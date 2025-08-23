Cum a comentat Patrick Vieira transferurile lui Dan Șucu la Genoa: „Nu sunt de acord”

Sport

Patrick Vieira a prefațat meciul pe care Genoa îl va disputa pe teren propriu contra lui Lecce, în prima etapă a noului sezon din Serie A.
Genoa, formația patronată de Dan Șucu, o va întâlni pe Lecce în prima etapă a noului sezon de Serie A. Antrenorul Patrick Vieira a prefațat partida. FOTO: Hepta

Genoa a debutat în noua stagiune cu o victorie, 3-0 contra celor de la Vicenza în Cupa Italiei, duel în care Nicolae Stanciu a înscris un gol superb. În prima etapă a noului sezon de Serie A, „grifonii” vor juca sâmbătă, de la ora 19:30, pe teren propriu contra lui Lecce. Antrenorul Patrick Vieira a analizat acest duel și a vorbit despre transferurile efectuate în această vară.

Ce a declarat Patrick Vieira înainte de Genoa – Lecce

Genoa pornește cu prima șansă în duelul cu Lecce, formație care a evitat la limită retrogradarea în sezonul precedent. Patrick Vieira și-a avertizat însă elevii cu privire la calitatea adversarilor. „Muncim în continuare, suntem pregătiți să o înfruntăm pe Lecce. Ne-am pregătit bine, dar în Cupă am arătat că mai avem încă multe de îmbunătățit.

Suntem pregătiți pentru startul campionatului. Am uitat ce am făcut anul trecut, suntem concentrați pe acest start de sezon, toată lumea pornește cu 0 puncte. Va fi dificil. Am urmărit meciul celor de la Lecce din Cupă și am văzut o echipă puternică, cu o identitate clară”, a transmis antrenorul la conferința de presă, conform tuttomercatoweb.

Patrick Vieira a analizat campania de achiziții a celor de la Genoa

Dan Șucu a anunțat că Genoa are obiective importante în noul sezon, iar „grifonii” au efectuat mai multe mutări în această vară. Nicolae Stanciu a sosit la echipă din postura de jucător liber, iar Genoa a adus patru fotbaliști sub formă de împrumut: Valentin Carboni, de la Inter, Lorenzo Colombo, de la AC Milan, Albert Gronbaek și Leo Ostigard, ambii de la Rennes.

La capitolul plecări, formația lui Dan Șucu a încasat sume importante pentru trei jucători, Koni De Winter (AC Milan, 20 de milioane de euro), Honest Ahanor (Atalanta, 17 milioane) și Albert Gudmundsson (Fiorentina, 13 milioane). Patrick Vieira a vorbit despre aceste mutări și a analizat lotul echipei. „Am spus tot timpul că sunt mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție.

Mai sunt zece zile, se poate întâmpla orice. Acum, echipa pe care o avem este foarte echilibrată. (n.r. transferurile de la Genoa nu au fost scoase în evidență) Nu sunt de acord. Suntem o echipă care muncește. Știm că va fi un sezon dificil. Nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat anul trecut.

E adevărat că atunci când am ajuns eu, echipa era într-o poziție dificilă, dar jucătorii au răspuns bine și ne-am asigurat menținerea cu patru sau cinci etape înainte de final. Nu e ușor să câștigi meciuri în Serie A, trebuie să ținem minte acest lucru. Avem o echipă cu calitate, dar trebuie să avem încredere și să creăm automatisme pentru a obține cât mai mult de la acest grup”, a afirmat tehnicianul francez.

