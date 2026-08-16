Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout

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Analiza realizată de FANATIK înaintea derby-ului a oferit : Dinamo – mai mult control, posesie, precizie și eficiență ofensivă. Rapid – joc mai vertical, mai multe acțiuni de progresie, intensitate, recuperări și avantaj în dueluri/faze fixe. Partida de aseară a confirmat profilul lui Dinamo și o bună parte din profilul Rapidului, dar a oferit și o răsturnare importantă: Dinamo a câștigat duelurile fizice, capitol la care Rapid avea înaintea partidei avantaj statistic clar. Mai important decât asta este însă faptul că Rapid a produs per total ocazii mai multe și mai clare, în timp ce Dinamo a câștigat prin trei lucruri: portar, eficiență la finalizare și schimbări. Statistica Wyscout ne oferă câteva concluzii cel puțin interesante despre meci și ne ajuta să înțelegem mai bine ceea ce am văzut.

1. Rapid a pierdut cu Dinamo un meci în care a creat suficient ca să marcheze (chiar de mai multe ori)

Acesta este de fapt principalul paradox al derby-ului. Rapid a avut:

1,72 xG – 1,42

13-12 la șuturi

5-2 la șuturi pe poartă

7-5 șuturi din careu

9-4 la shot assists

8-4 la deep completions

7-3 la cornere

Cu alte cuvinte, Rapid a intrat suficient de des în zone din care putea decide meciul. Ceea ce confirmă una dintre concluziile noastre anterioare despre Rapidul lui Pancu: echipa este mai verticală și ajunge mult în treimea finală. În derby, Rapid a trimis 56 de pase în treimea finală, față de 47 Dinamo și a avut 25 de pase spre careu, față de 21. Marea problemă a Rapidului fost însă concretizarea ocaziilor; din cele 1,72 xG, Rapid n-a înscris. Și aici intră în ecuație omul meciului – Bellaarouch.

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2. Bellaarouch a schimbat rezultatul – este fără dubii omul meciului

Dinamo a primit 5 șuturi pe poartă și nu a primit gol. Realizările lui Bellaarouch au fost, conform statisticii, 5 parade (dintre care 3 reflex saves). Evident, fără gol primit. Mai ales cele două intervenții la Stojilkovic au fost decisive. PsxG-ul celor două execuții – 0,75 și 0,62 – arată că nu vorbim despre șuturi simple pe direcția portarului, ci despre două situații în care probabilitatea de gol era foarte mare. pentru scorul final.

3. Dinamo și-a confirmat controlul prin posesie

Aici meciul seamănă foarte bine cu ceea ce arătau datele înaintea derby-ului. Dinamo a punctat la câteva capitole ce țin de controlul jocului și construcție:

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53% posesie – 47%

458 pase – 385

83% precizie – 79%

durată medie a posesiei: 15 secunde – 13

10 posesii foarte lungi, de peste 45 secunde, Rapid doar una.

Mai ales în prima repriză posesia a fost a celor de la Dinamo: 59%, față de 41% Rapid. În repriza a doua raportul s-a inversat – 53% – 47% Rapid. Desigur, posesia (luata ca și criteriu rupt de context) poate oferi concluzii greșite – în prima repriză posesia celor de la Dinamo a fost complet neproductivă, ocaziile aparținând exclusiv Rapidului. Interesant este că, după pauză, ambele echipe au urcat aproape identic blocul: linia medie a formației a ajuns la 51,0 m Rapid și 51,2 m Dinamo.

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4. Surpriza derby-ului: Rapid a presat mai agresiv decât Dinamo

În analiza pre-meci, Dinamo avea PPDA ceva mai mic și apărea drept echipa care presează ușor mai agresiv. Ei bine, în derby s-a întâmplat fix invers. PPDA: Rapid 13,4, Dinamo 16,7. La PPDA, valoarea mai mică indică presiune mai frecventă asupra construcției adverse. Rapid a devenit și mai agresiv după pauză: 11,4 PPDA, față de 15,1 Dinamo.

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Există însă un indicator și mai mai puternic: recuperările în jumătatea advers. Capitol la care Rapid a câștigat net: Rapid 38 – Dinamo 17. Mai mult decât atât; Rapid a avut și 16 recuperări înalte, Dinamo doar 8. Aici Pancu și-a impus clar filosofia de joc. Rapid nu a pierdut pentru că s-a apărat jos sau pentru că Dinamo a sufocat-o teritorial. Dimpotrivă, Rapid a reușit să recupereze mingea foarte sus. Problema a fost conversia recuperărilor și a ocaziilor, adică eficiența.

5. Dinamo a câștigat exact capitolul la care Rapid părea mai puternică înainte de meci: duelurile

În analiza primelor patru etape, Rapid avea avantaj consistent la dueluri. În derby lucrurile nu au stat așa: Total dueluri

Rapid 62/134 – 46%

Dinamo 72/134 – 54%

Dueluri offensive: Rapid 34%, Dinamo 47%

Dueluri defensive: Rapid 53%, Dinamo 66%

Dueluri aeriene: Rapid 49%, Dinamo 51%.

La dribling diferența este și mai pronunțată: Rapid: 2/8 – 25%, Dinamo: 8/14 – 57%. Așadar, per total, Dinamo a câștigat inclusiv duelul fizic. Pentru Campos acesta este probabil unul dintre cele mai importante plusuri ale meciului.

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Plusurile Rapidului

1. Presingul și recuperarea sus. Cele 38 de recuperări în jumătatea adversă, față de 17 ale adversarului, reprezintă probabil cel mai bun indicator colectiv al Rapidului.

2. Capacitatea de a crea. 1,72 xG, 13 șuturi, 5 pe poartă și 9 shot assists sunt în mod normal suficiente pentru a marca. În mod evident, Rapid nu a avut o problemă fundamentală de a-și crea faze de poartă și ocazii în derby

3. Fazele fixe. 7 cornere și două ocazii uriașe – Stojilkovic și Kramer – confirmă avantajul identificat înaintea meciului la acest capitol.

4. Progresia spre ultima treime. Rapid a avut mai multe pase în treimea finală și dublu deep completions: 8-4.

Minusurile Rapidului

1. Eficiența. De departe cel mai mare minus al serii. Zero goluri din 1,72 xG și cinci șuturi pe poartă. Aici s-a pierdut în primul rând meciul.

2. Duelurile. Avantajul Rapidului a dispărut în derby: numai 46% dintre dueluri câștigate.

3. Acțiunile unu contra unu. Doar 25% driblinguri reușite, față de 57% Dinamo. Rapid a progresat mai ales prin pasă și pressing, nu prin eliminarea adversarului direct. Surpinzator, Dobre, Moruțan și Stojilkovic au câstigat mult mai puține dueluri decât ne-am fi așteptat.

4. Ultima execuție. Stojilkovic a acumulat 0,54 xG, Dobre 0,34 și Kramer 0,33, fără gol. Cumva redundant, asta tine tot de eficiență, adică principala cauză a înfrângerii.

Plusurile lui Dinamo

1. Portarul. Bellaarouch este principalul plus și, după cifre, omul care a influențat cel mai mult rezultatul. Aici (părere pur personala), felicitările merg către departamentul scouting. Să aduci un portar valoros fără să-l vezi jucând (Belaarouch era al treilea portar la fosta să echipă) ține de un anumit sistem de relații pe zona de scouting.

2. Controlul prin posesie. 53%, 458 pase și 83% precizie. Exact profilul pe care l-am identificate împreună în primele patru etape.

3. Superioritatea în dueluri. 54% global și 66% în duelurile defensive. Este un plus neașteptat, dar cu impact în rezultatul final.

4. Impactul băncii. Karamoko + Hintsa au produs acțiunea decisivă la trei minute după intrarea celui de-al doilea.

5. Eficiența. Din un singur șut pe poartă, Dinamo a marcat și a plecat cu punctele. Golul lui Karamoko a venit dintr-o ocazie de doar 0,16 xG, dar execuția a produs 0,57 PsxG – semn al calității finalizării.

Minusurile lui Dinamo

1. A permis multe ocazii pentru adversar. 1,72 xGA într-un meci în care adversarul a avut cinci șuturi pe poartă e probabil departe de ce și-a propus Campos. Și mărește regretele Rapidului.

2. Pressingul nu a fost la nivelul profilului din primele etape. 16,7 PPDA și numai 17 recuperări în jumătatea Rapidului. Rapid a fost echipa care a presat mai sus, deși statistica de dinaintea partidei sugera altceva.

3. Calitatea medie a șuturilor a fost modestă. Dinamo a tras de la o medie de 21,6 metri, dar numai 1 din 12 execuții a prins poarta.

Povestea minutului 70

Și totuși, ceea ce ați parcurs până acum reprezintă doar o fațetă a meciului. Dacă luăm că reper minutul 70 al derby-ului (minutul în care Pancu l-a schimbat pe Graovac cu Latif), putem lejer împărți jocul în două partide diferite. Și putem trage o concluzie foarte importantă pentru duelul Pancu–Campos: până în minutul 70 Rapid a produs net mai mult; după minutul 70 Dinamo a avut ocaziile mari — chiar dacă a cedat posesia.

Până în minutul 70: Rapid a fost echipa care a produs ocaziile, iar diferența este foarte mare. Din cele 13 șuturi și 1,72 xG ale Rapidului, 11 șuturi și aproximativ 1,62 xG au venit până în minutul 70. După minutul 70 au mai rămas doar execuțiile lui Stojilkovic din 80′ — 0,07 xG — și Grameni din 81′ — 0,03 xG. Dinamo, în schimb, produsese până în minutul 70 doar 8 șuturi și aproximativ 0,54-0,55 xG. Cele mai importante fuseseră Musi, 0,29 xG, și Pascual, 0,17 xG.

Aceasta este, iată, o informație cât se poate de relevantă. Până la minutul 70, Rapid produsese de aproximativ trei ori mai mult xG decât Dinamo. După minutul 70, raportul se inversează radical: ~0,87 – 0,10 pentru Dinamo. Până în acel minut, Rapid reușise să pună Dinamo în dificultate în special prin:

– Presiune și recuperări sus. În repriza a doua, PPDA-ul Rapidului a coborât la 11,4, iar în segmentul 61′-75′ a ajuns chiar la 8,8, ceea ce indică un pressing foarte agresiv.

– Faze fixe și volum ofensiv. Rapid a reușit să șuteze de cinci ori între minutele 56 și 62: Ciobotariu, Dobre, Moruțan și Bubanja, după o primă repriză deja productivă. Cu alte cuvinte, Pancu își adusese meciul pe un drum care, din ounct de vedere statistic, ducea spre o victorie a Rapidului.

Minutul 70 este punctul de cotitură. Karamoko intrase încă din minutul 54 în locul lui Musi (accidentat). În minutul 70, Campos îl introduce pe Hintsa în locul lui Pop. Două minute mai târziu Karamoko marchează. Dinamo rămâne în 4-4-2; nu vorbim despre schimbarea sistemului de joc, ci despre schimbarea profilului celor doi atacanți.

Cum s-a încheiat duelul Pancu – Campos. Blackout – Luciditate 0-1

Dar minutul 71 nu înseamnă doar schimbarea de la Dinamo, ci și cea de la Rapid. Doar că răspunsul lui Pancu (Latif în locul lui Graovac) nu e o simplă înlocuire, ci o reconfigurare simultană a trei poziții din linia de patru fundași. Până atunci Rapid jucase pe fund în formula Ciobotariu – Graovac – Kramer – Onea. În minutul 71, Graovac iese și intră Ouedraogo. Formula defensivă devine astfel Onea – Ciobotariu – Kramer – Ouedraogo.

De aici încolo, cronologia evenimentelor e cât se poate de relevantă: min. 70 Hintsa intră la Dinamo, min. 71 Pancu modifică trei poziții în apărarea Rapidului, min. 73 Karamoko marchează.

Coincidență sau nu, reorganizarea defensivei Rapidului coincide cu momentul în care echilibrul meciului se rupe (pe fondul schimbărilor de la Dinamo). Problema nu este intrarea lui Ouedraogo, ci faptul că Pancu schimbă simultan 75% din poziționarea liniei defensive, chiar dacă doar un jucător este înlocuit. Numai Kramer își păstrează poziția în linia defensivă a Rapidului. În plus, Graovac nu ieșea după un meci statistic slab. În cele 74 de minute contabilizate de Wyscout cifrele sale chiar nu au arătat rău:

44/57 acțiuni reușite – 77%

33/37 pase – 89%

8/12 dueluri câștigate – 67%

dintre care 4/5 dueluri defensive câștigate – 80%.

Așadar, Pancu scoate tocmai unul dintre jucătorii care până atunci avusese cifre defensive solide. Și statistica colectivă se schimbă exact din acel moment Până în minutul 70, aveam Rapid ~1,62 xG, Dinamo ~0,55 xG. Ei bine, după minutul 70 Rapid are doar ~0,10 xG, iar Dinamo sare la ~0,87 xG. Și cifrele și golul și impresia generală spun aceeași poveste: meciul s-a schimbat odată cu schimbările celor doi antrenori.

Campos îl introduce pe Hintsa lângă Karamoko pentru a profita de viteză pe spațiile lăsate de un Rapid care se aruncă în atac, în timp ce Pancu schimbă un fundaș, dar în realitate repoziționează trei dintre cei patru oameni ai liniei defensive. Așadar, Campos a schimbat profilul atacului, iar ca răspuns Pancu a destabilizat continuitatea și omogenitatea liniei sale defensive. Eroare neprovocată de care Dinamo profită aproape instantaneu. Iată ce se întâmplă între minutele 70 și 79.

73′ Karamoko – 0,16 xG – gol

75′ Pascual – 0,01 xG

75′ Mărginean – 0,69 xG

79′ Armstrong – <0,01 xG.

Asta înseamnă aproximativ 0,87 xG în nouă minute. Practic, după ce Rapid își reconstruiește linia defensivă, Dinamo produce într-un interval de doar nouă minute mai mult xG decât produsese în primele 70 de minute cumulat.

Pe scurt, în minutul 70, cei doi antrenori mută că la șah. Campos schimbă oamenii din atac, dar este o schimbare logică pentru momentul și situația jocului din acel moment. Pancu însă raspunde schimbând trei sferturi din linia de apărare. Două minute mai târziu, Dinamo marchează, iar în următoarele șase minute produce aproape 0,9 xG.

Avem, în concluzie, două meciuri diferite, despărțite de minutul fatidic 70. Până în acel minut Pancu a câștigat destul de clar jocul, producând de aproape trei ori mai mult xG. Din minutul 70 și până la final Campos câștigă partida, dar succesul lui Dinamo vine pe fondul deciziei lui Pancu de a schimba simultan reperele a trei fundași într-o linie care funcționase bine până atunci.