Cum a câștigat primii bani George Piștereanu. Îndrăgitul Tibi din Vlad a început de jos

George Piștereanu (30 de ani), actorul aromân renumit pentru rolul memorabil interpretat în filmul „Eu când vreau să fluier, fluier” (2010), nu se sfiește să vorbească despre locurile de muncă pe care le-a avut înainte să devină celebru. Tânărul a început de jos și a muncit de la o vârstă la care alți copii se jucau încă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interpretul lui Vlad din celebrul serial „Vlad” difuzat la Pro TV a avut primul loc de muncă într-o vacanță de vară. Avea doar 13 ani când a câștigat primii săi bani după ce a debarasat mesele la un restaurant de plajă. Ulterior, a continuat să lucreze și a ajuns într-un alt domeniu.

„Am muncit de la o vârstă foarte fragedă pentru că am văzut în jurul meu oameni care munceau și așa am simțit și eu să fac”, a dezvăluit concurentul din show-ul „Ferma”, într-un interviu pentru libertatea.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Piștereanu, dezvăluire despre primii bani câștigați. Ce a muncit

„Când părinții mei ne-au invitat în vacanță (în Italia) pe mine și fratele meu, i-am văzut lucrând la un restaurant în weekend, în timpul săptămânii aveau alte locuri de muncă.

Eu și fratele meu ne jucam, stăteam pe plajă și după 2-3 zile m-am plictisit foarte tare și am început să debarasez mesele. Atunci am primit o sumă de bani de la soția patronului, iar acest lucru m-a motivat foarte tare și am continuat să fac asta zilnic.

ADVERTISEMENT

Aveam 13 ani și lumea a apreciat că mă vede muncind. Aș putea spune că nu sunt construit să mă ia valul și să o iau razna”, a completat George Piștereanu, potrivit sursei menționate mai devreme.

Acela a fost momentul în care și-a dat seama că poate face bani și a continuat să muncească, în Italia. Următorul serviciu a fost în construcții unde a lucrat cot la cot cu tatăl său. Renumitul actor a mai povestit că a muncit în fiecare vară, până la finalul clasei a XI-a când a luat decizia de a se întoarce acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Piștereanu a învățat să aprecieze valoarea banului și este de părere că munca înnobilează omul. La reîntoarcerea din Italia actorul s-a axat pe altceva și a prins primul rol într-un film românesc care avea să fie extrem de apreciat de publicul de la noi, dar și de pe hotare.

„După ce mi-am dat seama că pot să fac bani, am început să muncesc, de la 14 ani, în fiecare vară, până în vacanța din clasa a XI-a. Eu chiar cred că munca te înnobilează și nu aveam nicio problemă cu faptul că lucram în 2 locuri, unul începea de la 6 dimineața.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu ave„am un motiv anume, ci așa am simțit. Îmi amintesc că toată munca de pe șantier a culminat cu faptul că am luat o lucrare pentru a face un tavan și când am băgat șpaclul, a căzut jumătate de tavan, ceea ce însemna că ar fi trebuit să lucrez de trei ori mai mult.

Dar eu deja nu mai puteam, nu mai simțeam să fac asta și l-am rugat pe tatăl meu să finalizeze, iar eu am revenit în țară. Cam așa s-a încheiat această activitate pentru mine (râde)”, a mai spus vedeta Pro TV.