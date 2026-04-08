Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care i-a stat alături întreaga viață. Momentul care a schimbat totul

Mircea Lucescu a fost căsătorit cu soţia sa, Neli, timp ce 59 de ani. Legendarul antrenor a povestit într-un interviu cum a cunoscut-o pe cea care i-a fost alături o viaţă întreagă.
Marian Popovici
08.04.2026 | 08:43
Mircea şi Neli Lucescu, la Gala Fanatik. Sursa: sportpictures.eu
Mircea Lucescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar. Alături de el până în ultimele clipe ale vieţii i-a fost Neli Lucescu, soţia alături de care a petrecut nu mai puţin de 59 de ani împreună.

S-au căsătorit în 1967, când el avea 22 de ani şi ea 23. Relaţia lor a început în perioada studenţiei, iar ei doi au rămas împreună până în ultimele zile ale legendarului antrenor. Într-un interviu, Mircea Lucescu a povestit cum a cunoscut-o pe soţia lui:

„Era în faţă la tramvai, eu eram mai în spate, avea un geamantan şi a coborât în zona… acum este Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, înainte erau grajdurile regale. Şi a coborât acolo, am coborât şi eu, m-am dus la ea şi am întrebat dacă pot să o ajut, că se ducea la gară, să îi duc geamantanul. 

Am mers împreună până la gară şi ne-am despărţit. Mi-a dat adresa şi când s-a întors în Bucureşti am început să fim împreună. Ducem geamantanul de mult timp”, a povestit Mircea Lucescu într-un interviu acordat lui Dan Negru.

Neli Lucescu, despre relaţia cu Mircea Lucescu: „Pentru familia mea am o mare ambiţie”

Neli Lucescu a povestit într-un interviu acordat pentru Revista VIVA că a avut o foarte ambiţie în ceea ce priveşte familia ei, să fie oameni educaţi, care fac fapte foarte bune şi să răspundă tuturor din jur care au nevoie de ajutor:

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial.

Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție: să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a spus Neli Lucescu.

  • 80 de ani a trăit Mircea Lucescu
  • 59 de ani de căsnicie a avut „Il Luce” cu soţia lui, Neli
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
