Cum a demisionat Silviu Prigoană din PNL: ”Partid lipsit de demnitate”. Detalii neștiute despre cariera politică a milionarului

Cariera politică a milionarului Silviu Prigoană nu s-a rezumat doar la experiența din perioada 2008-2014, când a avut un mandat de deputat și a candidat la primăria Municipiului București din partea PDL. Cu mulți ani în urmă, Prigoană și-a încercat norocul și în Partidul Național Liberal, pe care l-a părăsit dezamăgit. Silviu Prigoană a murit, marți, 12 noiembrie 2024, cel mai probabil din cauza unui infarct.

Silviu Prigoană a pulverizat PNL: ”Clientelă politică, probleme de moralitate”

Silviu Prigoană în 1991, iar după câțiva ani a extins-o în București, unde a început să prindă contracte cu primăriile de sector. Tânărul antreprenor avea și ceva ambiții politice, din dorința de a pune în mișcare lucrurile care stăteau pe loc în țară.

Pentru că s-a considerat toată viața un om ”de dreapta”, Prigoană a ales Partidul Național Liberal. Experiența nu a fost deloc una plăcută. După doar câțiva ani petrecuți printre liberali, afaceristul și-a dat seama că acest partid nu e de el.

Astfel, în 2002, Silviu Prigoană . Presa vremii nota faptul că patronul firmei de salubritate Rosal și șeful televiziunilor Etno Tv și Realitatea a arătat că nu mai poate face parte ”dintr-un partid lipsit de demnitate, care promovează membrii având probleme de moralitate și care ia hotărâri nedemocratice privind numirea în funcții a clientelei politice”.

Silviu Prigoană preciza, la acel moment, că decizia lui este irevocabilă, dar că nu se va retrage definitiv din politică.

Milionarul a propus ca primarul Capitalei să țină toți banii, iar primarii de sector să-i fie consilieri

Prigoană a revenit în atenția clasei politice în 2008, atunci când a intrat în parlament pe listele PDL. Având o relație bună cu președintele Traian Băsescu, precum și cu Elena Udrea, noul deputat devenise o miză importantă pentru politicieni, mai ales datorită notorietății și a carismei sale. La acea vreme se vorbea, deja, despre o posibilă candidatură a lui Silviu Prigoană la alegerile pentru PMB.

Declarațiile lui Prigoană de la acea vreme i-a cam speriat, însă, pe șefii de partid. Paradoxal, discursul său seamănă, pe alocuri, cu cel pe care astăzi îl propune Nicușor Dan.

”Voi candida doar din partea unui partid care are un program coerent de guvernare, în care să se specifice transformarea Bucureştiului în Zonă Metropolitană, prin absorbţia judeţului Ilfov şi prin transformarea tuturor primarilor de sector în consilieri, iar primarul Capitalei să fie unicul ordonator de credite”, spunea milionarul, în 2008.

În 2010, Prigoană a demisionat și din PDL, după ce i s-a cerut să renunțe la afaceri pentru a se dedica politicii. S-a reînscris câteva luni mai târziu și desemnarea lui pentru cursa electorală din 2012. După ce a pierdut în fața lui Sorin Oprescu, Prigoană a părăsit și PDL-ul. Și-a încheiat mandatul ca deputat independent, după care a renunțat definitiv la politică.

”Mi-am luat bacalaureatul la 27 de ani și nu mi-a cerut nimeni diploma aia”

Silviu Prigoană a șocat mereu opinia publică prin declarațiile lui nonconformiste. El a propus desființarea Senatului, legalizarea prostituției, trecerea presei scrise și online sub autoritatea CNA și preluarea TVR Internațional de către MAE.

“Eu nu am făcut şcoală de televiziune, nu am făcut liceu de televiziune când am construit televiziuni. M-am dus şi am făcut cursuri şi am învăţat. Nu contează contextul.

Eu mi-am dat la 27 de ani bacalaureatul şi nu m-a întrebat nimeni niciodată dacă am nevoie de diploma aia, decât o singură dată, când m-am înscris la facultate. Cine vrea să facă carieră în ţara asta sau pe planetă, are porţile deschise. Nu e un capăt de lume.

Am auzit aberaţii că nu a luat bacalaureatul şi s-a sinucis. Ce-i cu cretinitatea asta? Dacă am vrut să fac ceva, m-am specializat. Cine vrea să facă ceva, poate să facă. 75-80% din magnaţii planetei nici măcar nu au studii superioare”, spunea Silviu Prigoană cu mai mulți ani în urmă.