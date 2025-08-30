Cum a comentat Elias Charalambous posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: „E binevenit”

se va concentra în următoarea perioadă pe Superliga, unde a avut un start nefast, cu doar 5 puncte obținute în primele șapte runde. Duminică, de la ora 21:30, campioana va juca pe terenul lui CFR Cluj, iar antrenorul Elias Charalambous a prefațat partida. Tehnicianul a vorbit și despre posibilitatea ca Louis Munteanu să ajungă la gruparea „roș-albastră”.

Elias Charalambous a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu

. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a vorbit despre acest lucru înainte de partida pe care campioana o va disputa pe terenul „feroviarilor”.

„Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri, nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă. Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile”, a declarat tehnicianul cipriot.

Ce a declarat Elias Charalambous despre partida CFR Cluj – FCSB

CFR Cluj și FCSB sunt „vecine” în partea de jos a clasamentului, așadar o victorie ar fi esențială pentru ambele formații în duelul programat duminică, de la ora 21:30. Revenit pe banca clujenilor, , însă meciul nu a avut o miză deosebită, calificarea fiind „rezolvată” de suedezi încă din prima manșă, câștigată cu un uluitor 7-2.

„CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, ne place să visăm, dar trebuie să fim modești.

Trebuie să privim realitatea. Nimeni nu știe cât de departe putem ajunge. Avem așteptări mari, dar trebuie să știm cine suntem. Vom încerca să ajungem cât mai departe. Trebuie să câștigăm din nou campionatul. E foarte important să începem să câștigăm puncte. Nu ne concentrăm la adversari, trebuie să ne facem treaba bine. Prioritatea e să ne îmbunătățim, atât individual, cât și ca echipă”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.