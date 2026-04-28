Cum a contribuit Rinat Ahmetov la protecția Ucrainei, României și a țărilor din estul Europei. Suma uriașă de bani donată

Rinat Ahmetov, 59 de ani, este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți ucraineni. Fiind de departe cel mai bogat cetățean din statul vecin, patronul clubului la care Mircea Lucescu a scris istorie, Șahtior Donețk, s-a implicat de-a lungul ultimelor decenii în mai multe acte caritabile. Prin donațiile sale, acesta a contribuit la protecția Ucrainei, României și a tuturor țărilor din estul Europei.

Cine este Rinat Ahmetov, cel mai bogat miliardar al Ucrainei

Născut pe 21 septembrie 1966 la Donețk, Rinat Ahmetov provine dintr-o familie din clasa muncitoare. El a acumulat o avere considerabilă după căderea comunismului în Ucraina. Public a spus că și-a obținut averea prin ”investiții în afaceri riscante” în primii ani de după prăbușirea Uniunii Sovietice (URSS). A explicat, în 2010, că: ”Am câștigat primul meu milion de dolari din comerțul cu cărbune și cocs și am investit banii în active pe care nimeni nu voia să le cumpere. A fost un risc, dar a meritat”.

În prezent, pe lângă conducerea fundației ce îi poartă numele, Ahmetov administrează System Capital Management (SCM), o companie holding financiară. Fanii fotbalului sunt la curent cu faptul că . De asemenea, a mai fost în trecut membru al Radei Supreme a Ucrainei (Parlamentul de la Kiev).

În urmă cu mai bine de două decenii, în 2005, Ahmetov a înființat Fundația pentru Dezvoltarea Ucrainei (cunoscută și ca ”Fundația Rinat Ahmetov”). Scopul declarat al acesteia a fost de a contribui la rezolvarea cauzelor problemelor sociale din societatea ucraineană și de a trece de la acte izolate de caritate la o strategie coerentă de dezvoltare socială.

Fundația lui Ahmetov complet independentă. Activitățile sale sunt ghidate de expertiză profesională și coordonare, având ca obiectiv atingerea rezultatelor asumate. ”Să lucrăm pentru oameni prin eliminarea problemelor sociale urgente, folosind cele mai bune practici din Ucraina și din străinătate; prin crearea unor soluții sistemice unice; și prin obținerea celor mai bune rezultate în fiecare proiect și activitate.”

7.5 – 7.9 milioane de dolari este averea lui Rinat Ahmetov în 2026

Suma uriașă de bani donată de Rinat Ahmetov pentru protecția Ucrainei, României și a țărilor din estul Europei

În acest an, pe 26 aprilie, . Vorbim de cel mai grav eveniment nuclear din istorie. Pe 26 aprilie 1986, un nor de precipitații radioactive s-a îndreptat spre părțile vestice ale Uniunii Sovietice, Europei și părțile estice ale Americii de Nord.

Atunci, suprafețe extinse din Ucraina, Belarus și Rusia au fost puternic contaminate. A fost nevoie de evacuarea a aproximativ 340.000 de persoane. Trebuie spus că, dată fiind proximitatea, și România a fost afectată semnificativ de norul radioactiv după accidentul de la Cernobîl din 26 aprilie 1986. Au avut de suferit nordul și vestul țării, din cauza ploilor care au adus radiații la sol.

Un rol important în consolidarea protecției Ucrainei, României și a statelor din estul Europei în fața riscurilor provenite după dezastrul nuclear de la Cernobîl l-a jucat Sarcofagul de la Cernobîl. Vorbim de o structură masivă de beton și metal construită în 1986. El are rolul de a izola reactorul 4 distrus de explozia din 26 aprilie 1986. Ridicat în doar 206 zile, acesta acoperă aproximativ 200 de tone de material radioactiv, 30 de tone de praf contaminat și 16 tone de uraniu/plutoniu.

Această protecție inițială nu a fost însă suficientă. Astfel, în aprilie 2011, Rinat Ahmetov a alocat, prin fundația sa caritabilă (Fundația Rinat Akhmetov sau ”Dezvoltarea Ucrainei”), încă un milion de dolari pentru acest sarcofag. Banii s-au folosit pentru construcției noului sarcofag de siguranță (New Safe Confinement). Acesta vine peste reactorul 4 de la Cernobîl, pentru a acoperi consecințele dezastrului din 1986, notează .

În ce alte proiecte caritabile mai este implicat Rinat Ahmetov

Rinat Ahmetov nu a donat bani doar pentru Cernobîl. Tot în 2011, clubul Șahtior Donețk (deținut de Ahmetov) a donat 1 milion de dolari victimelor cutremurului și tsunami-ului din Japonia (Fukushima), invocând experiența Ucrainei cu Cernobîl. ”Este o tragedie teribilă, iar amploarea ei este cu adevărat internațională”, a declarat Ahmetov.

În septembrie 2014, în timpul războiului din Donbas, Ahmetov și echipa sa Șahtior au oferit peste 12 milioane de pachete alimentare și au ajutat la evacuarea a peste 39.000 de persoane din zona de conflict. Apoi, în martie 2020, 300 de milioane de grivne (circa 6 milioane de euro) au fost alocate pentru combaterea coronavirusului și a pandemiei COVID-19.