Cum a comentat Alex Musi gestul lui Mihai Popescu. Fundașul FCSB l-a pupat pe cap pe dinamovist în timpul interviului: „Nu am avut nicio treabă”

Dinamo s-a impus în fața lui FCSB în etapa a 4-a din SuperLiga, scor 4-3. La finalul jocului, în momentul în care Alexandru Musi se afla la zona mixtă, Mihai Popescu a venit și l-a pupat pe cap pe fostul coleg. Ce spune Musi despre acest eveniment.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, reacţie după gestul lui Mihai Popescu după derby

, Mihai Popescu a avut un gest de mare clasă și a venit să îl pupe pe Alexandru Musi în timpul declarațiilor de la zona mixtă. .

În cadrul FANATIK Dinamo, Alexandru Musi a declarat că între el și Mihai Popescu există o relație specială, cei doi înțelegându-se foarte bine în perioada în care tânărul atacant a fost legitimat FCSB. Totodată, Musi a ținut să puncteze că nu s-a certat cu nimeni de la fosta echipă și că le urează multă baftă.

ADVERTISEMENT

„Cu Mihai mă înțeleg foarte bine, mă știu cu el de când a ajuns la FCSB. M-am simțit foarte bine lângă el, am învățat foarte multe. Este un jucător cu experiență și pot să spun că îi doresc multă baftă și multă sănătate”, a transmis Alexandru Musi.

„Am o relație specială cu Mihai Popescu! Nu m-am certat cu nimeni de la FCSB”

Moderatorul Cristi Coste a intervenit: „Să știi că gestul lui Mihai Popescu nu i-a mulțumit pe toți. Marius Șumudică spunea că nu i se pare normal să-ți feliciți adversarul… Tocmai te-a bătut Musi și mergi să îl feliciți în public”.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi a revenit și a dezvăluit că are o relație mai specială cu Mihai Popescu: „Nu aș vrea să comentez asta. Am o relație mai specială eu cu Mihai Popescu. (n.r. – Multora le pare rău că ai plecat de la FCSB) Acolo am crescut, acolo am avut momente foarte bune.

ADVERTISEMENT

Cu jucătorii nu am avut nicio treabă, m-am înțeles foarte bine absolut cu toată lumea, cu staff-ul la fel. Am plecat bine de acolo cu toată lumea, nu m-am certat cu absolut nimeni. Mă bucură că sunt apreciat, dar așa este viața de fotbalist… O dată ești acolo, o dată ești aici și trebuie să îți faci treaba”.

ADVERTISEMENT