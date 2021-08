Cum a decurs prima întâlnire dintre Gheorghe Mustață și Edi Iordănescu: „Nici n-a stat la discuție!”. Exclusiv

La nici trei zile de la anunțul că Edi Iordănescu este noul antrenor al FCSB-ului, .

Cum a decurs prima întâlnire dintre Gheorghe Mustață și Edi Iordănescu

că a avut o discuție plăcută cu Edi Iordănescu, care a acceptat din prima să devină membru de onoare în asociația înființată de suporterii FCSB-ului.

În plus, liderul galeriei FCSB este sigur că i se va pune la dispoziție tot ce își dorește, lui Edi Iordănescu, în materie de transferuri de jucători.

„O întâlnire foarte bună, necesară și, din punctul nostru de vedere, nu ne mai trebuie nimic acum, decât Edi să știe să-și facă treaba și totul să fie ok.

Evident (n.r. că Edi Iordănescu a acceptat din prima să fie membru de onoare), nici n-a stat la discuție, a făcut poză cu noi, cu președintele asociației, Virgil Boglea.

MM-ul este membru al asociației și am considerat, atâta timp cât Edi a avut atitudinea asta și a venit la noi, să-l facem membru de onoare cu statut vechi.

Am discutat lucruri pe care nu vrem să le dăm din casă. Am discutat și de echipă, am discutat de absolut tot ce are de gând să facă, obiectivele lui, ce trebuie făcut la echipă.

Am discutat, dar nu pot să-ți dau detalii. Sunt niște chestii pe care am spus că o să rămână între noi și eu zic că merită să rămână între noi.

De transferuri n-am discutat. Eu cred că, dacă mai are nevoie de ceva, i se va pune la dispoziție. Din ce am văzut, i se va pune absolut tot ce își dorește, tot ce vrea”, a declarat Gheorghe Mustață, în exclusivitate, pentru FANATIK.

În prezent, FCSB se află pe locul 4 din Liga 1, cu opt puncte obținute după cinci meciuri jucate.

FCSB va juca, acasă, contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, în următoarea etapă de Liga 1. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30.