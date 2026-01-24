Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care a vândut unul dintre cei mai tari jucători de la FCSB: „Am pus la ruletă câte 20.000 de dolari pe 4 numere!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, un episod de-a dreptul fabulos petrecut în urmă cu mai mulți ani. Patronul FCSB a povestit cum a câștigat 2 milioane de dolari la cazinou. De unde a luat banii pentru a juca și ce decizie a luat după întregul moment.

Gigi Becali, aventuri la cazinou în București

Gigi Becali spune că, din 80.000 de dolari, a făcut 2 milioane. Totul s-a întâmplat în 2009, chiar în seara în care FCSB îl vindea pe Dorin Goian în Serie A la Palermo, pentru o sumă similară de bani.

„Am fost în iad (n.r. când am jucat jocuri de noroc) și nu m-a lăsat Domnul. Și acolo îmi ținea partea. Domnul se băga în iad și mă proteja. Uite, vei câștiga și de aici. Să povestească Mitică. Din 80.000 de euro a, făcut 2 milioane.

A plecat Giovanni (n.r. impresarul Giovanni Becali)…eram la cazinou la București, acolo unde este București, pe Calea Victoriei. Și Giovanni pierdea, eu pierdeam și am ajuns …pierdeam vreo două milioane. Și Giovanni zice, bă, Gigi, bă, ai pierdut atâta, dai și un avion privat, că mă duc să-l dau pe (Dorin) Goian (n.r. să-l transfer pe jucător)?

S-a dus Giovanni să-l dea pe Goian, nu știu pe cât, 2,5 sau 3 milioane. Dar ce mai contează. Bine, am plătit eu avionul privat. A plecat Giovanni cu avionul să-l dea pe Goian. S-a dus Giovanni să-l dea pe Goian”, povestește Becali.

Cum a câștigat Gigi Becali 2 milioane de dolari în seara în care l-a vândut pe Dorin Goian: „Am luat banii de la cămătari!”

Înainte de a ajunge să câștige cei 2 milioane de dolari, . Banii jucați îi împrumutase de la cămătari. Latifundiarul spune că a luat atunci sume cuprinse între 50 și 200 de mii. Omul de afaceri recunoaște că niciodată în viața lui nu pierduse o sumă atât de mare de bani. Mai pierdea 300 de mii, 200 de mii, dar niciodată 2 milioane.

„Eu 2 milioane pierdeam. Banii împrumut îi luasem de la cămătari, din interiorul… Că nu ai de unde să îi iei: 50 de mii, 100 de mii, 70 de mii, 100 de mii, 200 de mii. De unde să iei? Umbli cu 2 milioane la tine? Și aveam hârtie. Scriam: Vasile, atâta, ăla atât. Cămătari. Și, a plecat Giovanni, eu am rămas în cazinou”, spune Becali.

Omul de afaceri nu a renunțat așa de ușor la „luptă” și a mai aruncat în joc o ultimă carte. Gigi Becali spune că a apelat la un anume Florin Chinezu, găsit în telefon. Acesta i-a adus toți banii pe care îi avea în casă, undeva la 80.000 de euro. Cu această sumă, Gigi Becali a reușit să pună mâna pe 2 milioane și să își achite datoriile la cămătar. Plus dobânda aferentă. În plus, Becali a mai rămas și cu 200.000 de dolari profit.

„Eu am stat în cazinou și dădeam telefon. Și l-am găsit la telefon pe unul Florin. Florin Chinezu. A zis, băi, Gigi, am 80.000 în casă. Adu-i, bă încoa. Ca să pui maxim pe un număr, adică toate înconjurate, cu 500 pe număr, trebuie să pui 20 pe număr și ce îi pune cu crupierul pe urmă. Și am pus 8, 11, 17, 23. Că eram obosit.

Și am pus douăzeci, douăzeci, douăzeci, 80.000. Și mi-a venit primul număr, 8, și am luat 370.000. Așa, primul număr. După 6-7 ore, Giovanni s-a dus, l-a semnat pe Goian, s-a întors înapoi la București. (….) Și, pe urmă, vine Giovanni și când vine Giovanni, ce faci, mă, Gigi? Cum, ți-ai scos banii? Da.

Ia opriți-vă! Toți cămătarii erau vreo 10 care erau. Vasilescu, cât mi-ai dat? 100.000. Poftim, 105.000. Tu cât mi-ai dat? 50.000. Poftim, încă 3.000 în plus. Adică bani și dobândă. Și le-am dat banii la toți și am rămas și cu 200.000 câștig și hai la revedere m-am lăsat”, mai povestește Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, convins că și aici, în „iadul” jocurilor de noroc, tot Domnul l-a ajutat

, la cazinou, tot divinitatea a contat decisiv. Patronul FCSB este sigur că Domnul l-a ajutat să recupereze datoria și să mai plece acasă și cu 200 de mii de dolari în buzunar.

„Păi, nu a fost Domnul? Că i-a fost de mine milă? A spus, bă, nu-l las pe mâna dracilor. Că ruleta, dacă aduni toate numerele, 1+2+3+4…+36. Adunate, toate, sunt 666. Numărul diavolului. Și diavolul s-a jucat, și-a bătut joc de mine. Și după aia a venit Domnul: nu-l văi lăsa, îl voi ridica, nu mai pui mâna ta. Voi pune mana mea, își va scoate banii, va scoate 200 de mii și va pleca acasă. Ca să nu-l mai batjocorești tu, diavole!”, mai spune omul de afaceri.