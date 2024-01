Cum a debutat Adrian Ilie în Liga 1: “Stăteam pe bordură, mâncam biscuiți. Și m-am trezit cu două palme peste cap!”

Adrian Ilie a făcut spectacol în perioada petrecută în Turcia sau în Spania. La Galatasaray a reușit 12 goluri în 30 de partide, iar pentru Valencia a înscris de 29 de ori în 84 de apariții. Fostul tricolor a început însă de jos, de la Electroputere Craiova.

Adrian Ilie a debutat la Electroputere Craiova

“Să vă povestesc cum am debutat la Electroputere Craiova. Mâncam biscuiți pe bordură. Deci nu jucam, eram etapa 3-a că eram copil și stăteau și se încălzeau jucătorii. M-am pomenit cu două palme peste cap, stăteam mâncam biscuiți, așteptam să înceapă meciul.

Antrenorul mă întreabă ce fac, de ce stau și mănânc biscuiți. Să trec să joc pentru că Abeanu are febră. Direct, du-te, vomită biscuitele și după am dat două goluri cu Farul. Și am fost rezervă în următorul meci, după am intrat și iar am dat gol”, a declarat Adrian Ilie

“Știi cum a intrat Falemi în echipă cu noi? Cu două zile înainte a făcut Pițurcă echipa și era în echipa rezervelor. Paraschiv i-a băgat o alunecare lui Florentin Dumitru, a trecut Paraschiv în locul lui Florentin Dumitru și a intrat Falemi în echipă”, a declarat Valeriu Rachita.

Rațiu a făcut spectacol la debutul pentru Rayo Vallecano

Primul meci este mereu cel mai important. Fundașul dreapta a prins echipa chiar împotriva celor de la Real Madrid și a reușit să îl impresioneze pe antrenorul lui Rayo Vallecano.

“Ai nevoie de șansa ta, dar și când ești acolo, profită de ea. Rațiu a profitat cu cine trebuie, chiar cu Vinicius”, a spus Adrian Ilie, completat de Robert Niță: “Și te gândești înainte de meci că tocmai acum s-a accidentat ăsta, mă face varză și nu mai prind. Și uite”.

“Mă gândeam, apropo de accidentări, ghinionist e Man. E campion mondial. Eu le zic la băieții din redacție când se apropie meciurile naționale să pregătească știre cu Man, pentru că sigur se accidentează”, a spus Horia Ivanovici.

“Mai e unul ghinionist la echipa națională, Mihăilă. Dar nu doar cu meciul acesta. Când trebuia să vină la națională pentru juca bine la Parma se accidenta”, a declarat Adrian Ilie pentru FANATIK SUPERLIGA.

