Cum a comentat Cristi Săpunaru startul slab de sezon al Rapidului. Explicație amuzantă despre story-ul controversat

Rapid București a început timid noul sezon din Superliga. Giuleștenii au obținut doar două puncte în primele trei etape din stagiunea în curs, mult sub ceea ce își propusese formația de sub Grant.

Cristi Săpunaru, după înfrângerea cu Petrolul: „A fost un accident! Pe teren a existat o singură echipă”

Cristian Săpunaru a vorbit despre , stagiune în care căpitanul de sezonul trecut .

Jucătorul emblematic al Rapidului e de părere că ultima partidă, cu Petrolul, a fost un accident și totodată că e greșit ca lumea să se raporteze la echipa sa prin prisma sezonului trecut.

“Nu are nicio legătură situația de acum a Rapidului cu ce s-a întâmplat sezonul trecut. Atunci am fost niște tâmpiți, ne-am văzut prea devreme cu sacii în căruță. De la 4-0 ăla cu FCSB, eram la 4 puncte de ei, toata lumea a zis că Rapid se bate la campionat.

După care au venit două meciuri în care am avut ocazii, dar am pierdut, cu Craiova și cu Farul. Apoi am intrat în degringolada aia, de nu mai puteam să câștigăm meciuri. Nu poți să joci doar 4 partide pe an, numai cu FCSB, și să vezi dacă ieși campion. Acum, cu Petrolul, a fost un accident. Au avut un singur șut pe poartă.

Cu tot respectul, au câștigat, bravo lor, felicitări, dar pe teren a fost o singură echipă! În prima repriză trebuia să fie 3-0. În a doua a fost dezastru. Fiindcă și agresivitatea asta nu e numai să te bați, să lovești, ci trebuie să o ai și acolo, în fața porții. Nu doar fundașii și mijlocașii trebuie să fie agresivi”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit .

„Mesajul ăla l-am pus pe story din greșeală”

Căpitanul formației din Giulești a fost judecat pentru un story postat pe rețelele de socializare, în care jucătorul transmitea un mesaj din care reiese că ar fi fost , iar acum Cristi Săpunaru a ținut să clarifice situația, fundașul recunoscând:

„Am vrut să-l trimit pe WhatsApp unei persoane cu care am eu niște glume. N-o să-i dau numele. Dar a apărut din greșeală pe story-ul meu de Instagram. Mi-a spus soția a doua zi: «Ce e asta, mă?!». Asta a fost tot, nu era un mesaj pentru cineva. Dacă am ceva de zis cuiva, i-o spun în față. Nu fac asta prin mesaje.

De aia l-am și șters. Nu are legătură cu nimeni și cu nimic, n-am vrut să-l pun acolo. Nu se vede ce «monstru» sunt?! (Râde). Când o să fiu antrenor, dacă o să mă angajeze cineva, aș vrea sută la sută să am un «monstru» că Săpunaru în vestiar”, a completat veteranul formației din Giulești.