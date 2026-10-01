Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum a devenit Daniel Pancu idolul Giuleștiului: „Aceeași gură care te iubește te înjură la fel de mult!”

Daniel Pancu este unul dintre cei mai iubiți rapidiști. Actualul antrenor al alb-vișiniilor a dezvăluit cum a devenit, în timp, idolul Giuleștiului. Ce a făcut pentru a le intra fanilor definitiv la inimă.
Adrian Baciu
01.10.2026 | 05:20
Cum a devenit Daniel Pancu idolul Giulestiului Aceeasi gura care te iubeste te injura la fel de mult
EXCLUSIV FANATIK
Pașii prin care Daniel Pancu a ajuns, în timp, idolul Giuleștiului. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu (49 de ani) se poate mândri în prezent că este unul dintre cei mai iubiți oameni care pășesc pe Giulești. Actualul antrenor al Rapidului și-a construit în timp o relație aproape indestructibilă cu suflarea alb-vișinie. Ceea ce a făcut ca jucător pentru această echipă, apoi ca antrenor, nu poate fi uitat așa de ușor. „Pancone” admite însă că publicul de pe Giulești poate fi o sabie cu două tăișuri.

Daniel Pancu dezvăluie cum a devenit, în timp, idolul Giuleștiului

„Pancone” este, fără îndoială, o legendă a Rapidului. Actualul antrenor al alb-vișiniilor este iubit de suporteri pentru loialitatea totală arătată în timp, performanțele pe teren, numărul mare de goluri și meciuri, dar și trofeele câștigate. Poate și mai important în inimile unora este faptul că Pancu a rămas legat de echipă chiar și în perioadele grele, ca jucător, antrenor și oficial.

ADVERTISEMENT

Într-o ediție eveniment de la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a explicat de unde izvorăște relația sa specială cu Rapidul. Tehnicianul spune că apropierea asta dintre el și fani s-a construit cărămidă cu cărămidă de-a lungul timpului. Pancu spune despre el că niciodată nu a acceptat să joace la o rivală a Rapidului, deși a avut oferte.

E creată în timp. Sunt multe perioade. Nu prea mai cunosc cazuri de jucători atât de dedicați. Am refuzat rivalele. Steaua, de exemplu, de trei ori m-a vrut. Am spus din ’97 că nu voi juca niciodată la rivale. M-am ținut de cuvânt. Plus goluri importante marcate aici. Sunt multe dovezi, fapte, care au dus la relația asta”, spune Pancu.

ADVERTISEMENT
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a...
Digi24.ro
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR

Pancu, despre patima publicului rapidist: „Aceeași gură care te iubește te înjură la fel de mult!”

Pancu este extrem de sincer și de realist și admite faptul că, pe Giulești, publicul este extrem de pătimaș și este posibil ca, în cazul unor rezultate negative, chiar el, așa legendă cum e, să aibă de suferit. „(n.r. Este o relație aproape simbiotică, a ta cu publicul Rapidului) Este, este. Numai că, în Giulești, aceeași gură care te iubește te înjură la fel de mult”.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul: ”Cuvintele care l-au făcut pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipa națională”

Antrenorul giuleștenilor explică într-un mod original comportamentul unor fani ai Rapidului: „Pe cine iubesc cel mai mult, pe acela îl înjură cel mai mult și pe cine iubesc cel mai puțin, îl înjură cel mai puțin. Și pe cine nu iubesc deloc, nu-l înjură deloc. Așa este în Giulești. Trebuie să știi lucrul ăsta. (…) Este un paradox”.

ADVERTISEMENT

Pancu admite că niciodată, nici pe Giulești sau pe un alt stadion, nu s-a întors să se certe cu suporterii: „Nu există așa ceva. Eu nu reacționez la suporteri, nici ai altor echipe. O singură dată m-am întors la un suporter într-un meci cu FC Argeș, când mi-a aruncat cu o pungă în cap. Când eram antrenor la CFR”.

Andrei Vochin, confesiune uluitoare după ce l-a auzit pe Gică Hagi: „Am pierdut...
Fanatik
Andrei Vochin, confesiune uluitoare după ce l-a auzit pe Gică Hagi: „Am pierdut mulți prieteni, chiar din FRF, pentru că le-am spus adevărul”
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre...
Fanatik
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are...
Fanatik
Nsimba la FCSB?! Gigi Becali negociază cu Rotaru prin intermediari: „La Craiova are 9.000 de euro salariu”. Ce crede Sorin Cârțu
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Anunț clar pentru Dinamo și Universitatea Craiova! Fotbalistul dorit de ambele cluburi nu...
iamsport.ro
Anunț clar pentru Dinamo și Universitatea Craiova! Fotbalistul dorit de ambele cluburi nu este de vânzare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!