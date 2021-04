Cum a destabilizat-o Chelsea pe Real Madrid în Liga Campionilor! Transferul care a ucis visul lui Florentino Perez

Chelsea i-a pus bețe în roate lui Real Madrid în Liga Campionilor după ce a transferat un jucător esențial al „Galacticilor”, care pur și simplu a ucis visul președintelui Florentino Perez.

„The Blues” au reușit să ajungă din nou în semifinalele UEFA Champions League, unde o va întâlni pe Real Madrid, marți seară, de la ora 22:00, în deplasare.

Unul dintre cei mai importanți jucători din istoria londonezilor a făcut niște super dezvăluiri înainte de dubla de „foc” cu Real Madrid, echipă la care a jucat înainte de transferul la Chelsea.

Claude Makelele, jucătorul „furat” de Chelsea de la madrileni: „Real a pierdut motorul echipei!”

Claude Makelele a fost unul dintre cei mai buni mijlocași ai lui Real Madrid, însă a fost îndepărtat de Florentino Perez în 2003, după venirea lui David Beckham. Deși francezul trebuia să își prelungească contractul cu Real Marid, Makelele a plecat la Chelsea în vara lui 2003, iar absența sa la mijlocul terenului s-a resimțit ani de zile în jocul lui spaniolilor.

Fotbalistul francez a explicat într-un interviu pentru Four Four Two după atâția ani, misterul plecării sale de la Real Madrid, care i-a contrariat pe fani în tot acest timp: „Văzând cum merg lucrurile la Real Madrid, le-am spus celor de la Chelsea că dacă aș pleca de acolo, aș juca doar pentru ei. Le-am făcut o promisiune, iar ei au făcut tot posibilul să semnez. Aveam 30 de ani, dar au plătit o sumă importantă”, a explicat fostul star al lui Real Madrid și Chelsea.

Pentru Claude Makelele, decizia de a semna cu Chelsea a venit foarte simplu, fiind echipa care l-a dorit cel mai mult dintre toate: „Am mers la Chelsea pentru că eu m-au dorit și au fost primii care au venit la mine. Apoi, alte echipe precum Inter Milano sau Manchester United m-au contactat și care m-au dorit chiar înainte să semnez cu Real Madrid”, a mai explicat fostul jucător.

Claude Makelele descrie forța lui Chelsea din acea perioadă: „Nicio echipă din lume nu voia să joace împotriva noastră!”

Cu Claude Makelele în echipă, londonezii au reușit în cinci să ajungă de patru ori în semifinalele Ligii Campionilor, iar o dată au jucat finala, cucerind și două titluri de campioni în Premier League: „Nu știu dacă acea echipă a lui Chelsea a fost cea mai bună dintre cele care nu au câștigat Champions League, dar eram incredibili. În cei cinci pe care i-am petrecut la Chelsea am ajuns de patru ori în semifinale, inclusiv finala din 2008. Nu multe cluburi reușesc așa ceva sau cheltuiesc miliarde încercând. Chelsea și-a construit echipa foarte rapid”.

Din punctul său de vedere, spiritul și atmosfera extraordinară din sânul echipei au fost atuuri esențiale pentru Chelsea Londra și niciun adversar nu își dorea să joace împotriva lor: „În mod normal ia foarte mult timp să clădească un spirit cum am avut noi. Îmi aduc aminte că jucam cărți înainte de meciuri, ca să râdem și să ne relaxăm. S-a creat o atmosferă foarte bună în interiorul echipei și nimeni nu își dorea să joace împotriva noastră în acea perioadă”, a concluzionat fostul mijlocaș la închidere.

Claude Makelele, regretat pe Santiago Bernabeu

După ce Makelele a plecat de pe Santiago Bernabeu, Real Madrid nu a mai contat ani de zile în Liga Campionilor. Francezul a câștigat două tiluri în Spania cu „galacticii” și un trofeu al Ligii Campionilor.

Zinedine Zidane a descris cel mai pierderea lui Makelele, printr-o comparație sugestivă cu David Beckham: „De ce să aplici încă un strat de vopsea aurită pe un Bentley, când riști îți pierzi motorul cu totul!”, a spus actualul antrenor al madrilenilor în 2003.

Makelele era coloana vertebrală a echipei care a câștigat în doar trei ani nu mai puțin de șapte trofee, iar Florentino Perez i-a promis că îi va prelungi contractul: „Florentino Perez mi-a promis că îmi prelungi contractul cu un an. I-am spus că ar fi plăcerea mea. A spus: ‘Nu va fi ceea ce primește Zidane’, dar nu mi-a păsat. I-am strâns mâna la fiecare meci. Am vorbit cu președintele și i-am spus că voi semna când mă întorc. ‘Da, nicio problemă’, îmi spunea”, a mai dezvăluit jucătorul într-un interviu.

Makelele, trădat de Florentino Perez: „Real Madrid nu m-a respectat!”

Makelele a dezvălui cum a ajuns să plece de la Real Madrid, deși el se pregătea să semneze prelungirea contractului. Singurul care s-a zbătut ca el să continue la Real a fost Vicente del Bosque: „Apoi au semnat cu David Beckham și alți „Galactici”. Când ne-am întors, l-am luat pe managerul meu să mergem să ne întâlnim cu președintele pentru a reînnoi contractul, dar mi-ai spus că nu au mai rămas bani după transferul lui David Beckham”.

Unul dintre cei mai buni mijlocași la închidere din lume a ajuns la 48 de ani, iar în acest moment activează în cadrul clubului Chelsea, unde îndeplinește funcția de mentor.

