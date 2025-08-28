Cum a “căzut” transferul lui Marius Niculae în Serie A: “Giovanni, nici măcar numele nu mi l-au scris corect!”

Marius Niculae a fost invitatul lui Cristi Coste la o nouă ediție de „FANATIK Dinamo”, iar fostul fotbalist a dezvăluit diverse povești din timpul carierei sale. Niculae putea ajunge în Serie A, însă gafa de proporții făcută de Lecce l-a făcut să refuze.

Motivul incredibil pentru care a picat transferul lui Marius Niculae la Lecce: „I-am zis direct lui Giovanni”

Marius Niculae a fost un fotbalist curtat încă din tinerețe, iar una dintre destinațiile sale putea fi chiar Serie A. Lecce și-a dorit să obțină semnătura fostului fotbalist al lui Dinamo, însă italienii au făcut o gafă uriașă. Fostul atacant a dezvăluit la „FANATIK Dinamo” motivul uluitor pentru care nu a mai ajuns în Italia:

„În 1996, înainte să mă ia cei de la echipa mare a lui Dinamo, Giovanni Becali poate să confirme, am primit o ofertă de la Anderlecht și erau niște sume… La Dinamo luam 15.000 pe an, iar acolo aveam un contract de 5 ori mai mare încă din primul an.

Inițial trebuia să plec cu părinții în Belgia și după care am înțeles că ar fi trebuit să plec singur și nu am mai vrut. Am zis să rămân la Dinamo, să prind echipa mare, să prind echipa națională și apoi să prind un transfer.

Chiar după ce am debutat la echipa națională, țin minte că a venit directorul sportiv al lui Lecce cu tricoul cu numărul 11. Mă uit pe tricou și i-am zis lui Giovanni: «Nici măcar numele nu mi l-au scris corect!». Era scris «Nicolae»”, a povestit Marius Niculae, în exclusivitate la „FANATIK Dinamo”.

Marius Niculae a ales Sporting Lisabona în cele din urmă

După ofertele de la Anderlecht și Lecce, Marius Niculae a ales să părăsească Dinamo în 2001 pentru a juca în Portugalia, la Sporting Lisabona,

În 76 de meciuri pentru formația lusitană, Marius Niculae a dat 20 de goluri și a oferit 8 assisturi. Pe lângă Dinamo și Sporting Lisabona, de-a lungul carierei sale, el a mai jucat pentru echipe precum Mainz, Standard Liege sau Inverness.