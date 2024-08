Cum a comentat Săpunaru plecarea de urgență a lui Lennon în Irlanda: „Va fi deranj!”

Rapid a rămas fără Neil Lennon pe banca tehnică.

Anunțul a fost comunicat de către Rapid și distribuit imediat pe rețelele sociale. Despre această veste a reacționat și Cristian Săpunaru, veteranul din echipa bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Săpunaru, mesaj clar după plecarea de urgență a lui Lennon în Irlanda: „Va fi deranj!”

. Giuleștenii și-au dezamăgit din nou fanii, după ce aveau de reparat imaginea din play-off-ul sezonului trecut.

Cristi Săpunaru a subliniat faptul că jucătorii trebuie să se concentreze la meci și să dea tot ce au mai bun. Fotbalistul de 40 de ani nu s-a ferit să afirme că un nou rezultat nefast va crea tensiune la echipă.

ADVERTISEMENT

„E o veste mai puțin plăcută pentru el, ținând cont că mama dânsului are niște probleme destul de grave. Sperăm totuși să își revină și să treacă peste aceste momente.

Trebuie să fim concentrați pe ceea ce facem noi. Chiar dacă antrenorul este departe de noi, va fi alături de echipă. Noi trebuie să avem grijă de ceea ce facem la Rapid.

ADVERTISEMENT

„Suporterii vor fi supărați!”

Va fi deranj pentru toți jucătorii, antrenorii (n.r – în cazul unui rezultat negativ contra lui Sepsi). Suporterii vor fi supărați, ar fi greu. Presiune la Rapid a fost, este și va fi mereu.

Sepsi a demonstrat în primele etape că joacă un fotbal frumos, e o echipă arțăgoasă, bună, care an de an se bate pentru play-off și Cupa României. O victorie împotriva lor ar conta foarte mult, am aduce cele trei puncte după un moment greu pentru noi”, a spus Cristi Săpunaru, pentru PRO TV.

ADVERTISEMENT

Rapid primește vizita celor de la Sepsi OSK luni, 5 august, de la ora 22:00. Giuleștenii au acumulat doar 2 puncte în primele 3 etape, în timp ce adversarii vin la București cu 7 puncte, după tot atâtea etape.