Cum a devenit Alexandru Conovaru actor și ce legătură are cu personajul său din Tătuțu’: ”O luptă pentru supraviețuire”

Alexandru Conovaru, actor în „Tătuțu’”, serialul de la Pro Tv, viziona în copilărie filme românești și răsfoia reviste. Își dorea să facă actorie, deși nu înțelegea ce are de făcut în acest sens, fiind la o vârstă atât de fragedă. El a povestit, pentru FANATIK, cum a ajuns să lucreze la Pro TV ca și producător al unei emisiuni și cum i se părea că practic juca un rol venind la birou zilnic.

Cum s-a făcut actor Alexandru Conovaru?

Există vreo asemănare între Laurențiu Achim din „Tătuțu’” și Alex Conovaru?

– Amândoi suntem tați. Bine, eu am două fete și un băiat, el are doi băieți. În rest, nu avem multe lucruri în comun. Poate doar că prin anii 2000 și mie îmi plăceau cămășile largi (râde).

Cât despre comportament… Am crescut „în cartier”, cum se spune, mai exact în Dristor, dar am știut să mă pliez pe tot felul de situații, cu tot felul de oameni de pe acolo, atât golani, cât și oameni cu carte și oameni care se ocupau de artă, ce mi-a plăcut mie.

E adevărat că de-a lungul vieții mele și eu am ascuns lucruri și am reușit să mă complic destul de mult, în tinerețea mea. Câteodată mă regăsesc în trăirile lui, când trebuie să ascundă lucruri față de familie, nu e un sentiment minunat și mă bucur mult că toată povestea face parte din altă viață.

“Inițial, trebuia să prezint o emisiune care nu s-a mai făcut”

Apropo de anii 2000, ce făceai tu la începutul anilor 2000, perioada în care are loc acțiunea din „Tătuțu’”?

– sau doi și visam să fac ceea ce fac acum. Îl descoperisem pe Eminem pentru că, după ce am ascultat mult rock în copilărie, în adolescență, îl descoperisem pe Eminem. Apoi, la începutul anilor 2000, am lucrat la Pro TV, eram producător la emisiunea „Lanțul Slăbiciunilor”.

Am fost mai întâi asistent de producție, după care am devenit producător și am lucrat câțiva ani câțiva ani acolo. Inițial, trebuia să prezint o emisiune care nu s-a mai făcut. Mi-a plăcut la început, dar mi-am dat seama că eu doar joc un rol, venind la birou. Eu voiam de fapt să joc și înnebuneam pe toată lumea cu întrebări: „De ce nu joc în «La Bloc»? Dar de ce nu joc în aia sau în ailaltă?”. La un moment dat mi s-a dat și să joc.

Care a fost momentul în care ai realizat că vrei să fii actor?

– De la cinci ani am știut foarte clar că asta vreau să fac. Îmi plăceau foarte mult filmele românești care se dădeau la televizor. Mă uitam pe reviste și pe almanahuri pe care le avea sora bunicii mele. Nu știam exact ce trebuie să fac, care este procesul ca să ajung acolo, dar știam cu siguranță că asta vreau să fac. Cred că fugeam cumva de mine, pentru că am fost destul de introvertit când eram mic. Evadam în tot felul de alte personaje, mă mascam, îmi imaginam foarte multe lucruri.

Care va fi cea mai mare provocare cu care se va confrunta Laurențiu Achim în noul sezon?

– Fără să dezvălui prea multe, oamenii care s-au uitat la „Clanul” știu deja care e deznodământul și ce s-a întâmplat. Din sezonul acesta începem să aflăm și motivul pentru care el a fost arestat în „Clanul”. Ce îmi place mie cel mai mult la Laurențiu este că are această dedublare. Familistul, tatăl atent, grijuliu cu băieții lui și varianta lui cu sânge rece. Are puterea asta de a comite fărădelegi care ajung până și la crimă.

Așa cum s-a văzut în sezonul 1, poate să îngroape un om, să se ducă acasă și să își pupe copilul, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Însă, ce se întâmplă în interiorul lui, zbuciumul lui interior este ceea ce încerc să transmit, pentru ca urmăritorii noștri să vadă. În noul sezon va începe să se vadă că Laurențiu este, totuși, un gangster.

Alexandru Conovaru, actor în Tătuțu’: “Este o luptă pentru supraviețuire”

Ce trăsătură crezi că a moștenit Tudor din „Clanul” de la Laurențiu?

– Inconștiența de a se arunca cu capul înainte, indiferent de pericole. Puterea de luptă până la urmă, pentru că și Tudor în „Clanul” și Laurențiu în „Tătuțu’”, sunt niște luptători. Probabil că și el știe să ascundă lucruri la fel de bine, față de familie, și să mintă, ca tatăl lui. (râde)

Unde te mai putem vedea în afară de „Tătuțu’”?

– Joc la Teatrul de comedie și la Teatrul Avangardia. Tocmai am scos o premieră, „Visul unei nopți de vară”, în regia lui Alexandru Dabija. Mă puteți găsi la teatru foarte des.