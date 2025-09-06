Cum a debutat Musi în fotbalul mare la FCSB: „M-a sunat domnul Mihai Stoica! Un moment extraordinar”

, emisiunea care e în fiecare marți de la 13:30 pe FANATIK.RO. Noul transfer al lui Dinamo a crescut în curtea marii rivale.

Alexandru Musi dezvăluie cum a ajuns la FCSB

Alexandru Musi a început fotbalul la academia Valenciei, iar apoi a revenit în România. Nu a stat însă mult timp fără echipă, așa cum își aduce aminte chiar el: „Chiar nu știu de unde au luat numărul. Pe unchiul meu l-au sunat prima oară, pe fratele lui tata. I-au zis să vin la o probă. Nu știu de unde au aflat și așa s-a nimerit să joc la FCSB”.

Familia joacă un rol extrem de important în viața puștiului de 21 de ani: „M-am dus și am dat o probă cu Alin Dumitriu, antrenor la grupele de copii și juniori la FCSB. A fost și mama. Bunica mea la 77 de ani urmărește și ea toate meciurile mele. A zis că trăiește niște emoții foarte mari și n-ar vrea să vină la un meci”.

Extrema stângă a jucat la academia campioanei României cu mai mulți jucători care au făcut apoi pasul la prima echipă: „De la 12 până la 16 ani am stat la juniori. Am fost cu Sălceanu, cu Pantea, cu Lixandru la echipa a doua, portarul Mihai Udrea, care este și un jucător foarte bun”.

Alexandru Musi nu va uita niciodată cum a ajuns la echipa mare a FCSB și debutul în SuperLiga

cum a fost remarcat de managerul general al FCSB: „Am avut un meci cu Chiajna la juniori și acolo au fost cei din staff de la FCSB și a doua zi m-au chemat la antrenament la echipa mare. Meme m-a sunat.

Am făcut antrenamentul cu echipa mare și de-acolo mi s-a spus că o să fac parte din lotul echipei mari. M-au chemat și la meci și am debutat cu Craiova și al doilea meci cu CFR Cluj. Cu siguranță a fost un moment extraordinar pentru mine și familia mea.

Simțeam că munca mea a dat roade, dar nu m-am oprit acolo și mi-am continuat drumul. Am muncit și mai mult și am primit și mai multe șanse”, a mai spus jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB.