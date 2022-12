Cum a cucerit-o tatăl Andreei Bălan pe mama vedetei! Săndel Bălan, dezvăluiri exclusive despre femei: „Roiau în jurul meu”!

Dacă fiica lui este mereu în centrul atenției, Săndel Bălan a preferat mereu să stea departe de televiziuni, explicații și detalii din viața personală. Cu toate acestea, tatăl Andreei Bălan a oferit în exclusivitate pentru FANATIK un interviu inedit. Am aflat lucruri pe care niciodată nu le-a povestit până acum! Tatăl celebrei Andreea Bălan ne-a povestit, în premieră, totul despre modul în care trăia sărbătorile, în copilărie, despre fetele care roiau în jurul lui, dar și despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, Valeria.

Săndel Bălan, despre relația cu soția lui, mama Andreei Bălan: „A fost dragoste la prima vedere”

Celebrul compozitor Săndel Bălan, tatăl și , ne-a vorbit despre modul în care atât el, cât și fratele său, erau ținuți din scurt de părinți. Pentru că acest lucru era incomod, lui Săndel Bălan îi era tare greu să se țină de cuvânt în fața fetelor, atunci când venea vorba de întâlniri pe furiș! Mai mult, ne-a mărturisit că statutul de artist i-a adus și un succes colosal la femei.

„Părinții mei se supărau atunci când luam vreo notă sub 8, mă certau, dar apoi le trecea supărarea. Când eram student, mă certau dacă veneam acasă după ora 22. Mă mai întâlneam și eu cu vreo dată, nu puteam să fug acasă de la întâlnire și mai întârziam! Mama ne-a ținut din scurt pe amândoi, și pe mine, și pe fratele meu, atunci când eram studenți.

În perioada respectivă, aveam foarte multe concerte. Cântam cu o trupă foarte bună și cunoscută din Galați, trupa Glia, apăream la TVR tot timpul, iar fetele roiau în jurul meu.

Eram cunoscut ca artist atât în liceu, cât și în facultate. Eu am avut o viață frumoasă și plină, tabere și vara, dar și iarna. Erau gratuite, așa era atunci. La munte, la Predeal, am cunoscut-o pe soția mea, Valeria”, a mai punctat Săndel Bălan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Despre modul în care a cucerit-o pe soția sa, Săndel Bălan ne-a făcut să ne dăm seama că a avut ceva „de furcă”. Deși a fost dragoste la prima vedere între cei doi, Valeria nu s-a lăsat cucerită cu una, cu două.

„Da, a fost dragoste la prima vedere între noi, dar nu s-a lăsat cucerită din prima. Prima noastră întâlnire a fost la Predeal, acolo eram în tabără, la munte… Ne-am cunoscut acolo. I-am zis că o iubesc după 2 săptămâni”, a conchis Săndel Bălan.

„Mergeam pe la toate blocurile din cartierul meu din Galați”

Săndel Bălan a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre sărbători, dar și despre obiceiurile pe care le avea, în copilărie. Tatăl celebrei Andreea Bălan a rememorat cu bucurie toate momentele în care mergea la colindat alături de prietenii săi, dar și pe cele în care mama sa pregătea masa de Crăciun cu preparatele ei delicioase.

„Îmi amintesc cu plăcere de momentele în care mergeam cu Plugușorul. Eram o gașcă de 3 băieți, mergeam pe la toate blocurile din cartierul din Galați unde locuiam și știu că lumea ne primea cu drag. Nu pot să uit nici faptul că mama organiza atât de frumos masa de Crăciun. Eu și fratele meu eram extrem de fericiți. Adesea, luam chitara și cântam cântece de iarnă.

Mi-a rămas vie și amintirea cozonacilor pe care îi făcea mama mea, de-a dreptul delicioși. Avea o rețetă proprie! Am crezut în Moș Crăciun până pe la vârsta de 4 ani, iar atunci când am aflat că nu există, am fost trist vreo 2 săptămâni”, a mărturisit Săndel Bălan, în exclusivitate pentru FANATIK.