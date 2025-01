Cum a câștigat Marius Șumudică vestiarul la Rapid: „Este un antrenor special”

Ajuns, într-un final, în Giulești, „Ciobi” a și debutat deja pentru clubul alb-vișiniu, în derby-ul cu Universitatea Craiova, câștigat de echipa lui Dan Șucu cu scorul de 1-0. Fundașul de 26 de ani a dezvăluit care sunt calitățile ce-l fac pe Șumudică un antrenor atât de iubit de jucătorii săi.

Denis Ciobotariu a dezvăluit secretele antrenorului Marius Șumudică

Invitatul lui Robert Niță la ediția emisiunii „Suflet de Rapidist” din 28 ianuarie, show realizat de FANATIK special pentru întreaga suflare alb-vișinie, a fost Denis Ciobotariu, cel mai nou transfer al giuleștenilor.

Fundașul de 26 de ani a dezbătut mai multe subiecte despre Rapid în platoul FANATIK printre care a vorbit și despre secretul care-l face un antrenor special pe Marius Șumdică.

Denis Ciobotariu a mai lucrat alături de tehnicianul de 53 de ani și în trecut, la CFR Cluj, și știa deja ce fel de antrenor este Șumudică: „Este un antrenor special.

Eu cu dânsul am avut rezultate bune și la CFR Cluj. Cred că și dânsul a văzut, încă de atunci, că sunt un caracter bun și că nu am făcut probleme la niciun club la care am fost și cred că și asta a contat mult.

Șumudică este un antrenor foarte preocupat. Pune orice detaliu la punct. În momentul în care ieși pe teren știi toate detaliile de care ai nevoie. Este un factor foarte important ca antrenorul să fie atât de preocupat și să-ți ofere atâtea informații.

Practic, în teren, tu joci, dar contează foarte mult ajutorul pe care-l primești de la antrenori. Detaliile sunt foarte importante, în special în derby-uri, iar Marius Șumudică cunoaște aceste lucruri. În derby ambele echipe se închid bine, ambele își iau măsuri de siguranță și cred că aceste mici detalii pot face diferența”, a declarat Denis Ciobotariu la emisiunea „Suflet de Rapidist”.

Denis Ciobotariu, debut cu dreptul în Giulești

Denis Ciobotariu a fost adus în această iarnă de la Sepsi OSK, în urma insistențelor lui. Stoperul de 26 de ani intrase în ultimele 6 luni de contract cu covăsnenii și se înțelesese cu Rapid. Mutarea ar fi urmat să se realizeze în vară, când „Ciobi” ar fi rămas liber de contract, însă dorința sa de a ajunge în tabăra „alb-vișinie” a făcut ca transferul să se concretizeze încă din această perioadă de mercato.

Ciobotariu a debutat la echipa lui Marius Șumudică chiar în derby-ul cu Universitatea Craiova, unde s-a descurcat foarte bine. Rapid a câștigat, iar poarta giuleștenilor a rămas intactă, scorul fiind 1-0 pentru „alb-vișinii”.

Cum l-a FERMECAT Marius Sumudica pe Denis Ciobotariu la Rapid: „Conteaza ajutorul antrenorului!”