Cum a devenit Bolojan mai popular decât Călin Georgescu în mediul online. Explicații pentru sutele de mii de like-uri de pe Facebook: „Nu e un fenomen organic”

Este Ilie Bolojan un câștigător din punct de vedere politic în urma moțiunii de cenzură depusă de AUR și PSD? Cum se explică popularitatea de care se bucură premierul, strângând mai multe like-uri decât Călin Georgescu în ultimele ore? FANATIK a stat de vorbă cu doi profesori universitari, specializați în politică despre imaginea pe care o are acum premierul, după ieșirea social-democraților de la guvernare.

Cum a devenit Ilie Bolojan popular pe Facebook, întrecându-l la numărul de like-uri pe Călin Georgescu

În ciuda postărilor la care premierul a primit sute de mii de like-uri, distribuite de zeci de mii de voturi, Ilie Bolojan are o popularitate modestă. Într-adevăr, conform celor mai recente măsurători sociologice, premierul este peste PNL la nivel de încredere, însă procentul de care se bucură e unul destul de modest, ne explică politologul Cristian Pîrvulescu.

Profesorul universitar ne spune că PNL va fi sub presiune uriașă, deoarece prelungirea crizei, după ziua votării moțiunii, i se va datora în bună măsură dacă nu va colabora pentru formarea unui alt guvern. Pîrvulescu face o previziune și despre viitorul USR, declarând că va încerca să se repoziționeze ca partid prezidențial, deși a mizat pe ”bolojenismul” care a contribuit la această criză. „Campania susținută de imagine pro-Bolojan de pe rețelele sociale nu va face decât să amplifice și să personalizeze această criză în jurul său, ceea ce trădează o campanie clară de imagine, nu e un fenomen organic. Cu atât mai paradoxal, cu cât, cel puțin dacă dăm crezare sondajelor, popularitatea lui Bolojan rămâne modestă. Într-o criză profundă de încredere în clasa politică, scoruri mici sunt jucate ca și cum ar fi victorii. 30% nu este un capital politic, este un simptom”, a declarat Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Adrian Papahagi explică fenomenul Bolojan

FANATIK a luat și un alt punct de vedere, de data asta de la Adrian Papahagi, cunoscut politolog și profesor la UBB (Universitatea Babeș-Bolyai). Fostul lider al PMP a observat numărul mare de like-uri primite de Bolojan și pune aprecierile pe seama faptului că și-a făcut o imagine de reformator, iar oamenii își doresc cu adevărat o schimbare structurală a statului.

Ca o ironie, Papahagi zice că a observat că printre politicienii care au susținut moțiunea de cenzură au blocat posibilitatea de a primi comentarii la textele postate, susținătorii lui Bolojan fiind extrem de vocali în spațiul virtual. „Cei care au organizat această moțiune, se pare că nu au întrunit prea mare aprobare și popularitate printre oameni, așa că mulți și-au închis și comentariile ca să nu primească comentarii mai puțin agreabile. Eu cred că asta arată că un politician, dacă este curajos și comunică, până la urmă își găsește un public fără să aibă nevoie de ferme de boți din China și de bani rusești”, a adăugat Papahagi, pentru FANATIK.

De ce nu au ieșit în stradă pentru Bolojan toți cei care au dat like și share pe Facebook

Profesorul pune popularitatea lui Bolojan și pe seama funcției pe care o deține, căci în orice țară premierul este vizibil. Politologul declară că publicul său a devenit mai numeros pentru că lumea percepe că se bate pentru ceva. Legat de faptul că, deși pe internet are sute de mii de like-uri, în stradă au ieșit puțini în sprijinul său (la mitingul din 3 mai 2026), Papahagi spune că nu se iese chiar așa ușor pe cum s-ar crede, motivând că oamenii au și alte treburi.

„Legat de ieșirea în stradă, trebuie spus că lumea nu iese chiar așa ușor. Nici eu nu ies în stradă toată ziua. Lumea are și treabă, trebuie să-și câștige existența, are copii, are familie. Ieși în stradă numai când îți ajunge chiar cuțitul la os, când se întâmplă ceea foarte grav cum a fost Marțea Neagră sau Ordonanța 13, când se fură voturile, adică în situații foarte grave nu ieși în stradă așa că se profilează o moțiune de cenzură.

Dar, dacă se va percepe că e o ofensivă a unei mafii care vrea să oprească reforme în România, sau știu eu dacă ne vom trezi că se prăbușește leul, că ne cresc ratele, că economia se gripează masiv, probabil că vor ieși mai mulți oameni în stradă. Dar nu e de dorit să ai oameni în stradă. E de dorit ca oamenii să-și vadă liniștiți de viețile lor și politicienii să gestioneze cum se cuvine banul public. Asta-i tot”, ne-a spus Papahagi.

Bolojan, perceput pozitiv în comparație cu Grindeanu

Politologul ne-a declarat că nu face abstracție de măsurile nepopulare pe care le-a luat premierul, unele dintre ele afectând chiar și pe el. Tot el zice că o parte din aceste măsuri erau necesare și că premierul ar fi vrut să facă, probabil, mai mult decât să crească taxe și impozite, atingându-se de zone unde există mafie și alte forme ilicite.

„Așa că, în ciuda faptului că măsurile sunt nepopulare, Bolojan a crescut în popularitate, fără să mă uit neapărat la date sociologice. Asta arată că percepția este mai degrabă pozitivă. Acum, sigur, la nivelul întregii țări, nu știu, dar la nivelul care poate fi perceput pe social media, se pare că premierul a crescut în vizibilitate, popularitate și aprobare.

Popularitatea lui Bolojan este și pentru faptul că lumea l-a perceput responsabil, iar Grindeanu și ceilalți sunt percepuți ca iresponsabili și demagogici. Ca să nu mai vorbim, că PSD-ul spunea că AUR e un partid nefrecventabil, antieuropean și ei sunt foarte europeni, iar AUR spunea că PSD e sistemul corupt și acum n-au nicio problemă să colaboreze arătând AUR cât e de antisistem și PSD-ul cât e de european. Adică deloc”, a completat Papahagi.