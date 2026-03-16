Cum a decurs întâlnirea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi după scandalul uriaș de la precedentul derby dintre CFR și U Cluj. Gestul făcut de cei doi

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi s-au reîntâlnit după scandalul uriaș de la precedentul derby dintre CFR Cluj și U Cluj. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi înainte de partida din prima etapă a play-off-ului.
Alex Bodnariu, Bogdan Mariș
16.03.2026 | 21:18
Cum a decurs intalnirea dintre Daniel Pancu si Cristiano Bergodi dupa scandalul urias de la precedentul derby dintre CFR si U Cluj Gestul facut de cei doi
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Cum a decurs reîntâlnirea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi. FOTO: Sport Pictures / Fanatik
Daniel Pancu a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Cristiano Bergodi după finalul extrem de tensionat al partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2, disputată pe 7 februarie. Tehnicianul italian și fotbalistul „feroviarilor”, Andrei Cordea, au fost sancționați după acel duel, iar Cristiano Bergodi a revenit după suspendare chiar la meciul din play-off dintre cele două. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi tehnicieni înainte de meci.

Cum a decurs întâlnirea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi înainte de U Cluj – CFR Cluj

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi au trecut peste conflictul declanșat după precedentul derby dintre CFR și Universitatea Cluj, iar înainte de meciul din prima etapă a play-off-ului, reîntâlnirea dintre cei doi a fost una amicală. Tehnicienii și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat înainte de startul partidei de pe Cluj Arena.

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi s-au împăcat la câteva zile după meciul disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, prin intermediul unor mesaje, care au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. Ioan Becali a vorbit în cadrul emisiunii GIOVANNI SHOW despre modul în care i-a convins pe cei doi să se impace după conflictul tensionat.

Daniel Pancu, atac dur la Cristiano Bergodi după CFR Cluj – U Cluj 3-2

La finalul precedentului derby dintre cele două formații, Daniel Pancu l-a criticat într-un mod extrem de vehement pe Cristiano Bergodi. „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva.

E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”, afirma tehnicianul CFR-ului la scurt timp după finalul partidei. Cristiano Bergodi i-a oferit o replică dură în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, însă mai apoi conflictul dintre cei doi s-a stins.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
