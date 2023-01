Cum a descoperit Dragoș Bucur de la Românii au Talent că are diabet: ”Mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine”

Unul dintre cei mai apreciați actori români, Dragoș Bucur face dezvăluri emoționante despre modul inedit în care a descoperit să suferă de o boală la care nici nu se gândea la momentul respectiv. Un atac de furie l-a trimis către specialist, iar diagnosticul a fost total neașteptat: diabet.

Dragoș Bucur, de la atac de furie, la diagonosticul de diabet!

Cunoscut după ce a fost ani de zile prezentatorul show-ului Visuri la cheie de la Pro TV, Dragoș Bucur a bifat reușită după reușită pe planul carierei, fiind premiat doi ani la rând cu Premiul Gopo pentru cel mai bun actor. De asemenea, și pe plan familial, acesta se declară mulțumit și împlinit alături de Dana Nălbaru și de cei trei copii ai lor, Sofia, Kadrin și Roxana.

A devenit jurat al emisiunii Românii au talent alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, și, din prietenie față de cel din urmă, a fost prezent la podcast-ului său, DA BRAVO!, în cadrul căruia a făcut , și, a mărturisit modul intrigant prin care a descoperit că suferă de diabet.

”Unul din simptomele diabetului sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Mi-am dat seama că lucrurile o iau razna în momentul în care, eram la Academie, pe deal și mă claxona unul.

Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur. Țin minte că era seară, era totul luminat de faruri. Am început să-mi bag, să-mi scot… cu din ale – te omor, că te fac, că nu știu ce.

După ceva timp m-am uitat la cine țipam. Era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari. Stătea și se uita la mine. Lângă el era un puști de vreo 12 ani. Amândoi nu spuneau nimic, doar se uitau așa la mine. Cât de penibil eram. M-am urcat înapoi în mașină și mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine. Și nu zodia era de vină, ci diabetul”, a povestit în premieră Dragoș Bucur.

Sfaturile primite de Dragoș Bucur de la cel care i-a dat viață

Devenit părinte la rândul lui, Dragoș Bucur, își amintește adesea de unul dintre sfaturile pe care i le-a dat tatăl lui, și, încearcă să îl aplice și cu cei trei copii pe care îi are. Diferențele de vârstă de, respectiv, Sofia, 17, Kadrin, 10 și Roxana, 7 ani, îl pot pune uneori în dificultate, dar, nu uită de vorbele celui care i-a dat viață.

”Îmi amintesc ce mi-a spus taică-miu – vrei să bei, bea, vrei să fumezi, fumează, dar cu măsură. Fă ce vrei tu în viață, dar nu depăși măsura. Mi-a rămas undeva în minte chestia asta și în momente mai dificile îmi amintesc de vorba asta”, a mai spus renumitul actor în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Bobonete.

Dragoș Bucur de la Românii au talent, dezvăluri despre copiii săi

Mihai Bobonete, tată la rândul lui, îl provocă pe . Actorul susține că nu vrea să facă predicții, pentru a nu le influența destinul, și, pentru a nu pune o presiune inutilă pe ei.

”Îmi pare rău că îți stric sheg shui-ul, dar nu este așa. Nu fac chestiile acestea. În momentul în care eu mă gândesc, vreau, nu vreau îi încarc pe ei cu ceva. Eu nu îmi doresc pentru ei ceva anume și nici măcar nu încerc să-mi închipui. Aș vrea doar să facă lucrul acela pe care-l pot face fericiți toată viața. Să nu devină o corvoadă. Cred că asta este cel mai important lucru pe care-l pot face ei în viață, pe lângă familie.

Însă, așa cum o văd după stilul lor, Sofia o să se ducă cu camperul prin lume. Kadri o să aibă de a face cu matematica și cu științele, și Roxana o să meargă pe partea cu dansul sau cu ceva legat de scenă”, a mai punctat vedeta postului Pro TV.