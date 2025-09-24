Sport

Cum a comentat Mihai Stoichiță incidentele de la România – Ungaria: „Nu au legătură cu echipa națională”

Mihai Stoichiță și-a găsit cu greu cuvintele după ce echipa națională de futsal a României a ratat calificarea la Campionatul European în barajul împotriva Ungariei. Ce a declarat oficialul FRF despre incidentele de la Craiova
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
24.09.2025 | 22:46
Cum a comentat Mihai Stoichita incidentele de la Romania Ungaria Nu au legatura cu echipa nationala
Cum a comentat Mihai Stoichiță evenimentele de la Craiova din meciul de futsal dintre România și Ungaria. Foto: Colaj FANATIK

Miercuri, 24 septembrie, la Sala Polivalentă de la Craiova, echipa națională de futsal a României a disputat returul din barajul de calificare la Campionatul European, împotriva Ungariei. Din păcate, „tricolorii” nu vor lua parte la competiția ce se desfășoară la începutul anului 2026, iar Mihai Stoichiță a fost extrem de dezamăgit după meci.

Mihai Stoichiță, cu moralul la pământ după România – Ungaria 2-2

România a obținut doar o remiză împotriva Ungariei la Craiova, în returul barajului pentru Campionatul European. Naționala maghiară câștigase în urmă cu o săptămână cu 3-2, iar tricolorii au fost eliminați din competiție.

Prezent la meci, Mihai Stoichiță a fost extrem de dezamăgit de rezultat. În primă fază, oficialul FRF nu a dorit să ofere nicio declarație: „Nu am ce să vorbesc, sunt prea supărat ca să mai zic ceva. Ce aș putea să vă spun?”, însă, în cele din urmă, la solicitarea FANATIK, a spus câteva cuvinte despre evenimentul din inima Olteniei.

Oficialul FRF, reacție clară la incidentele dintre suporteri: „Nu au legătură cu echipa națională”

Mihai Stoichiță s-a arătat complet dărâmat de rezultatul echipei naționale de futsal a României, însă totodată s-a declarat mândru de prestația și determinarea jucătorilor. El și-a exprimat și opinia cu privire la incidentele dintre suporteri:

„Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat cu publicul. Publicul a rămas până la sfârșit și a fost o atmosferă superbă. Incidentele de la început nu cred că au avut legătură cu echipa națională.

Doare, bineînțeles că doare, mai ales că eram atât de aproape și nu am reușit. Nu poți să spui că băieții n-au jucat, nu poți să spui că nu s-au dăruit, dar, din păcate, sportul are și ghinioane. De ce să spun că nu a fost seara lor? De multe ori au ridicat sala în picioare și a fost chiar plăcut ce am văzut. 

Nu e treaba mea… ei au între ei ce au, nu mă bag eu. Cine poate ști dacă rezultatul era altul? Atmosfera a fost bună și după aceea”, a declarat Mihai Stoichiță la finalul partidei de futsal dintre România și Ungaria.

Mihai Stoichiță, dezamăgit după ce România a ratat calificarea la Campionatul European de futsal

