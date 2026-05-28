Cum a contribuit Pleșan la eliminarea Rapidului de către Steaua în sfertul UEFAntastic de acum 20 de ani

de vineri, pentru calificarea în Conference League, capul de afiș al săptămânii va fi . Partida va avea loc joi, începând cu ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf. La meci vor participa aproape toți jucătorii care au dus tricolorul în prim-planul Europei fotbalistice. Printre ei să numără și unul dintre absenții importanți ai giuleștenilor de la meciul retur, Valentin Negru.

Mihăiță Pleșan l-a scos din joc pe Vali Negru

În exclusivitate pentru FANATIK, Vali Negru a povestit de ce a lipsit la duelul de pe Stadionul Național, încheiat 0-0, meci care a consfințit calificarea Stelei în semifinale, după ce în tur, în Giulești, scorul a fost 1-1. La acea vreme, se aplica regula golurilor mai multe marcate în deplasare în caz de egalitate între două echipe care se confruntau în cupele europene.

„Eu am avut mult ghinion în 2005, când nu am putut juca opt luni, din cauza unor probleme la spate. În iarnă, am reintrat pe teren, primul meci oficial fiind în februarie 2006, chiar în Cupa UEFA, cu Hertha, la Berlin. Am jucat apoi și în retur, am fost titular cu Hamburg, acasă, în optimi, și am jucat o repriză în deplasarea din Germania, în care am câștigat, am început să joc și în campionat.

În tur, cu Steaua, am intrat pe finalul meciului, iar apoi a urmat un meci la Timișoara, cu Poli, unde Pleșan mi-a dat o lovitură în pomete de nu am mai știut ce e cu mine. Nu am mai fost în apele mele zilele următoare, așa că la retur Răzvan m-a ținut pe bancă tot meciul”, a povestit Negru.

Eliminarea din sferturile Cupei UEFA de Steaua, cea mai mare decepție din carieră

Mijlocașul format de Sportul Studențesc a evoluat în Giulești din 2004 până în 2007 și spune că ratarea semifinalei Cupei UEFA a fost cea mai mare dezamăgire a carierei. „Eram foarte încrezători că-i putem elimina. Răzvan pregătise meciul foarte bine, atmosfera la echipă era excelentă, domnul Copos promisese o primă consistentă. Am avut însă și un ghinion teribil.

În tur, Buga a avut cu capul o ratare foarte mare, cu capul, din poziții din care nu rata niciodată, iar în retur a fost acea ratare a lui Emil Dică de pe final, de care toată lumea vorbește. Eu cred că cea din tur a fost mai importantă în economia calificării, pentru că dacă-i băteam în Giulești nu ne mai întorceau”, a conchis Vali Negru.