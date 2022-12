Cum a devenit arestarea fraților Tate motiv de reclamă virală pentru o pizzerie!

Cum a devenit motiv de reclamă virală pentru o pizzerie! Cei doi tineri au fost reținuți de DIICOT după ce au apărut într-o filmare în care se vedea foarte clar și o cutie de pizza. De aici a plecat totul.

Cum a ajutat arestarea lui Andrew și a lui Tristan Tate o pizzerie din țara noastră. Cele mai amuzante postări din social media

Reprezentanții pizzeriei au profitat de această conjuctură și au început să-și facă reclamă masivă pe rețelele de socializare. Internauții au realizat mai multe meme-uri după schimbul de replici dintre Andrew Tate și Greta Thunberg.

ADVERTISEMENT

Tachinarea la adresa activistei de origine suedeze a dus la arestarea celor doi frați care sunt acuzați de viol și de trafic de persoane. Și de aici a plecat întreaga promovare pe care lanțul de pizza o face în prezent.

„Motivul pentru care suntem cea mai căutată pizza. Avem gust”, este postarea făcută de proprietarii fast-food-ului pe pagina de .

ADVERTISEMENT

Mesajul a fost ”gustat” de foarte multe persoane care au lăsat tot felul de comentarii. Unii le-au sugerat să le mărească salariul angajaților de la PR, în timp ce alții au menționat că nu ar strica o „pizza cu deTate”.

„Justiție poetică care implică pizza. Este imposibil să nu iubești finalul acestei povești”, „La naiba frate, a marcat un autogol”, „A scos cutiile alea de pizza ca și cum ar fi un flex uriaș? Și asta a dus la arestare. Uimitor”.

ADVERTISEMENT

„Zilele astea, dacă comanzi o pizza în România, vei fi arestat și dus la închisoare”, sunt câteva dintre comentariile care apar pe Twitter legat de filmarea postată de Andrew Tate.

Cele mai amuzante meme-uri după arestarea lui Andrew și Tristan Tate

„Curierii de la Jerry’s Pizza, după ce l-au dat pe Andrew pe mâna poliției pentru că nu au primit destul bacșiș”:

ADVERTISEMENT

The Jerry’s Pizza delivery drivers, after giving up Andrew state to the feds because they got a bad tip — Isaac (@GalaxyPeaBrain)

„Imagini live cu Greta Thunberg petrecând la Jerry’s Pizza când l-au prins pe Andrew Tate”:

Live view of Greta partying at Jerry’s Pizza when they caught Andrew Tate — Eddie (@talaskegrams)

„Jerry’s Pizza, după ce a auzit cum a aflat guvernul român că Andrew Tate este în țară: Pizza niciodată nu a rănit pe nimeni”:

ADVERTISEMENT

Jerry’s Pizza after hearing how the Romanian government knew Andrew Tate was in the country: — Sopranos World (@SopranosWorld)

Frații Tate, în presa internațională

au ajuns în atenția presei internaționale după ce au fost arestați. Numeroase publicații au preluat subiectul momentului legat de controversații frați care sunt acuzații de trafic de persoane.

BBC, Reuters, The Mirror, Reddit, Skynews, The Telegraph, The Guardian, Tmz sau Daily Mail sunt doar câteva dintre site-urile care nu au trecut cu vederea cazul oamenilor de afaceri care au sechestrat mai multe fete.