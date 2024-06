Cum a descoperit Anca Molnar că are cancer. Semnul banal pe care l-a ignorat o bună perioadă de timp

Cum a descoperit Anca Molnar că are cancer? Celebra make-up artista s-a confruntat o bună perioadă de timp cu un simptom destul de neplăcut, dar pe care l-a ignorat o bună perioadă de timp.

Cum a descoperit Anca Molnar că are cancer

Celebra make-up artistă a dus o luptă grea cu cancerul în ultimele luni de zile, pe care din păcate în final a pierdut-o. Tragicul anunț a fost făcut chiar astăzi de soțul ei.

Cum a descoperit Anca Molnar că are cancer? Alina Radi a vorbit despre situația în care se afla buna ei prietenă. Cele două erau destul de apropiate, astfel că vestea primită a dat-o peste cap pe artistă.

Alina Radi spune că a fost anunțată astăzi de soțul Ancăi Molnar. Acesta i-a confirmat faptul că make-up artista s-a stins din viață. Nici până acum însă, șocul nu a trecut, povestește artista.

„Sunt șocată de vestea pe care am primit-o! M-a sunat soțul ei azi dimineață și mi-a spus că am pierdut-o pe Anca noastră. Am pierdut un om extraordinar, o prietenă apropiată și dragă sufletului meu”, a spus Alina Radi.

Ce simptome avea make-up artista

Cum a descoperit Anca Molnar că are cancer? Alina Radi spune că în ultima perioadă, make-up artista se confrunta cu niște simptome care la prima vedere păreau cât se poate de banale. .

La început nu le-a acordat importanță, având în vedere că uneori mai apar. În timp însă, durerile au devenit infernale, astfel că make-up artista nu mai putea să își desfășoare activitatea. Acela a fost momentul în care a decis să meargă la medic.

Între timp a venit și diagnosticul la care make-up artista nu s-ar fi așteptat vreodată. Anca Molnar a aflat că are tumoare pe creier, iar mai apoi a început și lupta cu boala, pe care din păcate a pierdut-o.

„Acuza în ultima perioadă tot mai des dureri infernale de cap. La început nu le-a dat atâta importanță, pentru că așa suntem noi, dar nu mai reușea tot timpul să-și desfășoare activitatea și a hotărât să meargă să-și facă un control de specialitate.

Ea mi-a spus că dintre cunoscuți sunt prima persoană căreia simte că trebuie să-i spună, că eu pot să duc… mi-a spus că are tumoare pe creier”, a mai dezvăluit Alina Radi, conform .