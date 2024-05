Generația de Aur a României care a jucat la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii nu va putea juca în meciul de retragere cu echipa Stelelor Lumii cu sigla pe care naționala noastră o avea în 1994.

Cum a contribuit clubul Farul la dezamorsarea unui eventual scandal între Generația de Aur și FRF! Povestea din spatele unei decizii istorice: “Atunci s-a întâmplat totul”

Pentru a nu-și complica existența, organizatorii au decis să recreeze o altă emblemă asemănătoare cu cea din 1994.

FANATIK a stat de vorbă cu creatorul noului logo pe care , dar și în materialele promoționale pentru această partidă. Este vorba despre Cosmin Becheanu, expert social media, care se ocupă și de rețelele de socializare ale celor de la Farul Constanța. El a fost omul care, practic, a reușit să evite un conflict între Generația de Aur și FRF, care ar fi fost cauzat de o banală siglă.

– Cum s-a ajuns ca tu sa realizezi sigla pe care Generația de Aur o va purta pe tricouri în meciul din această seară?

– Totul s-a întâmplat la început anului, când cei din proiectul Generația de Aur m-au contactat, probabil după ce au văzut că m-am mai ocupat cu astfel de proiecte. M-au contactat pentru a creiona o siglă care să reprezinte întreaga Gemerație de Aur și povestea lor și care să fie purtată special pentru acest meci. Mi-au dat toate detaliile, că ea va fi purtată în stânga, unde era acea siglă pe care au purtat-o în 1994, însă să fie adaptată la cerințele evenimentului. Să fie reprezentativă pentru acest eveniment.

Angajatul clubului Farul a creat sigla Generației de Aur!

– Tu știu că te ocupi de social media și la Farul. A contribuit și asta la a fi tu cel care a realizat sigla?

– Da , mă ocup de social media și la Farul. Cred că a contribuit și asta, mai ales că sunt destul de vizibil cu lucrările mele, le postez aproape zilnic, am ceva urmăritori și cred că a contribuit acest lucru la venirea acestei propuneri. De altfel, primesc aproape zilnic propuneri de colaborări, de diverse proiecte din țară sau din afară, unele mai puțin sau mai nult realizabile sau interesante, însă când a venit această propunere de siglă nu am clipit. Am luat decizia în secunda doi. Știam că e ceva cu greutate, important. Nu am ezitat să spun da. Evident că m-am consultat și cu cei de la Farul, că aici sunt angajat full time. Am făcut ceva sacrificii să pun în față acest proiect. Pe de altă parte, cei din proiectul Generația de Aur mă urmăreau de dinainte pe canalele mele de social media. Îmi știau activitatea. Le mulțumesc că au avut încredere în mine să realizez această siglă.

“Am fost foarte surprins să văd că multă lume a apreciat această siglă. Au venit inclusiv de la oameni din breaslă cu care nu vorbeam frecvent. Asta mi-a validat încă o dată acest proiect” – Cosmin Becheanu

– Detaliază-mi un pic ce reprezintă sigla, elementele grafice?

– Taskurile legate de realizarea siglei au fost ca sigla să fie cumva în aerul acelor vremuri, dar să fie reprezentativă pentru acest eveniment. Am decis să o fac circulară, așa cum era și atunci, dar să integrez și mingea din 1994. Am ținut să adaug și drapelul României, dar l-am integrat drept, așa cum au fost și jucătorii noștri. Totul a fost încercuit de textul Generația de Aur și România 94. Sigla e una simplă, n-am vrut să o duc într-o zonă complicată. Am vrut să fie cât mai ușor de înțeles, să rămână în memorie că sub această siglă s-a reunit Generația de Aur după atâția ani. Pe lângă asta, au fost trimise spre a fi luată o decizie finală mai multe schițe, însă nu aveau multe elemente diferite. Cu aceasta am fost și eu de acord. Mă bucur că a fost aleasă.

– Cum te simți să vezi că cei mai importanți foști fotbaliști ai României poartă pe piept ceva ce ai realizat tu?

– Nu știu dacă sunt destule cuvinte pentru a exprima ce simt. Cred că e în topul celor mai mari reușite ale mele pe plan profesional. Să-ți vezi o lucrare fiind purtată de nume cu atâta greutate, de nume care au făcut ceva pentru sportul românesc, mi se pare că nu mai are nevoie de cuvinte. E ceva copleșitor. De când am pus pe hârtie primele idei aveam emoții. Știam la ce mă înham. Știam importanța acestei sigle. E o onoare. Mai mult decât o onoare ca ceva realizat de mine să fie văzut de mii de oameni sau poate milioane la TV. E un lucru pentru care orice artist ar fi făcut orice. Vreau să transmit felicitările mele organizatorilor și sper să mai avem pe viitor astfel de evenimente. De-a lungul timpului am mai venit cu propuneri în această direcție spre Federație. Erau adresate mai mult aspectului echipamentelor de joc ale naționalei. N-au avut succes, dar au rămas în portofoliu. Știam că la un moment dat voi ajunge să fiu implicat în genul acesta de proiect. De aceea sunt emoționat când vorbesc despre acest proiect. E o încununare a 10 ani de grafic design. Anul trecut în această perioadă am făcut ceva fun pentru Generația de Aur. Niște portrete ale jucătorilor făcute în A.I. în care fotbaliștii Generației de Aur erau prezentați ca niște eroi. Ca un fel de icon din fotbalul românesc.

– Presupun că printre primele persoane care au văzut noua siglă s-a numărat și Gheorghe Hagi, mai ales că tu lucrezi cu el și la Farul. Cum a reacționat atunci când a văzut noua siglă prima dată și când s-a întâmplat asta?

– Nu am auzit în mod direct reacția, dar din auzite știu că au avut un feedback pozitiv atât domnul Hagi, cât și domnul Popescu. Nu cred că e important acest lucru, ci mai important e că ei sunt din nou pe teren. Asta e mai important decât orice. Nu am stat atât de aproape de legende să aflu cum au reacționat când au văzut logo-ul. Știam că a fost un impact pozitiv, a fost bine.