Sport

Cum a câștigat Gigi Becali 1.000.000 de euro dintr-o greșeală: „Asta e idioțenie!”

Gigi Becali a dezvăluit cum a încasat un milion de euro în plus în urma unui transfer. Totul s-a petrecut în urma unei greșeli a clubului din străinătate, iar latifundiarul din Pipera a profitat din plin.
Mihai Dragomir
26.08.2026 | 05:24
Cum a castigat Gigi Becali 1000000 de euro dintro greseala Asta e idiotenie
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Gigi Becali s-a umplut de bani dintr-o greșeală. Cum a încasat un milion de euro. Foto: Colaj FANATIK.
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Gigi Becali a vândut mai mulți jucători pe sume importante de când a preluat-o pe FCSB. Recent, latifundiarul din Pipera și-a amintit cum a încasat un milion de euro suplimentar, deși suma respectivă putea să nu mai ajungă la el. Cine este fotbalistul care i-a adus bonusul în cont, de fapt.

Gigi Becali a câștigat un milion de euro. Cum a reușit

În vara anului 2016, după ce impresionase în tricoul FCSB-ului, Nicolae Stanciu, care are acum China la picioare, pleca la Anderlecht pentru 11 milioane de euro. Transferul său s-a înscris direct în lista celor mai bine vânduți jucători din istoria bucureștenilor. Gigi Becali a dezvăluit recent că belgienii, care l-au dorit și pe Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova, i-au mai trimis un milion de euro dintr-o greșeală.

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Mai exact, mijlocașul a avut stipulată în contract o clauză prin care FCSB (fostul club) mai primea un milion de euro în plus dacă el bifa cel puțin 50% de meciuri la echipa belgiană. Acesta s-a activat chiar în ultima etapă, când echipa nu mai avea nevoie de serviciile jucătorului, dar l-a introdus totuși pe teren.

„Eu am luat un milion cu Stanciu. Ei erau campioni, mai aveau un meci. Au uitat de clauză, l-au băgat pe Stanciu și a făcut 50% din meciuri. Eu nu făceam asta, nu eram idiot. Vreau să spun că eu sunt norocos. Asta e idioțenie, nu că ce corecți au fost ei. Dacă nu mai am nevoie de el la ultimul meci, pentru ce să-l mai bag?”, a spus Gigi Becali, la TV Digi Sport.

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Topul celor mai scumpe plecări de la FCSB. Pe ce loc se află Nicușor Stanciu, de fapt

Așa cum am precizat și mai sus, FCSB este unul dintre cluburile care a vândut cel mai bine din fotbalul românesc. Gigi Becali a reușit să obțină sume importante în urma transferurilor jucătorilor săi în străinătate. Cea mai mare sumă încasată de FCSB prin vânzarea unui fotbalist este cea în urma mutării lui Dennis Man la Parma. Iată topul complet:

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  1. Dennis Man (la Parma, sezonul 2020/2021) – 12,60 milioane €
  2. Nicolae Stanciu (la Anderlecht, sezonul 2016/2017) – 11,00 milioane €
  3. Vlad Chiricheș (la Tottenham Hotspur, sezonul 2013/2014) – 9,50 milioane €
  4. Florin Gardoș (la Southampton, sezonul 2014/2015) – 6,80 milioane €
  5. Florinel Coman (la Al-Gharafa, sezonul 2024/2025) și Mirel Rădoi (la Al-Hilal, sezonul 2008/2009) – 6,00 milioane € fiecare
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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