Cum a câștigat Gigi Becali 1.000.000 de euro dintr-o greșeală: „Asta e idioțenie!”

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Gigi Becali a vândut mai mulți jucători pe sume importante de când a preluat-o pe FCSB. Recent, latifundiarul din Pipera și-a amintit cum a încasat un milion de euro suplimentar, deși suma respectivă putea să nu mai ajungă la el. Cine este fotbalistul care i-a adus bonusul în cont, de fapt.

Gigi Becali a câștigat un milion de euro. Cum a reușit

În vara anului 2016, după ce impresionase în tricoul FCSB-ului, Nicolae Stanciu, care , pleca la Anderlecht pentru 11 milioane de euro. Transferul său s-a înscris direct în lista celor mai bine vânduți jucători din istoria bucureștenilor. Gigi Becali a dezvăluit recent că belgienii, care de la Universitatea Craiova, i-au mai trimis un milion de euro dintr-o greșeală.

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Mai exact, mijlocașul a avut stipulată în contract o clauză prin care FCSB (fostul club) mai primea un milion de euro în plus dacă el bifa cel puțin 50% de meciuri la echipa belgiană. Acesta s-a activat chiar în ultima etapă, când echipa nu mai avea nevoie de serviciile jucătorului, dar l-a introdus totuși pe teren.

„Eu am luat un milion cu Stanciu. Ei erau campioni, mai aveau un meci. Au uitat de clauză, l-au băgat pe Stanciu și a făcut 50% din meciuri. Eu nu făceam asta, nu eram idiot. Vreau să spun că eu sunt norocos. Asta e idioțenie, nu că ce corecți au fost ei. Dacă nu mai am nevoie de el la ultimul meci, pentru ce să-l mai bag?”, a spus Gigi Becali, la

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Topul celor mai scumpe plecări de la FCSB. Pe ce loc se află Nicușor Stanciu, de fapt

Așa cum am precizat și mai sus, FCSB este unul dintre cluburile care a vândut cel mai bine din fotbalul românesc. Gigi Becali a reușit să obțină sume importante în urma transferurilor jucătorilor săi în străinătate. Cea mai mare sumă încasată de FCSB prin vânzarea unui fotbalist este cea în urma mutării lui Dennis Man la Parma. Iată topul complet:

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