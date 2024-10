Cum a cucerit-o Radu Ștefan Bănică pe Ioana Văllimărescu. Artistul vorbește despre provocările relației de distanță, dar și despre planurile de căsătorie și copii: „După ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună, peste un an”

Cum a început relația dintre Radu Ștefan Bănică și Ioana Văllimărescu, de fapt? Află ce părere are artistul despre căsătorie și copii.

Cum a cucerit-o Radu Ștefan Bănică pe Ioana Văllimărescu. Artistul vorbește despre provocările relației de distanță, dar și despre planurile de căsătorie și copii

Radu Ștefan Bănică și iubita lui, Ioana Văllimărescu, formează un cuplu de mai bine de un an de zile. În timp ce Radu își dezvoltă cariera artistică în România, Ioana studiază la Londra. Cu toate acestea, distanța nu pare să fie o problemă pentru ei. Într-un interviu recent, Radu a dezvăluit detalii despre începuturile neobișnuite ale relației lor, precum și despre planurile de viitor.

a dezvăluit recent aspecte inedite despre relația sa cu Ioana Văllimărescu. Într-un interviu exclusiv pentru , tânărul talent a împărtășit cum gestionează relația la distanță și ce gânduri are despre căsătorie și copii în viitor.

Radu a povestit cum, inițial, a cunoscut-o pe Ioana cu un an înainte de a deveni un cuplu. Deși la momentul respectiv nu s-a întâmplat nimic romantic între ei, destinul avea alte planuri.

Tânărul artist a mărturisit că nu a fost vorba de dragoste la prima vedere, ci mai degrabă de o atracție puternică. Cu timpul, pe măsură ce drumurile lor continuau să se intersecteze, sentimentele au evoluat.

„Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu s-a întâmplat nimic atunci, evident, fiindcă nu mi-am permis, dar am aflat ulterior că nici între ei nu a fost nimic. Și uite că, peste un an, după ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru

Cum gestionează cei doi îndrăgostiți relația la distanță?

Când a fost întrebat ce l-a cucerit la Ioana, Radu a menționat un anumit “mister” al ei care l-a intrigat. El spune că se consideră o persoană romantică, îi aduce adesea flori iubitei sale și îi compune melodii.

Relația la distanța este într-adevăr o provocare, dat fiind că Ioana studiază la Universitatea de Arte din Londra iar el locuiește în București. Cu toate acestea, cuplul a găsit modalități de a menține flacăra vie. Radu a dezvăluit că nu au petrecut niciodată mai mult de trei săptămâni fără să se vadă.

„Ne vedem foarte des, chiar dacă e plecată. În tot acest timp de când suntem împreună nu cred că au existat mai mult de trei săptămâni în care să nu ne vedem. Din fericire, există avioane, eu merg de câte ori pot și ea vine de câte ori poate,” a spus artistul, conform sursei menționate.

Deși Radu visează la căsătorie și copii în viitor, el a subliniat că în prezent și își dedică energia proiectelor profesionale.

„Visez la asta, dar nu mă văd ca părinte în viitorul apropiat. Visez să fiu însurat și cu copii”, a încheiat Radu Ștefan Bănică.