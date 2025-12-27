Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”

ADVERTISEMENT

Despre Dumitru Dragomir se cunoaște foarte bine faptul că în trecutul său a fost un mare împătimit al jocurilor de noroc, inclusiv al jocului de poker, iar acum a povestit cu lux de amănunte una dintre cele mai interesante experiențe trăite de el într-un astfel de context.

Cum a câștigat Dumitru Dragomir 80 de oi, un măgar și un câine la o partidă de poker

Concret, el s-a ales la un moment dat în tinerețea lui cu o întreagă turmă de oi, dar și cu un câine și cu un măgar, după ce a ieșit câștigător dintr-un astfel de joc. Cum s-a desfășurat totul, în rândurile următoare.

„Mă invită unu’ Țambrea, era multimilionar pe timpul lui Ceaușescu. Se ocupa cu recoltare de fructe prin orașe și comune necolectivizate și aducea la fabrica de dulcețuri de la Râmnicu Vâlcea. Omul era dintr-o comună de lângă Horezu, Milostea.

Și la Milostea stătea el. Mă invită la directorul școlii din Ciupercenii de Olteț. Sunt 50 de ani, dacă nu mai mult, de atunci și țin minte tot. Mă invită la director acasă, era multimilionar și ăsta. Avea cred că peste 1000 de oi, ce 1000, cred că avea 3000 de oi. Dar când am intrat la el în curte cred că avea, să nu exagerez, 200 de curcani.

Ne apucăm la joc, poker cu 5 cărți. Eu aveam o Dacia 1100. Câștig la Ciupercenii de Olteț. Jucam în 5, cu unul care stătea un sfert de oră la o oră la masă, 15 minute stai pe tușă, prin rotație. Am avut zile când am jucat două nopți și o zi, era să mor și de atunci am lăsat-o moale.

Poveste de senzație spusă de fostul președinte al LPF

Și unu’ a zis: ‘Domn’e, eu nu mai am bani, dar am 100 de oi, îți dau 100 de oi’. ‘Și eu ce să fac, mă, cu 100 de oi? Cum să iau 100 de oi de aici?’. ‘Nu, că nu le am aici’. ‘Dar unde le ai?’. ‘Le am lângă Horezu către Vâlcea’.

Și joc, câștig vreo 80 de oi, și un măgar, și un câine. Cum să le iau eu? Omul nu mai avea bani, dar ce case aveau… 200 de lei o oaie, nu erau bani mulți, dar am câștigat oile, și măgarul, și un câine. Iau oile, aveau și ciobani, doi ciobani. Și îi spun ăstuia: ‘Eu cum le duc?’. ‘Lasă, mă, îți dau eu ciobanii’. Erau oameni serioși.

Le-am dat la ciobani câte 200. Când au văzut ăia… Mergeam 200 de metri cu Dacia în față, veneau oile și măgarul după mine. De la 9 seara până la 10 dimineața. Le-am luat și le-am dat drumul pe stadionul din Râmnicu Vâlcea. Și a auzit tovarășul Crețu, era secretarul organizatoric de la partid.

Ce a făcut în cele din urmă cu oile

Și mă cheamă: ‘Măi, Mitică, ce e cu oile pe stadion?’. ‘Tovarășe secretar, le-am cumpărat’. ‘Mă, tu ești tâmpit? Tu ești președinte acum, mă, băiatule’. ‘Păi vreau și eu să fac avere’. ‘Bă, scapă de ele neapărat’.

Ăia, ciobanii, nu plecaseră de la mine. Le-am zis: ‘Bă, mai stați un picuț, că eu nu știu. Vă mai dau niște bani, vă mai dau 200 dacă stați până sâmbătă, o săptămână sau nu știu câte zile’. Și unu’ nea Gică Moxu’ care mi-a fost mie prieten și era unul dintre marii oameni din Râmnicu Vâlcea, era șeful carmangeriei pe toate stațiunile balneoclimaterice ale județului.

M-am dus la el. ‘Nea Gică, am și eu 80 de oi și un măgar’. ‘Bă, măgarul dă-l dracu de aici că nu poți să stai, dar oile ți le iau toate’. Le-a luat, le-a tăiat, a vândut carnea, mi-a dat și mie niște bani, și-a luat și el, iar măgarul și câinele au plecat. Măgarul făcea parte din turmă. Aveam 28 de ani. Știe toată lumea. Unde să le duc? Stăteam la bloc”,