Sport

Cum a “căzut” transferul lui Marius Niculae în Serie A: “Giovanni, nici măcar numele nu mi l-au scris corect!”

Marius Niculae putea să ajungă în Serie A, însă un motiv incredibil l-a făcut să-și ia gândul de la Italia! Ce gafă de proporții a făcut clubul din „Peninsulă”
FANATIK
28.08.2025 | 11:05
Cum a cazut transferul lui Marius Niculae in Serie A Giovanni nici macar numele nu mi lau scris corect
EXCLUSIV FANATIK
Care a fost motivul incredibil pentru care Marius Niculae nu s-a transferat în Serie A. Foto: Colaj FANATIK

Marius Niculae a fost invitatul lui Cristi Coste la o nouă ediție de „FANATIK Dinamo”, iar pe lângă dicuțiile despre „câinii roșii”, fostul fotbalist a dezvăluit diverse povești din timpul carierei sale. Niculae putea ajunge în Serie A, însă gafa de proporții făcută de Lecce l-a făcut să refuze.

ADVERTISEMENT

Motivul incredibil pentru care a picat transferul lui Marius Niculae la Lecce: „I-am zis direct lui Giovanni”

Marius Niculae a fost un fotbalist curtat încă din tinerețe, iar una dintre destinațiile sale putea fi chiar Serie A. Lecce și-a dorit să obțină semnătura fostului fotbalist al lui Dinamo, însă italienii au făcut o gafă uriașă. Fostul atacant a dezvăluit la „FANATIK Dinamo” motivul uluitor pentru care nu a mai ajuns în Italia:

„În 1996, înainte să mă ia cei de la echipa mare a lui Dinamo, Giovanni Becali poate să confirme, am primit o ofertă de la Anderlecht și erau niște sume… La Dinamo luam 15.000 pe an, iar acolo aveam un contract de 5 ori mai mare încă din primul an.

ADVERTISEMENT

Inițial trebuia să plec cu părinții în Belgia și după care am înțeles că ar fi trebuit să plec singur și nu am mai vrut. Am zis să rămân la Dinamo, să prind echipa mare, să prind echipa națională și apoi să prind un transfer.

Chiar după ce am debutat la echipa națională, țin minte că a venit directorul sportiv al lui Lecce cu tricoul cu numărul 11. Mă uit pe tricou și i-am zis lui Giovanni: «Nici măcar numele nu mi l-au scris corect!». Era scris «Nicolae»”, a povestit Marius Niculae, în exclusivitate la „FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator...
Digi24.ro
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet

Marius Niculae a ales Sporting Lisabona în cele din urmă

După ofertele de la Anderlecht și Lecce, Marius Niculae a ales să părăsească Dinamo în 2001 pentru a juca în Portugalia, la Sporting Lisabona, unde a fost coleg de echipă cu fotbaliști precum Ricardo Quaresma sau Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" a răspuns, după decizia prin care "și-a pus în cap" tot internetul

În 76 de meciuri pentru formația lusitană, Marius Niculae a dat 20 de goluri și a oferit 8 assisturi. Pe lângă Dinamo și Sporting Lisabona, de-a lungul carierei sale, el a mai jucat pentru echipe precum Mainz, Standard Liege sau Inverness.

Ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi, analizată de Mitică Dragomir: “Oamenii care îşi...
Fanatik
Ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi, analizată de Mitică Dragomir: “Oamenii care îşi pierd controlul nu sunt puternici!”. Ce sfat i-a dat antrenorului: “De asta am ajuns la 80 de ani”
Cine transmite la TV returul dintre FCSB și Aberdeen. Duelul de pe Național...
Fanatik
Cine transmite la TV returul dintre FCSB și Aberdeen. Duelul de pe Național Arena se vede și pe Voyo
Fostul campion cu Universitatea Craiova a făcut radiografia transferurilor lui Mihai Rotaru: “El...
Fanatik
Fostul campion cu Universitatea Craiova a făcut radiografia transferurilor lui Mihai Rotaru: “El este un real câştig!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Milionarul din Republica Moldova care investește într-un brand de tradiție din România: 'Știi...
iamsport.ro
Milionarul din Republica Moldova care investește într-un brand de tradiție din România: 'Știi ce face toată ziua?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!