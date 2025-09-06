Sport

Cum a debutat Musi în fotbalul mare la FCSB: „M-a sunat domnul Mihai Stoica! Un moment extraordinar”

Alexandru Musi și-a adus aminte emoționat de cum a debutat la FCSB. Cum l-au remarcat la un meci de juniori. Detalii emoționante ale dinamovistului.
Bogdan Ciutacu
06.09.2025 | 10:45
Cum a debutat Musi in fotbalul mare la FCSB Ma sunat domnul Mihai Stoica Un moment extraordinar
EXCLUSIV FANATIK
Alex Musi în perioada FCSB alături de Mihai Stoica. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Alexandru Musi a făcut super dezvăluiri la „Fanatik Dinamo”, emisiunea care e în fiecare marți de la 13:30 pe FANATIK.RO. Noul transfer al lui Dinamo a crescut în curtea marii rivale.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi dezvăluie cum a ajuns la FCSB

Alexandru Musi a început fotbalul la academia Valenciei, iar apoi a revenit în România. Nu a stat însă mult timp fără echipă, așa cum își aduce aminte chiar el: „Chiar nu știu de unde au luat numărul. Pe unchiul meu l-au sunat prima oară, pe fratele lui tata. I-au zis să vin la o probă. Nu știu de unde au aflat și așa s-a nimerit să joc la FCSB”.

Familia joacă un rol extrem de important în viața puștiului de 21 de ani: „M-am dus și am dat o probă cu Alin Dumitriu, antrenor la grupele de copii și juniori la FCSB. A fost și mama. Bunica mea la 77 de ani urmărește și ea toate meciurile mele. A zis că trăiește niște emoții foarte mari și n-ar vrea să vină la un meci”.

ADVERTISEMENT

Extrema stângă a jucat la academia campioanei României cu mai mulți jucători care au făcut apoi pasul la prima echipă: „De la 12 până la 16 ani am stat la juniori. Am fost cu Sălceanu, cu Pantea, cu Lixandru la echipa a doua, portarul Mihai Udrea, care este și un jucător foarte bun”.

Alexandru Musi nu va uita niciodată cum a ajuns la echipa mare a FCSB și debutul în SuperLiga

Alexandru Musi a povestit emoționat cum a fost remarcat de managerul general al FCSB: „Am avut un meci cu Chiajna la juniori și acolo au fost cei din staff de la FCSB și a doua zi m-au chemat la antrenament la echipa mare. Meme m-a sunat.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Am făcut antrenamentul cu echipa mare și de-acolo mi s-a spus că o să fac parte din lotul echipei mari. M-au chemat și la meci și am debutat cu Craiova și al doilea meci cu CFR Cluj. Cu siguranță a fost un moment extraordinar pentru mine și familia mea.

ADVERTISEMENT
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena...
Digisport.ro
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională

Simțeam că munca mea a dat roade, dar nu m-am oprit acolo și mi-am continuat drumul. Am muncit și mai mult și am primit și mai multe șanse”, a mai spus jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB.

Alex Musi, super dezvăluiri. Cum a ajuns la FCSB și cum a făcut pasul la prima echipă

Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la...
Fanatik
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Povești fabuloase cu Marian Aliuță la Șahtar Donețk: „Eu nici n-aveam cont și...
Fanatik
Povești fabuloase cu Marian Aliuță la Șahtar Donețk: „Eu nici n-aveam cont și ei au venit cu 200.000 de euro! Ni s-a făcut frică” 
Laurențiu Reghecampf, prima reacție după debutul la noua echipă. „Începutul nu e niciodată...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, prima reacție după debutul la noua echipă. „Începutul nu e niciodată ușor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Nu s-a văzut la TV. A făcut scandal după ce a fost schimbat....
iamsport.ro
Nu s-a văzut la TV. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Moment tensionat la România - Canada. Selecționerul a explicat la final
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!