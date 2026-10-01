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Daniel Pancu (49 de ani) se poate mândri în prezent că este unul dintre cei mai iubiți oameni care pășesc pe Giulești. Actualul antrenor al Rapidului și-a construit în timp o relație aproape indestructibilă cu suflarea alb-vișinie. Ceea ce a făcut ca jucător pentru această echipă, apoi ca antrenor, nu poate fi uitat așa de ușor. „Pancone” admite însă că publicul de pe Giulești poate fi o sabie cu două tăișuri.

Daniel Pancu dezvăluie cum a devenit, în timp, idolul Giuleștiului

„Pancone” este, fără îndoială, o legendă a Rapidului. Actualul antrenor al alb-vișiniilor este iubit de suporteri pentru loialitatea totală arătată în timp, performanțele pe teren, numărul mare de goluri și meciuri, dar și trofeele câștigate. Poate și mai important în inimile unora este faptul că Pancu a rămas legat de echipă chiar și în perioadele grele, ca jucător, antrenor și oficial.

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Într-o ediție eveniment de la FANATIK SUPERLIGA, de unde izvorăște relația sa specială cu Rapidul. Tehnicianul spune că apropierea asta dintre el și fani s-a construit cărămidă cu cărămidă de-a lungul timpului. Pancu spune despre el că niciodată nu a acceptat să joace la o rivală a Rapidului, deși a avut oferte.

„E creată în timp. Sunt multe perioade. Nu prea mai cunosc cazuri de jucători atât de dedicați. Am refuzat rivalele. Steaua, de exemplu, de trei ori m-a vrut. Am spus din ’97 că nu voi juca niciodată la rivale. M-am ținut de cuvânt. Plus goluri importante marcate aici. Sunt multe dovezi, fapte, care au dus la relația asta”, spune Pancu.

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Pancu, despre patima publicului rapidist: „Aceeași gură care te iubește te înjură la fel de mult!”

Pancu este extrem de sincer și de realist și admite faptul că, pe Giulești, publicul este extrem de pătimaș și este posibil ca, în cazul unor rezultate negative, chiar el, așa legendă cum e, să aibă de suferit. „(n.r. Este o relație aproape simbiotică, a ta cu publicul Rapidului) Este, este. Numai că, în Giulești, aceeași gură care te iubește te înjură la fel de mult”.

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Antrenorul giuleștenilor explică într-un mod original comportamentul unor fani ai Rapidului: „Pe cine iubesc cel mai mult, pe acela îl înjură cel mai mult și pe cine iubesc cel mai puțin, îl înjură cel mai puțin. Și pe cine nu iubesc deloc, nu-l înjură deloc. Așa este în Giulești. Trebuie să știi lucrul ăsta. (…) Este un paradox”.

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sau pe un alt stadion, nu s-a întors să se certe cu suporterii: „Nu există așa ceva. Eu nu reacționez la suporteri, nici ai altor echipe. O singură dată m-am întors la un suporter într-un meci cu FC Argeș, când mi-a aruncat cu o pungă în cap. Când eram antrenor la CFR”.