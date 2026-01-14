Cum a câștigat Marius Șumudică primul meci în Arabia Saudită. Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Video

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a obținut prima sa victorie în calitate de antrenor al celor de la Al-Okhdood. La o zi distanță după duelul cu Al-Kholood, clubul a postat pe YouTube un filmuleț cu imagini din vestiar. Antrenorul român este surprins în timp ce își motivează elevii.

Marius Șumudică, primele puncte câștigate în Arabia Saudită

Acest succes este important pentru Al-Okhdood, care se află într-o luptă directă pentru evitarea retrogradării, iar cele trei puncte obținute sub conducerea lui Șumudică aduc echipa mai aproape de obiectivul menținerii în prima ligă. Pentru , victoria vine după un debut dificil, când, în primul meci sub comanda sa, Al-Okhdood pierduse cu 0-1 în fața lui Al-Ahli.

ADVERTISEMENT

dar Al-Okhdood a reușit să fie mai pragmatică. Cele trei puncte câștigate pot avea un impact real în lupta pentru evitarea retrogradării, acolo unde fiecare etapă schimbă configurația clasamentului.

Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Marius Șumudică, în prim-plan

La o zi după partidă, clubul a publicat pe canalul oficial de YouTube un clip filmat în vestiar. În imagini, Șumudică apare vorbind direct cu jucătorii săi. Clipul a fost bine primit de fanii clubului, care au remarcat implicarea antrenorului și modul în care acesta încearcă să creeze o relație directă cu vestiarul.

ADVERTISEMENT

Mai mult, la finalul imaginilor apare și șeful celor de la Al-Okhdood, care îi felicită pe jucători pentru victoria obținută. Marius Șumudică pare să se bucure de tot sprijinul în Arabia Saudită și speră să își îndeplinească obiectivul, acela de a salva echipa de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

„Eu și staff-ul meu vom munci pentru a o salva pe Al-Okhdood. Aceasta este provocarea pentru care am venit. Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual. Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu”, spunea Marius Șumudică în momentul în care a semnat contractul.