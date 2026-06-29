Sport

Cum a demolat Canada, prima echipă calificată în optimile CM 2026, naționala României. Atacantul dorit de Gigi Becali, ratare colosală pe Național Arena

Cum a reușit să devanseze Canada, prima echipă calificată în optimile de finală CM 2026, naționala României. Atacantul dorit de Gigi Becali a avut o ocazie uriașă.
Iulian Stoica
29.06.2026 | 09:17
Cum a demolat Canada prima echipa calificata in optimile CM 2026 nationala Romaniei Atacantul dorit de Gigi Becali ratare colosala pe National Arena
SPECIAL FANATIK
Cum a demolat Canada, prima echipă calificată în optimile CM 2026, naționala României. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial își știe prima reprezentativă calificată în optimile de finală: Canada. Canadienii au reușit să înscrie în prelungirile meciului cu Africa de Sud, prin Eustaquio, în minutul 90+2, obținând astfel biletul pentru faza următoare a competiției. De menționat este că această performanță este o premieră în fotbalul canadian.

Cum a demolat Canada, prima echipă calificată în optimile CM 2026, naționala României

Forma bună arătată de Canada nu este deloc surprinzătoare. Jesse Marsch are la dispoziție o generație fabuloasă, fotbaliștii fiind legitimați la cluburi importante de pe continentul european, iar aici în enumerăm pe Moïse Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munchen), Jonathan David (Juventus) și Tajon Buchanan (Villarreal).

ADVERTISEMENT

Din nefericire pentru suporterii din țară, echipa națională a cunoscut pe pielea ei forța americanilor. Înainte de ultimele meciuri din preliminariile pentru Mondial, România s-a duelata cu reprezentativa Canadei pe Arena Națională. Meciul de tristă amintire avea loc pe 5 septembrie 2025.

Cu Mircea Lucescu pe bancă, „tricolorii” au suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri pe teren propriu din ultimii ani. Cei 30.000 de fani aflați pe tribună au asistat la eșecul cu 0-3. Canadienii au rezolvat repede soarta partidei, în minutul 22 fiind deja 0-2 în favoarea lor. Ulterior, o gafă în defensivă, în minutul 77, a făcut ca scorul să prindă proporții. Marcatorii au fost Jonathan David, Ali Ahmed și Niko Sigur, fotbaliști ce au prins lotul convocat la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e...
Digi24.ro
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația

Denis Drăguș, aproape de gol contra Canada

La pauza întâlnirii, Mircea Lucescu a încercat să le redea încrederea jucătorilor, iar al doilea act putea fi unul mai bun. Denis Drăguș, atacantul dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, a primit excelent o pasă de la Dennis Man în minutul 70. Deși a scăpat singur cu Crepeau, Drăguș a preferat să reia cu călcâiul către poartă, spre dezamăgirea tuturor suporterilor aflați în tribune.

ADVERTISEMENT
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei...
Digisport.ro
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"

Echipa Canadei din 0-3 cu România a arătat astfel: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed – David, Oluwaseyi. Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Bliar, Hoilett, Saliba, Nelson, David. Selecționer: Jesse Marsch.

ADVERTISEMENT

Declarația controversată a lui Mircea Lucescu

Din nefericire pentru iubitorii sportului din România, Mircea Lucescu s-a stins din viață la începutul lunii aprilie. Cu doar șapte luni în urmă, „Il Luce” se afla pe banca tehnică în eșecul, 0-3 cu Canada. La finalul acelei partide amicale, fostul selecționer recunoștea valoarea superioară a adversarilor, însă a și șocat în momentul în care a punctat că jucătorii reprezentativei nord-americane nu sunt, de fapt, canadieni.

„Să fac eu un comentariu, în loc să puneți, știu eu, ce întrebări. Un rezultat rușinos, dar echipa a arătat bine, dacă scoatem cele trei goluri. Am întâlnit o echipă foarte puternică, jucători… numai canadieni nu erau, se pregătesc mai motivați decât noi, pentru că o fac pentru Mondial.

ADVERTISEMENT

Motivația noastră e pentru meciul cu Cipru. La primul gol, lipsă de marcaj… al doilea, nici nu mai spun: portarul să dribleze în fața porții… nu se poate. Iar al treilea, o minge pierdută la mijlocul terenului”, declara Mircea Lucescu după durerosul România – Canada 0-3.

  • 100.00 este cota MAXBET pentru selecția „Canada va câștiga Cupa Mondială”
Ce tragedie! Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a început...
Fanatik
Ce tragedie! Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a început să plângă în timpul interviului
Încă un milion de euro pentru Liga Campionilor! Cifrele transferului lui Heri Tavares...
Fanatik
Încă un milion de euro pentru Liga Campionilor! Cifrele transferului lui Heri Tavares la campioana României. Exclusiv
Cine este, de fapt, noul atacant al lui Dinamo. Un fost jucător uriaș...
Fanatik
Cine este, de fapt, noul atacant al lui Dinamo. Un fost jucător uriaș de la Arsenal îi este naș
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cine a fost liderul 'din umbră' al Generației de Aur: 'Un jucător de...
iamsport.ro
Cine a fost liderul 'din umbră' al Generației de Aur: 'Un jucător de o inteligență rară! Avea voce în vestiar, spunea lucrurilor pe nume'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!