

Cât timp sunt multe meciuri, prefer să mă concentrez pe ele. Când voi avea timp, voi merge să și vizitez mai mult orașul. Când sunt liber, prefer să fac ceva cu băieții de la Rapid, mai ieșim în grup. Eu vreau să ajut echipa. Sunt mulți tineri în lot, jucători de viitor.

Nu mă gândesc la mine, la statisticile mele. Trebuie să dau mult, să ofer totul. Prefer să ajut echipa. Dacă luăm 3 puncte e tot ce contează. Vreau să dau goluri, dar echipa vine înainte în ordinea priorităților. Dacă participi, dacă îți pui toată energia și contribui, atunci totul e OK”, a spus Aaron Boupendza.