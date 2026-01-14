Sport

Cum a câștigat Marius Șumudică primul meci în Arabia Saudită. Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Video

Prima victorie a lui Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood. Imagini din vestiar după succesul din campionat. Cum s-a trăit duelul cu Al-Kholood. Clipul postat pe social media.
Alex Bodnariu
14.01.2026 | 17:45
Cum a castigat Marius Sumudica primul meci in Arabia Saudita Imagini de senzatie din vestiarul lui AlOkhdood Video
ULTIMA ORĂ
Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Marius Șumudică, în prim-plan
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a obținut prima sa victorie în calitate de antrenor al celor de la Al-Okhdood. La o zi distanță după duelul cu Al-Kholood, clubul a postat pe YouTube un filmuleț cu imagini din vestiar. Antrenorul român este surprins în timp ce își motivează elevii.

Marius Șumudică, primele puncte câștigate în Arabia Saudită

Acest succes este important pentru Al-Okhdood, care se află într-o luptă directă pentru evitarea retrogradării, iar cele trei puncte obținute sub conducerea lui Șumudică aduc echipa mai aproape de obiectivul menținerii în prima ligă. Pentru tehnicianul român, victoria vine după un debut dificil, când, în primul meci sub comanda sa, Al-Okhdood pierduse cu 0-1 în fața lui Al-Ahli.

ADVERTISEMENT

Meciul a fost unul echilibrat, fără multe momente spectaculoase, dar Al-Okhdood a reușit să fie mai pragmatică. Cele trei puncte câștigate pot avea un impact real în lupta pentru evitarea retrogradării, acolo unde fiecare etapă schimbă configurația clasamentului.

Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Marius Șumudică, în prim-plan

La o zi după partidă, clubul a publicat pe canalul oficial de YouTube un clip filmat în vestiar. În imagini, Șumudică apare vorbind direct cu jucătorii săi. Clipul a fost bine primit de fanii clubului, care au remarcat implicarea antrenorului și modul în care acesta încearcă să creeze o relație directă cu vestiarul.

ADVERTISEMENT
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

Mai mult, la finalul imaginilor apare și șeful celor de la Al-Okhdood, care îi felicită pe jucători pentru victoria obținută. Marius Șumudică pare să se bucure de tot sprijinul în Arabia Saudită și speră să își îndeplinească obiectivul, acela de a salva echipa de la retrogradare.

ADVERTISEMENT
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Digisport.ro
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump

„Eu și staff-ul meu vom munci pentru a o salva pe Al-Okhdood. Aceasta este provocarea pentru care am venit. Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual. Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu”, spunea Marius Șumudică în momentul în care a semnat contractul.

ADVERTISEMENT
FRF, proiect extraordinar pentru micii fotbaliști! Se construiesc laboratoarele pentru viitorii Hagi și...
Fanatik
FRF, proiect extraordinar pentru micii fotbaliști! Se construiesc laboratoarele pentru viitorii Hagi și Gică Popescu
Florin Gardoș a fost prezentat oficial la noua echipă! Ce rol va ocupa....
Fanatik
Florin Gardoș a fost prezentat oficial la noua echipă! Ce rol va ocupa. Update exclusiv
Ilie Dumitrescu a revenit în fotbalul românesc! „Sunt onorat și bucuros”
Fanatik
Ilie Dumitrescu a revenit în fotbalul românesc! „Sunt onorat și bucuros”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis...
iamsport.ro
Fostul atacant de la Dinamo a izbucnit la adresa stelistului Bölöni: 'Ai zis că ești maghiar, nu român! Cine te-a format, băi, băiatule, unde ai crescut?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!