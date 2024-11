Cum a comentat Gică Craioveanu revenirea lui Sorin Cârțu la Universitatea Craiova: „De ce e pus acolo, să figureze, să ce?”

Sorin Cârțu a revenit la Universitatea Craiova, unde va ocupa funcția de președinte onorific al clubului, Gică Craioveanu, o altă legendă a oltenilor, a comentat revenirea lui „Sorinaccio” în Bănie.

Gică Craioveanu a vorbit despre revenirea lui Sorin Cârțu la Universitatea Craiova

După un an și jumătate de la plecarea sa de la echipă, Sorin Cârțu a decis să revină.

Revenirea acestuia la echipa din Superliga a fost comentată de Gică Craioveanu. Fostul mare atacant al oltenilor salută întoarcerea lui Sorin Cârțu, pe care o consideră benefică.

„De ce e pus acolo, să figureze, să ce?”

„Ar fi fost un lucru pozitiv ca el să aibă o funcție importantă. El ar trebui să ia decizii și ar trebui să fie mult mai aproape de echipă și de Costel. Nu e ușor să găsești. Mie îmi plac cluburile care sunt înconjurate de oameni care au fost fotbaliști și știu cu ce se mănâncă.

Dacă suporterii aleg acel președinte, atunci trebui să ai încredere. De ce e pus acolo, să figureze, să ce? Sorin Cârțu e una dintre embleme.

El dacă e acolo ar trebui ca cei de acolo și copiii să învețe de la el. El e ultimul campion al Craiovei, în 1991”, a fost reacția lui Gică Craioveanu, pentru

Sorin Cârțu, prima reacție după revenirea la Universitatea Craiova

Faptul că a revenit la Universitatea Craiova chiar de ziua sa a fost cu atât mai special pentru Sorin Cârțu.

„Când am întrerupt colaborarea în urmă cu un an am primit alte oferte de la alte echipe și am spus că președinte sunt doar la Universitatea Craiova, nu mă interesează alte echipe. Un an de zile am văzut fiecare cât de bine sau rău ne este.

Până la urmă am decis să reluăm colaborarea, înseamnă ca a fost mai bine așa. E un cadou super de ziua mea, să fie într-un ceas bun. Sper să avem o colaborare bună cu suporterii, să fie mereu lângă echipă, să îi susțină într-un mod sincer și să aibă speranțe că se poate”, a spus Sorin Cârțu.