Cum a comentat Nuno Campos revolta lui Karamoko și eșecul cu FC Argeș

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Antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos, are două mari probleme. În primul rând, echipa sa a pierdut la FC Argeș, scor 1-2. În al doilea rând, „pedepsitul” Karamoko este nemulțumit de statutul de rezervă și pare decis să ceară un transfer la iarnă dacă nu va fi folosit mai des.

Nemulțumit că e rezervă, Karamoko a amenințat cu plecarea de la echipă în această iarnă

„Voi vorbi săptămâna viitoare, după meci. Nu vreau să discut acum, imediat după meci. Momentan sunt aici. Dacă va trebui să plec în iarnă, voi pleca. Dacă nu, voi rămâne”, a declarat Karamoko la finalul partidei cu FC Argeș. Atacantul a fost pedepsit după ce în urmă cu mai multe etape, după meciul cu CFR Cluj, a dorit să plece de la hotel pentru a participa la o petrecere. Nu este mulțumit, însă, cu statutul de rezervă și pare decis să plece.

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Antrenorul Nuno Campos e convins că înfrângerea cu FC Argeș este un simplu accident

Cu toate acestea, antrenorul Nuno Campos crede că poate gestiona atât acest eșec, cât și conflictul aparent cu atacantul francez. „Am avut o ocazie foarte mare la început, apoi nu am jucat deloc în prima repriză. Dacă nu am jucat jocul nostru, am jucat jocul lor. Nu este ceea ce facem de obicei. Am stabilit anumite lucruri la pauză, iar apoi situația a fost diferită.

Le-am oferit lor o jumătate de meci, am jucat așa cum au vrut ei. Pierdem împreună, câștigăm împreună. Rezultatul este nedrept, puteam să marcăm golul de 2-1. Dacă am fi marcat, probabil am fi câștigat, dar nu s-a întâmplat asta. Karamoko face eforturi imense să ajute echipa, îmi place mult de el. Apreciez ceea ce face Karamoko, ajută foarte mult echipa.

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Este clar că avem un sezon bun, suntem mai bine decât ne-am fi imaginat. Le spun jucătorilor să câștige toate meciurile. . Dacă jucăm alt fotbal, pățim ca în această seară”, a declarat Nuno Campos.