Cum a cerut-o George Simion de soție pe Ilinca: „Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele”

Ilinca, iubita lui George Simion, a dat detalii despre modul în care deputatul AUR a cerut-o de soție.

Ilinca Munteanu este femeia care l-a cucerit iremediabil pe George Simion și pe care politicianul din formațiunea AUR vrea să o ia de nevastă.

Cu doar câteva zile înainte de cu iubita lui, aceasta din urmă a vorbit despre cum s-a petrecut cererea în căsătorie.

Ilinca Munteanu, iubita lui George Simion, a povestit pentru cum a avut loc cererea în căsătorie și a dezvăluit că a fost o farsă pusă la cale de politician.

Astfel, în timp ce ea conducea, niște agenți de poliție au oprit mașina și au cerut buletinele. Desigur, tânăra s-a gândit că ceva rău s-a întâmplat și avea mari emoții.

„Nu mă aşteptam la asta, să mă ceară în căsătorie, este atât de amuzant momentul în sine… Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele, eu nu prea am treabă cu şofatul, el m-a pus să filmez, m-am gândit live pe Facebook, gata, se întâmplă ceva rău.

Domunul poliţist zice «Domnişoara Ilinca, din partea domnului Simion, aveţi un cadou»”, a povestit aceasta, conform RTV.

Cum a reacționat Ilinca Munteanu când a fost cerută de nevastă

a spus că atunci când acesta s-a pus în genunchi și a primit inelul, ea nu a mai avut nicio reacție și chiar și-a mușcat buza din cauza stresului provocat de această mică farsă pusă în scenă de liderul AUR.

„Eu în momentul acela am lăsat mâinile aşa, nu am mai avut nicio reacţie, mi-am muşcat buza atât de rău, am văzut şi poliţistul şi o maşină care ne filma, zic «Doamne»… Da, normal că s-a pus în genunchi.

Părinţii mei au reacţionat foarte bine, normal, eu sunt lânga George din 2019, din campanie”, a mai spus viitoarea soție a lui George Simion.