Cum a convins-o Mario Fresh pe Alexia Eram să meargă la America Express. Ce face artistul cât iubita lui e plecată

Alexia Eram și Mario Fresh sunt împreună de ani buni. Cei doi se înțeleg de minune, iar distanța nu a fost niciodată o problemă pentru ei. Tocmai din acest motiv, provocarea America Express nu le va crea dificultăți.

Cum a convins-o Mario Fresh pe Alexia Eram să meargă la America Express

Mario Fresh a participat și el la America Express în 2019 alături de Alex Velea, iar iubita lui l-a așteptat acasă. Iată că acum roata s-a întors, însă artistul recunoaște că a avut un rol major în decizia iubitei sale.

Mario Fresh a dezvăluit că a convins-o pe Alexia Eram să plece la America Express 2024. Acesta i-a explicat situațiile prin care a trecut și speră că vedeta se va descurca. De asemenea, el a mai adăugat și că experiența este cu adevărat unică, drept urmare nu merită ratată deloc.

”Îți dai seama că, trecând prin experiența asta, am încercat să ajut cât de mult pot. Am încercat să îi explic cât de mult pot cam care este situația acolo, cam ce o să o aștepte. Sper să se descurce. Îi țin pumnii.

Pot spune că am fost unul dintre principalii oameni care am împins-o să facă treaba asta, pentru că este o experiență unică și de neuitat și am emoții mari pentru ea. Am emoții mari pentru ea, mai mari decât aș avea pentru mine”, a dezvăluit artistul.

Ce va face artistul cât timp iubita lui e plecată

Ce face Mario Fresh cât timp ? Artistul spune că timpul trece extrem de repede pentru el. De asemenea, acesta recunoaște că are un program destul de încărcat.

Va sta maxim două zile pe săptămână acasă, iar în rest este plecat mai tot timpul. Are deja mai bine de 45 de concerte programate în întreaga vară, drept urmare, nu are timp deloc să se plictisească.

”Probabil vor trece foarte repede pentru mine, pentru că deja am stabilite peste 45 de concerte doar pe trei luni de vară, deci acasă stau maximum două zile pe săptămână, când apuc și eu să fac curățenie, mai șterg și eu praful”, a mai spus Mario Fresh, la Antena Stars.