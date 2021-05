Cum a câştigat Manchester City titlul în Premier League! Culisele şi momentele cheie care i-au adus trofeul lui Guardiola

Manchester City a devenit noua campioană a Angliei, după ce Manchester United a fost învinsă de Leicester. FANATIK îţi prezintă culisele şi momentele cheie care i-au adus un nou trofeu în Premier League lui Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După o luptă fără istoric cu Liverpool pentru titlul din sezonul 2019-2020, Manchester City părea că nu va avea un cuvânt de spus nici în actuala stagiune. În etapa a 9-a, “cetăţenii” erau abia pe locul 13 şi existau voci care anunţau un final rapid al erei lui Pep Guardiola. De fapt, înfrângerea cu Tottenham din acea rundă a fost declicul care a adus titlul pe “Etihad”.

Cum a câştigat Manchester City titlul în Premier League. Prima mare decizie a sezonului: a trecut peste o umilinţă cu un transfer

27 septembrie 2020. Manchester City era umilită pe teren propriu de Leicester City, scor 2-5, cea mai drastică înfrângere din cariera lui Pep Guardiola. Până la acel meci, nicio echipă a antrenorului iberic nu încasase cinci goluri într-un meci. A digerat greu rezultatul, dar ştia că pierduse doar o luptă din războiul Premier League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Este un rezultat greu, dar nu mă dau bătut. Voi căuta soluţii pentru a stabiliza echipa”, spunea, printre altele, Pep Guardiola. Două zile mai târziu, Manchester City anunţa transferul lui Ruben Dias, iar Benfica încasa 68.000.000 de euro. După o umilinţă, primul pas al lui Pep Guardiola a fost să-şi betoneze defensiva.

Au urmat şase meciuri cu evoluţii inconstante pentru Manchester City. Victoriile cu Arsenal şi Sheffield United erau combinate cu trei remize (1-1 cu Leeds, 1-1 cu West Ham şi 1-1 cu Liverpool) şi o înfrângere, 0-2 cu Tottenham, în faţa rivalului Jose Mourinho.

ADVERTISEMENT

Unde a început cursa lui Manchester City spre al 7-lea titlu în Anglia. 19 meciuri consecutive fără înfrângere

28 noiembrie 2020. La o săptămână după înfrângerea cu Tottenham, Manchester City s-a distrat cu Burnely, scor 5-0, şi a început sprintul spre titlu. Pas cu pas, “cetăţenii” au început să urce în clasament, chiar dacă la mijlocul lui decembrie au legat două remize, una chiar în faţa rivalei Manchester United, care păreau să frâneze visul unui nou titlu.

Cu Burnley, Manchester City a pornit o serie uluitoare, cu 19 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat. Mai mult decât atât, între 19 decembrie 2020 şi 2 martie 2021, trupa lui Pep Guardiola a adunat 15 victorii consecutive. Echipa mergea pe pilot automat, iar la finalul lunii ianuarie ajungea pe primul loc în clasament. Manchester United, liderul din acel moment, era detronat după o înfrângere surprinzătoare cu Sheffield United, ultima clasată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Manchester United nu a putut să ţină ritmul cu Manchester City, dar i-a oprit seria de invincibilitate

La începutul sezonului, principalele contracandidate în lupta pentru titlu erau Liverpool şi Manchester City. Rivala celor două, Manchester United, era luată în calcul doar în duelul pentru locurile 3-4, poziţiile care duc în grupele Ligii Campionilor. Fără să fie băgaţi în seamă, “diavolii” au urcat încet spre fruntea clasamentului, după ce la începutul lunii noiembrie ocupau locul 15.

Cu Bruno Fernandes în mare formă, Manchester United a ajuns lider pe 12 ianuarie 2021, dar şi-a păstrat coroana pentru puţin timp. City avea de partea ei seria de invincibilitate, în timp ce echipa lui Ole Gunnar Solskjaer alterna victorii cu remize. Pe 7 martie 2021, “diavolii” au oprit seria “cetăţenilor”, 2-0 pe “Etihad”, dar era prea puţin. De altfel, Manchester United a obţinut 4 puncte din derby-urile cu City, însă numărul mare de remize i-a blocat orice speranţă la titlu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Şedinţa care a schimbat soarta lui Manchester City. Cum s-a născut explozia lui Gundogan

26 iunie 2019. David Silva anunţa că sezonul 2019-2020 va fi ultimul în tricoul lui Manchester City. “Cetăţenii” îşi pierdeau “creierul” de la mijlocul terenului, iar Pep Guardiola trebuia să găsească noul om care să stabilească ritmul. În startul sezonului 2020-2021, o şedinţă la baza de antrenament al lui City a produs marea schimbarea.

Pep Guardiola, Txiki Begiristain (directorul sportiv), Manel Estiarte (mâna dreaptă a lui Pep), Rodolfo Borrell şi Juanma Lillo (secunzii lui Pep) au discutat problema şi au descoperit forma prin care echipa urma să deţină din nou controlul.

ADVERTISEMENT

Ilkay Gundogan, succesorul natural al lui David Silva, a fost eliberat şi lăsat să urce în atac. Decizia a produs rezultate pe finalul anului 2020, iar mijlocaşul de 30 de ani a primit premiul de cel mai bun fotbalist din Premier League în lunile ianuarie şi februarie. Cu 12 goluri în campionat, Gundogan a devenit golgeterul echipei, după ce în sezonul 2018-2019, la ultimul titlu, jucase în faţa apărării.

16 goluri a marcat Ilkay Gundogan, în toate competiţiile, pentru Manchester City în sezonul 2020-2021

22 de goluri marcase Ilkay Gundogan pentru Manchester City până în primele patru sezoane

Fernandinho, căpitanul lui Pep Guardiola. Discuţia din vestiar care a produs dezlănţuirea

La începutul sezonului, Fernandinho a preluat banderola de căpitan de la David Silva, devenind un personaj şi mai important în vestiarul echipei. “Avem un căpitan incredibil care a condus restul jucătorilor. Mă ajută să fac lucruri pe care eu nu le pot”, spunea Pep Guardiola în timpul seriei de victorii consecutive.

ADVERTISEMENT

La ce se referea Guardiola? Ne întoarcem în timp în luna noiembrie 2020, când City era inconstantă şi se afla la mijlocul clasamentului. În acele clipe dificile, Fernandinho a avut o intervenţie crucială în vestiarul echipei.

“Le-am spus tot ceea ce Pep mi-a transmis. Că sunt lucruri care nu pot fi scuzate. Tot ceea ce făceam la antrenamente se reflecta mai târziu în jocul nostru. Am fost foarte direct. După ce am vorbit eu, jucătorii au spus ce aveau pe suflet. Toţi ştiau că trebuie să ne schimbăm, dar a fost bine să auzim aceste lucuri. Aveam nevoie să fim puţin zdruncinaţi”, avea să scrie Fernandinho într-un articol pentru The Players’ Tribune.

2.020 de minute a bifat Fernandinho în sezonul 2020-2021

Ruben Dias, jucătorul adus după umilinţa cu Leicester City, s-a impus rapid în grupul lui Guardiola

Ruben Dias, transferat după umilinţa cu Leicester City, a devenit imediat una dintre vocile puternice din vestiar. Chiar dacă are 23 de ani, fundaşul central şi-a impus personalitatea în vestiarul lui Manchester City şi a legat imediat un parteneriat foarte bun cu John Stones, colegul lui din centrul defensivei.

“Este un fundaş care conduce liniile şi pe cei din jurul său. Îi ajută pe cei de lângă el să ia deciziile bune şi asta îl face un fundaş central incredibil. Unii jucători se gândesc doar la ei, el se gândeşte şi la cei din jurul lui. Îşi ajută colegul să devină mai bun, iar acest lucru e rar în fotbalul de azi”, declara Pep Guardiola despre Ruben Dias.

Manchester City de azi poate nu este la fel de spectaculos ca cel din sezonul 2018-2019, însă Pep Guardiola a transformat din nou echipa. Calificarea în finala Ligii Campionilor a adus şi mai multă încredere, iar grupul este mai unit ca niciodată. Fiecare jucător are rolul ştiut pe teren şi în afara lui, chiar dacă sistemul de rotaţie al antrenorului ar fi putut să deterioreze atmosfera. Acum, Manchester City e cu ochii pe finala Ligii Campionilor, unde Pep Guardiola are de plătit nişte poliţe, după ce a ratat ultimul act din Cupa Angliei din cauza lui Chelsea.