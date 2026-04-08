Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care i-a stat alături întreaga viață. Momentul care a schimbat totul

, la Spitalul Universitar. , soţia alături de care a petrecut nu mai puţin de 59 de ani împreună.

Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care i-a stat alături întreaga viață

S-au căsătorit în 1967, când el avea 22 de ani şi ea 23. Relaţia lor a început în perioada studenţiei, iar ei doi au rămas împreună până în ultimele zile ale legendarului antrenor. Într-un interviu, Mircea Lucescu a povestit cum a cunoscut-o pe soţia lui:

„Era în faţă la tramvai, eu eram mai în spate, avea un geamantan şi a coborât în zona… acum este Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, înainte erau grajdurile regale. Şi a coborât acolo, am coborât şi eu, m-am dus la ea şi am întrebat dacă pot să o ajut, că se ducea la gară, să îi duc geamantanul.

Am mers împreună până la gară şi ne-am despărţit. Mi-a dat adresa şi când s-a întors în Bucureşti am început să fim împreună. Ducem geamantanul de mult timp”, a povestit Mircea Lucescu într-un interviu acordat lui Dan Negru.

Neli Lucescu, despre relaţia cu Mircea Lucescu: „Pentru familia mea am o mare ambiţie”

Neli Lucescu a povestit într-un interviu acordat pentru că a avut o foarte ambiţie în ceea ce priveşte familia ei, să fie oameni educaţi, care fac fapte foarte bune şi să răspundă tuturor din jur care au nevoie de ajutor:

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial.

Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție: să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a spus Neli Lucescu.