Cum a decurs întâlnirea dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi după scandalul uriaș de la precedentul derby dintre CFR și U Cluj. Gestul făcut de cei doi

Daniel Pancu a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Cristiano Bergodi după finalul extrem de tensionat al partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2, disputată pe 7 februarie. Tehnicianul italian și fotbalistul „feroviarilor”, Andrei Cordea, au fost sancționați după acel duel, iar Cristiano Bergodi a revenit după suspendare chiar la meciul din play-off dintre cele două. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi tehnicieni înainte de meci.
Daniel Pancu și Cristiano Bergodi au trecut peste conflictul declanșat după precedentul derby dintre CFR și Universitatea Cluj, iar înainte de meciul din prima etapă a play-off-ului, reîntâlnirea dintre cei doi a fost una amicală. Tehnicienii și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat înainte de startul partidei de pe Cluj Arena.
Daniel Pancu și Cristiano Bergodi s-au împăcat la câteva zile după meciul disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, prin intermediul unor mesaje, care au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. Ioan Becali a vorbit în cadrul emisiunii GIOVANNI SHOW despre modul în care i-a convins pe cei doi să se impace după conflictul tensionat.
La finalul precedentului derby dintre cele două formații, Daniel Pancu l-a criticat într-un mod extrem de vehement pe Cristiano Bergodi. „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva.
E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”, afirma tehnicianul CFR-ului la scurt timp după finalul partidei. Cristiano Bergodi i-a oferit o replică dură în cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, însă mai apoi conflictul dintre cei doi s-a stins.