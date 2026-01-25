Cum a comentat Giovanni Becali ultimele acuzații de ”hărțuire” în care e implicat prietenul său Julio Iglesias: ”Apar, pentru că e bogat”

ADVERTISEMENT

Faimosul cântăreţ spaniol Julio Iglesias, ajuns acum la vârsta de 82 de ani, este zilele acestea în centrul unui scandal, pe numele său fiind depuse mai multe plângeri pentru hărţuire şi abuz sexual. Faptele reclamate s-ar fi petrecut în perioada ianuarie-octombrie 2021 în reşedințele pe care artistul le deține în Republica Dominicană şi Bahamas.

„Vrea şi ea nişte lovele, ca să nu-l dea în judecată”

Giovanni Becali, bun prieten al lui Julio Iglesias, este sceptic cu privire la acuzaţiile care i se aduc acestuia la aproape cinci ani de când reclamantele pretind că s-au petrecut faptele. Impresarul consideră că ar putea fi vorba doar de cuvinte de apreciere la felul cum arată respectivele angajate.

„Am auzit de Julio, da. Am auzit de hărţuire, dar asta nu înseamnă viol. Hărţuire înseamnă ‘ce frumoasă eşti!’, ‘fusta e mai lungă/scurtă’, ‘dar în ce fel te-ai operat!’, ‘dar ce ochi ai!’. Asta înseamnă hărţuire”, a spus Becali, la „Giovanni Show”.

şi de ce astfel de dezvăluiri şi acuzaţii apar la aşa mult timp după producerea lor. „Apar, pentru că e bogat, e Julio Iglesias, lumea citeşte. Aia vrea şi ea nişte lovele, ca să nu-l dea în judecată”, consideră Becali.

„Vezi o fată frumoasă care trece pe terasă, o întrebi: ‘Ce faci frumoaso?'”

Cele două foste angajate care au făcut plângerile sunt din Republica Dominicană, ele reclamând fapte care s-ar fi petrecut când Julio Iglesias avea 77 de ani. „Şi la 80 şi la 70 de ani, dacă te ţii bine şi eşti cu prietenii, vezi o fată frumoasă care trece pe terasă, o întrebi ‘Ce faci frumoaso?’. Mai ales că Julio stă pe-acolo numai pe plajă.

Pe plajă, îţi dai seama, ori le vezi cu juma’ de silicon, trei sferturi de sân şi până la urmă aproape gol. Aşa că nu-i o noutate să hărţuieşti pe cineva acolo, o spun între ghilimele. Eu spun în spirit de glumă”, , care, în schimb insistă ca cel acuzat să suporte rigorile legii şi să fie pedepsit dacă este depăşit un cadru amical şi de bunăcuviinţă.