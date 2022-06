Cum a câștigat Simona Gherghe primii bani. Prezentatoarea a muncit de la o vârstă fragedă

Frumoasa blondină a mărturisit cum a câștigat primii bani, subliniind că a început să lucreze de la o vârstă destul de fragedă. Moderatoarea de la Antena 1 nu s-a sfiit să recunoască ce a lucrat în urmă cu ani buni.

Ce a făcut Simona Gherghe pentru primii bani. La ce vârstă a început să muncească vedeta

Simona Gherghe și-a dorit să aibă bani de buzunar încă din școală, motiv pentru care a lucrat în timpul vacanțelor de vară. a mers la bunici, unde a câștigat primii lei, după ce a primit acordul părinților.

A mers la cules de piersici și la desfrunzit via, amintiri pe care nu le va uita pentru tot restul vieții. Frumoasa blondină avea doar 14 ani când a contribuit la muncile de la câmp, acum fiind mândră de acest lucru.

„Îi ajutam pe bunicii mei. Mai mult decât atât, țin minte că, într-o vară, copiii mer­geau la ferma din sat și lucrau acolo. Câștigau bani pentru familiile lor. Mi-am dorit foarte mult să fac același lucru. Le-am spus bunicilor mei.

Mamaia nu a fost de acord, s-a lăsat cu plânsete! Așa că, am sunat la Iași, la părinții mei și le-am spus că vreau să muncesc. Ai mei m-au lăsat și am mers la cules de piersici și la desfrunzit via.

Așa mi-am câștigat primii mei bani, la 14 ani. Au fost banii mei, nu s-a atins nimeni de banii munciți de mine”, a mărturisit prezentatoarea în emisiunea Dincolo de aparențe, notează .

Simona Gherghe, copilărie într-o localitate din Buzău

Copilăria din comuna Pietroasele, din județul Buzău, și muncile din gospodările au fost niște experiențe de viață care au ajutat-o și mai târziu.

Simona Gherghe este o persoană foarte organizată și atentă la fiecare detaliu, motiv pentru care fiecare leu a contat pentru ea la vârsta respectivă. Mai mult decât atât, a rămas la fel și în momentul de față.