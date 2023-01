Cum a devenit Andrei Ștefănescu rapidist pur-sânge: „Am fost selectat de Rică Răducanu”

Andrei Ștefănescu începe să aibă câteva regrete atunci când se uită în urmă la felul în care a copilărit. Prezentatorul de la Antena Stars a povestit câteva lucruri inedite despre copilăria sa, remarcând cât de mult s-a schimbat lumea, cât de diferită e societatea față de vremurile în care el a trăit.

Andrei Ștefănescu și poveștile copilăriei sale

a spus că observă o sălbăticire a oamenilor, mai ales din cauza celor doi ani de restricții impuse de pandemie, și o dispariție treptată a libertății copiilor în a alege ce își doresc să facă în viață.

Andrei a trecut în revistă, în podcastul lui Cătălin Oprișan de pe YouTube, câteva aspecte neștiute despre viața sa. A relatat cum a devenit fan al echipei Rapid, după ce tatăl său l-a dus să vadă un meci al echipei Steaua, pe Ghencea. Acesta a mai mărturisit și ce mare artist l-a făcut să iubească muzica, să se îndrepte cu timpul spre zona artistică.

Ștefănescu, care a jucat în naționala artiștilor, a fost de mic pasionat de fotbal. La vârsta de 7 ani a mers la o selecție a picilor la Rapid, unde a fost remarcat de . S-a îndrăgostit iremediabil de alb-vișinii după ce a rămas cu un gust amar în urma unui meci la care a asistat pe Ghencea. Atmosfera creată de steliști nu a fost deloc pe placul său, nu l-a făcut să simtă nimic.

„Habar nu am ce am văzut pe Ghencea. Nu mi-a plăcut deloc atmosfera de acolo”

„M-am dus pe la 7 ani la o selecție la Rapid. Lume multă, copii foarte mulți. Am fost selectat, mama era în tribună. Am fost selectat de Rică Răducanu. Ni s-a dat o minge și am început să alergăm. Mi-aduc aminte că vedeam ceva grandios, când vedeam tribunele alea. Pe mine tata m-a dus prima oară la fotbal, m-a dus la Ghencea. M-a luat la primul meci, habar nu am ce am văzut pe Ghencea. Nu mi-a plăcut absolut deloc atmosfera de acolo.

M-am dus acasă, n-am simțit nimic. După câteva luni, am zis să mergem pe Giulești. În secunda în care am pășit pe Giulești, la tribuna a doua, unde era nea Mincea, Dumnezeu să-l odihnească, era steagul ăla care cobora, confetti, tobe am zis că aici e casa mea! Aici era sângele meu! Eram a treia generație de rapidiști. Dacă nu aveam în mine microbul, nu avea cum să nu-mi placă”, a povestit Andrei Ștefănescu în

Critici la adresa părinților care aleg ce sport să urmeze copiii lor

Făcând o paralelă cu iubirea pentru sport și copilăria petrecută pe maidan, bătând mingea de dimineața până seara, Andrei a avut de adresat și câteva critici la adresa părinților de acum.

„Dacă el (n.r.: copilul) nu e liber, nu poți să duci un copil la sport, la 7, 8 ani și din prima să dea de rigurozitate. Se blochează un pic. Sunt mulți copii care merg la sport și apoi nu mai merg la sport. Mulți părinți îi duc pe copii la karate. Nu toți trebuie să știm să ne batem. Ideea e că nu trebuie toată lumea să facă asta. Toți copii merg la un sport forțați, ei nu-și aleg. Strada ne ajuta să ne alegem sportul pe care ni-l dorim”, a spus Ștefănescu.

Și, totuși, cum a făcut trecerea de la fotbal la muzică? Prezentatorul tv spune că muzica era o pasiune de-ale sale încă de atunci. Când nu era pe teren cu gașca, asculta muzică pe casete. Artistul său preferat, cel datorită căruia a intrat în acest domeniu artistic, a fost Michael Jackson.

„Muzica exista în mine de atunci. Pur și simplu, a fost o bucurie a mea. Eu îl iubeam foarte mult pe Michael Jackson. Ascultam casete cu concerte live. Îmi doream și ziceam, fiind copil, la 10-12 ani, stăteam în camera mea, aveam impresia că sunt cu el acolo pe scenă. Și acum dacă asculți anii 1980 și pui artiști, ce vrei tu din anii 80, în momentul în care începe o piesă Michael Jackson e altceva”, a adăugat Andrei.