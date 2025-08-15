Cum a câștigat George Simion procesul cu europarlamentarul pe care l-a numit „mafiot”. Dan Nica a solicitat daune morale de 90.000 euro

George Simion a declarat recent că AUR, partidul al cărui președinte este, își propune să ajungă la putere în toamnă, împreună cu PSD, într-un guvern care să fie condus de Călin Georgescu. El a menționat că, dacă una din moțiunile de cenzură simple pe care le va depune, va primi susținerea necesară în Parlament, acest scenariu ar putea prinde contur. Chiar dacă se bazează pe ajutorul PSD, George Simion se află într-un conflict cu unul din reprezentanții partidului, europarlamentarul Dan Nica.

ADVERTISEMENT

Dan Nica a susținut că George Simion a demarat o campanie de denigrare la adresa sa

Simion l-a atacat pe Nica , din județul Galați, când puhoaiele de apă, care au provocat moartea a șapte persoane, au devastat 28 de localități și peste 7.000 de case, drumurile au fost afectate, iar podurile distruse. Doar la capitolul infrastructură rutieră pagubele au fost evaluate la peste 60 de milioane de lei. Nica este originar din județul Galați, iar Simion a spus despre acesta că, în zonele afectate, ar deține mai multe construcții hidrotehnice, diguri, iazuri, bălți de pește, baraje, care ar fi contribuit la amploarea impactului devastator al inundațiilor.

Dan Nica l-a dat în judecată pe George Simion, iar dosarul a fost înregistrat pe 27 septembrie 2024 la Tribunalul București, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Nica a solicitat obligarea lui George Simion la plata sumei de 90.000 euro cu titlu de daune morale (sumă pe care reclamantul o va dona către persoanele afectate de inundaţii); obligarea pârâtului la ștergerea postărilor publicate pe paginile acestuia de social media (Facebook, TikTok) în care îi folosește numele, îl denigrează și incită la violență împotriva acestuia din septembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Dan Nica a arătat că George Simion a demarat o adevărata campanie de denigrare la adresa sa, profitând de evenimentele tragice care au avut loc în septembrie 2024. Astfel, acesta s-a deplasat în localitățile afectate de inundații și, sub pretextul că dorește să ajute cetățenii afectați de inundații, a instigat la ură împotriva lui Dan Nica, profitând de starea de vulnerabilitate în care aceste persoane se aflau și a transmis informații potrivit cărora, în realitate, inundațiile ar fi fost provocate de anumite acțiuni, respectiv inacțiuni ale reclamantului. Astfel, George Simion a înțeles să afirme fie că inundațiile au fost provocate de revărsarea unui pretins iaz deținut de reclamant în proprietate, fie că pretinsul dig care s-a rupt ar fi aparținut de asemenea lui Dan Nica, reclamantul întreținând starea acestora.

Nica a menționat că George Simion a abordat persoanele aflate într-o gravă suferință, transmițându-le în mod ferm că europarlamentarul se face vinovat pentru tragediile care au avut loc, totul culminând chiar cu afirmații potrivit cărora se face vinovat de faptul că 7 persoane și-au pierdut viața. Nica a arătat că se impune a sublinia faptul că nu deține și nu a deținut niciun teren, iaz, baraj, dig în zonă. Instanța a specificat că, din cuprinsul înregistrărilor audio-video înaintate de către Dan Nica la dosarul cauzei, se reține că George Simion, cu ocazia deplasării la locul inundațiilor survenite în toamna anului 2024, a declarat următoarele: „mafioți precum europarlamentarul Dan Nica nu construiau diguri mai mari decât capacitatea reală (…) vinovatul principal pentru distrugerile din perioada asta, pentru actualele inundații este Dan Nica, principalul beneficiar al digurilor piscicole care au explodat”.

ADVERTISEMENT

Tribunalul a arătat că limitele criticii admisibile sunt și mai largi față de un om politic

Instanța a reţinut opţiunea legiuitorului constituant de a stabili limite foarte largi de manifestare a libertăţii de exprimare, prin instituirea inviolabilităţii sale, cu rezerva totuşi că prin aceasta nu se poate aduce atingere, printre altele, demnităţii și onoarei persoanelor, afectarea acestora conducând la răspunderea civilă a celui care şi-a manifestat libertatea de exprimare dincolo de limitele recunoscute prin textul constituţional. În cauză, reiese cu evidență că există două drepturi în conflict: pe de o parte dreptul la respectarea dreptului la imagine, a demnității și a dreptului la viață privată de care se prevalează reclamantul, iar, pe de altă parte, dreptul la libertatea exprimare de către se prevalează pârâtul George Simion. Instanța a menționat că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a precizat că „în această privinţă, este necesar să se facă distincţie între persoanele de drept privat şi persoanele care acţionează într-un context public, în calitate de personalităţi politice sau persoane publice”.

ADVERTISEMENT

Astfel, în vreme ce o persoană de drept privat necunoscută publicului poate pretinde o protecţie deosebită a dreptului său la viaţa privată, acest lucru nu este valabil şi pentru persoanele publice. Rezultă așadar că regula protecției vieții private privite în sens larg suferă anumite atenuări, iar limitele criticii acceptabile în exercițiul libertății de exprimare sunt mai extinse în cazul persoanelor publice ca urmare, fie a voinței proprii, fie ca urmare a unor aspecte relativ independente de voința lor (cum ar fi poziția socială, expunerea publică etc). De altfel, din jurisprudența Curții Europene rezultă că limitele criticii admisibile sunt și mai largi față de un om politic, vizat de afirmațiile imputate în această calitate. În acest sens omul politic se expune în mod inevitabil și conștient unui control strict al faptelor și afirmațiilor sale, atât din partea jurnaliștilor, cât și a cetățenilor.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește afirmațiile lui George Simion, instanța a reținut, contrar apărărilor acestuia, că susținerile sale conform cărora „vinovatul principal pentru distrugerile din perioada asta, pentru actualele inundații este Dan Nica, principalul beneficiar al digurilor piscicole care au explodat”, respectiv afirmațiile conform cărora digul ar aparține reclamantului, sunt informații punctuale și precise a căror veridicitate poate și trebuie de altfel să fie probate de către pârât, nefiind în mod clar simple judecăți de valoare. Instanța a apreciat că singura judecată de valoare emisă de către George Simion este cea comparația pe care acesta i-a făcut-o reclamantului cu „un mafiot”. Distincția între informațiile punctuale și judecățile de valoare este necesară, câtă vreme standardul în materia judecăților de valoare este mai scăzut.

Afirmațiile lui George Simion nu au avut un impact deosebit

Instanța a constatat că primele acuzații ale lui George Simion au fost făcute în timpul în care acesta se deplasa cu mașina către locul inundațiilor. În lipsa altor probe contrare, din examinarea acestui videoclip, instanța a constatat că informațiile transmise de către George Simion nu au fost în prealabil planificate, ci au fost furnizate în baza unor informații ce au fost transmise inopinat acestuia. De asemenea, în lipsa unui probatoriu suplimentar care să ateste datele și orele concrete la care celelalte videoclipuri au fost difuzate (respectiv perioada de timp pe care pârâtul a avut-o pentru a afla informații suplimentare cu privire la informațiile primite), instanța nu poate reține că acestea au avut un caracter planificat, contextul afirmațiilor fiind caracterizate de împrejurare cu încărcătură emoțională sporită având în vedere faptul că George Simion, , a putut vizualiza consecințele produse de acestea.

În dosar se menționează că, având în vedere forma, stilul și modalitatea de prezentare a informațiilor furnizate, George Simion nu a urmărit să afecteze în mod intenționat sau gratuit demnitatea, reputația sau imaginea reclamantului Dan Nica, ci a prezentat informații ce i-au fost la rândul său furnizate. Mai mult, din examinarea conținutului acestor videoclipuri, rezultă anterioritatea convingerii locale că respectivul dig/bazin aparține reclamantului. Or, din examinarea materialului probator depus la dosar constând în mijloace materiale de probă – înregistrări audio-video, nu rezultă că la momentul la care au fost efectuate de către pârât afirmațiile imputate, acesta din urmă ar fi acționat cu scopul de a-l denigra sau discredita pe reclamant. Referitor la repercusiunile avute asupra lui Dan Nica, instanța a constatat că acesta a făcut referire la situația delicată în care a fost pus în cadrul comunității locale unde are domiciliul, dar și pe plan național și internațional, dată fiind calitatea acestuia de europarlamentar, menționându-se de asemenea că i-a fost afectată situația familială, profesională și socială.

Instanța a reținut sub acest aspect, că, cel puțin la nivelul comunității locale, nu rezultă că afirmațiile lui George Simion au fost cele care au determinat optica acesteia în sensul imputabilității inundațiilor pe seama informațiilor eronate că reclamantul ar fi deținut bazinul/iazul piscicol care s-a rupt și care le-ar fi produs, se arată în dosarul consultat de FANATIK. De altfel, din examinarea mijlocului material de probă depus ulterior și care cuprinde înregistrări efectuate ulterior cu locuitorii din zonă, reiese că afirmațiile lui George Simion nu au avut un impact deosebit, fiind percepute ca declarații cu caracter politic. Mai mult, în lipsa unui probatoriu suplimentar, instanța nu poate reține nici faptul că aceste afirmații ar fi avut un impact negativ deosebit asupra reputației sau imaginii reclamantului la nivel național sau internațional, având în vedere că afirmațiile au fost făcute de un om politic cu referire la alt om politic, afirmațiile emise într-un astfel de cadru fiind privite cu o doză mai mare de circumspecție de public. Pe 20 iunie 2025, Tribunalul București a respins cererea formulată de Dan Nica. Dacă acesta va formula apel la această decizie, dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.