Cum a demolat Canada, prima echipă calificată în optimile CM 2026, naționala României. Atacantul dorit de Gigi Becali, ratare colosală pe Național Arena

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Campionatul Mondial își știe prima reprezentativă calificată în optimile de finală: Canada. Canadienii au reușit să înscrie în prelungirile meciului cu Africa de Sud, prin Eustaquio, în minutul 90+2, obținând astfel biletul pentru faza următoare a competiției. De menționat este că această performanță este o premieră în fotbalul canadian.

Cum a demolat Canada, prima echipă calificată în optimile CM 2026, naționala României

Forma bună arătată de Canada nu este deloc surprinzătoare. Jesse Marsch are la dispoziție o generație fabuloasă, fotbaliștii fiind legitimați la cluburi importante de pe continentul european, iar aici în enumerăm pe Moïse Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munchen), Jonathan David (Juventus) și Tajon Buchanan (Villarreal).

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Din nefericire pentru suporterii din țară, echipa națională a cunoscut pe pielea ei forța americanilor. Înainte de ultimele meciuri din preliminariile pentru Mondial, România s-a duelata cu reprezentativa Canadei pe Arena Națională.

Cu Mircea Lucescu pe bancă, „tricolorii” . Cei 30.000 de fani aflați pe tribună au asistat la eșecul cu 0-3. Canadienii au rezolvat repede soarta partidei, în minutul 22 fiind deja 0-2 în favoarea lor. Ulterior, o gafă în defensivă, în minutul 77, a făcut ca scorul să prindă proporții. Marcatorii au fost Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur, fotbaliști ce au prins lotul convocat la Campionatul Mondial.

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Denis Drăguș, aproape de gol contra Canada

La pauza întâlnirii, Mircea Lucescu a încercat să le redea încrederea jucătorilor, iar al doilea act putea fi unul mai bun. Denis Drăguș, atacantul dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, a primit excelent o pasă de la Dennis Man în minutul 70. Deși a scăpat singur cu Crepeau, Drăguș a preferat să reia cu călcâiul către poartă, spre dezamăgirea tuturor suporterilor aflați în tribune.

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Echipa Canadei din 0-3 cu România a arătat astfel: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed – David, Oluwaseyi. Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Bliar, Hoilett, Saliba, Nelson, David. Selecționer: Jesse Marsch.

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Declarația controversată a lui Mircea Lucescu

Din nefericire pentru iubitorii sportului din România, Mircea Lucescu s-a stins din viață la începutul lunii aprilie. Cu doar șapte luni în urmă, „Il Luce” se afla pe banca tehnică în eșecul, 0-3 cu Canada. La finalul acelei partide amicale, fostul selecționer recunoștea valoarea superioară a adversarilor, însă a și șocat în momentul în care a punctat că jucătorii reprezentativei nord-americane nu sunt, de fapt, canadieni.

„Să fac eu un comentariu, în loc să puneți, știu eu, ce întrebări. Un rezultat rușinos, dar echipa a arătat bine, dacă scoatem cele trei goluri. Am întâlnit o echipă foarte puternică, jucători… numai canadieni nu erau, se pregătesc mai motivați decât noi, pentru că o fac pentru Mondial.

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Motivația noastră e pentru meciul cu Cipru. La primul gol, lipsă de marcaj… al doilea, nici nu mai spun: portarul să dribleze în fața porții… nu se poate. Iar al treilea, o minge pierdută la mijlocul terenului”, declara Mircea Lucescu după durerosul România – Canada 0-3.